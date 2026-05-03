Генич о незасчитанном голе Кордобы: «Представляю, что творится в амфитеатре в парке Галицкого. Абсолютно нормальная борьба. Может, очень хотелось этот гол отменить»
Константин Генич, комментируя матч между «Краснодаром» и «Акроном» в 28-м туре Мир РПЛ, выразил недоумение по поводу отмены гола Джона Кордобы на 53-й минуте.
Сразу после того, как судья Евгений Буланов объявил свое решение, сотрудник «Матч ТВ» заявил в эфире: «Тут мне сказать нечего, я фола от Кордобы здесь не вижу. Как его увидели арбитры профессиональные – это Милорад Мажич придет и расскажет. На мой взгляд, абсолютно чистый гол, абсолютно нормальная борьба. Даже если они друг друга придерживали, упал Бокоев точно не после контакта с Кордобой».
Изучив мнения «коллег» в соцсетях и публикации в новостных лентах, Генич сказал: «Никто не понимает почему. Может, очень хотелось этот гол отменить».
«Я представляю, что творится сейчас в амфитеатре в парке Сергея Галицкого – там, где по традиции смотрят выездные матчи «Краснодара». Там тоже болельщики, наверное, негодуют», – добавил комментатор.
А кроме нытья, что в пользу Зенита это отменили, есть аргументы, почему там не офсайд? Что не так? https://gyazo.com/2aa23c3f4391568ba272d58d5072a267
> А на левый пенальти Махачкале когда зенитовец Кондаков споткнулся о газон?
Который был в кубке? Ну повлиял на гонку безусловно, но там Кондаков по ноге защу попал, а не газон. Открываем глазки. И потом Зенит также с судейскими косяками вылетел.
>А локоть Соболева в лицо Умярову когда Карасёв решил вторую жёлтую не доставать?
А там не локоть, был. Там попадание было в плечо. И это видно на повторе. В той игре Венделу надо было красную давать. И еще Ву. Но эти моменты не обсосали в прессе, поэтому ты их не заметил.
А ещё был непоставленный пеналь и неудаление Касереса против Динамо. Левая КК Педро против Краснодара. Левый пеналь против паровозов. И точно такой же фол на Соболеве вчера, как на Кордобе против Махачкалы. А у Краснодара ещё был непоставленный пеналь против Балтики, левый пеналь против Спартака, и сегодняшняя рука.