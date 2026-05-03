Генич о незасчитанном голе Кордобы: «Представляю, что творится в амфитеатре в парке Галицкого. Абсолютно нормальная борьба. Может, очень хотелось этот гол отменить»

Константин Генич: отменен абсолютно чистый гол «Краснодара».

Константин Генич , комментируя матч между «Краснодаром » и «Акроном » в 28-м туре Мир РПЛ , выразил недоумение по поводу отмены гола Джона Кордобы на 53-й минуте.

Сразу после того, как судья Евгений Буланов объявил свое решение, сотрудник «Матч ТВ» заявил в эфире: «Тут мне сказать нечего, я фола от Кордобы здесь не вижу. Как его увидели арбитры профессиональные – это Милорад Мажич придет и расскажет. На мой взгляд, абсолютно чистый гол, абсолютно нормальная борьба. Даже если они друг друга придерживали, упал Бокоев точно не после контакта с Кордобой».

Изучив мнения «коллег» в соцсетях и публикации в новостных лентах, Генич сказал: «Никто не понимает почему. Может, очень хотелось этот гол отменить».

«Я представляю, что творится сейчас в амфитеатре в парке Сергея Галицкого – там, где по традиции смотрят выездные матчи «Краснодара». Там тоже болельщики, наверное, негодуют», – добавил комментатор.