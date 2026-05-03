  • Генич о незасчитанном голе Кордобы: «Представляю, что творится в амфитеатре в парке Галицкого. Абсолютно нормальная борьба. Может, очень хотелось этот гол отменить»
Константин Генич: отменен абсолютно чистый гол «Краснодара».

Константин Генич, комментируя матч между «Краснодаром» и «Акроном» в 28-м туре Мир РПЛ, выразил недоумение по поводу отмены гола Джона Кордобы на 53-й минуте.

Сразу после того, как судья Евгений Буланов объявил свое решение, сотрудник «Матч ТВ» заявил в эфире: «Тут мне сказать нечего, я фола от Кордобы здесь не вижу. Как его увидели арбитры профессиональные – это Милорад Мажич придет и расскажет. На мой взгляд, абсолютно чистый гол, абсолютно нормальная борьба. Даже если они друг друга придерживали, упал Бокоев точно не после контакта с Кордобой».

Изучив мнения «коллег» в соцсетях и публикации в новостных лентах, Генич сказал: «Никто не понимает почему. Может, очень хотелось этот гол отменить».

«Я представляю, что творится сейчас в амфитеатре в парке Сергея Галицкого – там, где по традиции смотрят выездные матчи «Краснодара». Там тоже болельщики, наверное, негодуют», – добавил комментатор.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч Премьер»
Хоть у кого-то из комментаторов хватает совести и яиц называть этот позор своими словами.
Какой позор?Что такой же момент,за который Краснодар получил в прошлом туре пенальти в этом туре снова дали фол?
Здесь обоюдная борьба . А там Кордобу сзади руками держит защитник
Почему нас сегодня матч оставил без футбола? Тут чемпионство решается. Зато снотворное,в виде матча Ювентус Верона покажут.
Комментарий скрыт
Чтобы этот гол бычков отменить.
Ну та же планка борьбы, что и в прошлом туре, когда пенальти на Кордобе поставили. Генич тогда тоже возмущен был? А на руку в штрафной Краснодара как отреагировал? А тут уже всё, жертвы. На охранительстве вместе с Федотовым.
А на отменённый гол Балтики Зениту как отреагировал спросишь? А на левый пенальти Махачкале когда зенитовец Кондаков споткнулся о газон? А локоть Соболева в лицо Умярову когда Карасёв решил вторую жёлтую не доставать? И это только весна, но питерская банда в коментах только ошибки в пользу быков видит.
>А на отменённый гол Балтики Зениту как отреагировал спросишь?
А кроме нытья, что в пользу Зенита это отменили, есть аргументы, почему там не офсайд? Что не так? https://gyazo.com/2aa23c3f4391568ba272d58d5072a267
> А на левый пенальти Махачкале когда зенитовец Кондаков споткнулся о газон?
Который был в кубке? Ну повлиял на гонку безусловно, но там Кондаков по ноге защу попал, а не газон. Открываем глазки. И потом Зенит также с судейскими косяками вылетел.
>А локоть Соболева в лицо Умярову когда Карасёв решил вторую жёлтую не доставать?
А там не локоть, был. Там попадание было в плечо. И это видно на повторе. В той игре Венделу надо было красную давать. И еще Ву. Но эти моменты не обсосали в прессе, поэтому ты их не заметил.
А ещё был непоставленный пеналь и неудаление Касереса против Динамо. Левая КК Педро против Краснодара. Левый пеналь против паровозов. И точно такой же фол на Соболеве вчера, как на Кордобе против Махачкалы. А у Краснодара ещё был непоставленный пеналь против Балтики, левый пеналь против Спартака, и сегодняшняя рука.
Так давай, договаривай: кому очень хотелось этот гол отменить?! Осмелел генич, наверное работу другую нашёл.
Это было бы смело для него, а так он в две стороны воюет - и работодателя постарался не обидеть, и Краснодару подлизал.
А Геничу очень хотелось , чтобы этот гол засчитали.
Логично, потому что абсолютно чистейший гол.
это нормальное желание - засчитывать голы, забитые по правилам.
Может генич и не профессионально себя повёл, но сказал то что думает большинство... Я хоть убей не вижу фола со стороны кордобы...
Ещë каких-то 3-4 года назад на такое "нарушение" никто бы и внимания не обратил. На мой взгляд, ВАР - очень удобный инструмент управления матчем не со стороны тренерских штабов и футболистов, а со стороны каких-то других сторон
В амфитеатре пусто ,так как сегодня мелкий дождь идёт весь день . Был лично там
Костя спасибо тебе за объективность , хоть у кого-то на матч тв есть яйца!
представляю как поносит миллер судьишку, так как краснодар все таки выиграл. Зря премию платили
Так а что спрартаковцам остается делась? Только представлять.
мы не представляем - мы знаем что миллер дает взятки судьям
