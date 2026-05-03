«Хейтеры уже увидели пенальти?🥱» «Краснодар» отреагировал на решение Буланова не давать 11-метровый за попадание мяча в руку Черникову в игре с «Акроном»
«Краснодар» указал на неназначенный пенальти в соцсетях.
«Краснодар» опубликовал язвительный комментарий после того, как избежал пенальти в его ворота в 28-м туре Мир РПЛ.
На 39-й минуте мяч попал в руку Александру Черникову после подачи Дмитрия Пестрякова в штрафную «Краснодара». Главный арбитр матча Евгений Буланов не назначил одиннадцатиметровый в пользу «Акрона», ВАР не стал звать судью к монитору.
«Хейтеры уже увидели пенальти?🥱» – написали в телеграм-канале «быков».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал «Краснодара»
Их столько прощают уже который сезон, но что-то раньше они не высказывались по этим поводам )
Надо возобновлять просмотр РПЛ и подключаться к народному протесту !
