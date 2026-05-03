  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Хейтеры уже увидели пенальти?🥱» «Краснодар» отреагировал на решение Буланова не давать 11-метровый за попадание мяча в руку Черникову в игре с «Акроном»
35

«Хейтеры уже увидели пенальти?🥱» «Краснодар» отреагировал на решение Буланова не давать 11-метровый за попадание мяча в руку Черникову в игре с «Акроном»

«Краснодар» указал на неназначенный пенальти в соцсетях.

«Краснодар» опубликовал язвительный комментарий после того, как избежал пенальти в его ворота в 28-м туре Мир РПЛ.

На 39-й минуте мяч попал в руку Александру Черникову после подачи Дмитрия Пестрякова в штрафную «Краснодара». Главный арбитр матча Евгений Буланов не назначил одиннадцатиметровый в пользу «Акрона», ВАР не стал звать судью к монитору.

«Хейтеры уже увидели пенальти?🥱» – написали в телеграм-канале «быков».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал «Краснодара»
logoКраснодар
Евгений Буланов
соцсети
logoАлександр Черников
logoсудьи
logoДмитрий Пестряков
logoАкрон
logoпремьер-лига Россия
35 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Краснодару бы, по хорошему, помолчать )
Их столько прощают уже который сезон, но что-то раньше они не высказывались по этим поводам )
Ответ Кирилл
Краснодару бы, по хорошему, помолчать ) Их столько прощают уже который сезон, но что-то раньше они не высказывались по этим поводам )
Комментарий скрыт
Идут по стопам ТВ Реала. Давайте тогда уже расскажите как вас судьи 3 года тянут.
Ответ SergerSerj
Идут по стопам ТВ Реала. Давайте тогда уже расскажите как вас судьи 3 года тянут.
Комментарий скрыт
Ответ SergerSerj
Идут по стопам ТВ Реала. Давайте тогда уже расскажите как вас судьи 3 года тянут.
Целых три ?
Надо возобновлять просмотр РПЛ и подключаться к народному протесту !
Спасибо !
Их второй сезон просто за уши тащат судьи, а они еще что-то иронизируют. Гадство.
Ответ tony
Их второй сезон просто за уши тащат судьи, а они еще что-то иронизируют. Гадство.
Главное верь в свою же сказочку... Тебе перечислить результативные ошибки в пользу Зенита? Их в разы больше чем в пользу Краснодара.
Ответ tony
Их второй сезон просто за уши тащат судьи, а они еще что-то иронизируют. Гадство.
Да, судьи тянут Краснодар, лол. В стране путина и газпрома, в стране друзей из кооператива озеро, в стране воров и милитаристов судьи «тянут» независимый клуб Краснодар. Да. Точно. Хотя знаете, может быть тянут, может это их собственная борьба против провластных клубов, которые покупают кого хотят, откуда хотят и как хотят.
Тащат галимый краснодар. В каждом матче в их пользу пенальти, карточки красные, либо закрывают глаза на нарушения.
Ну ни быкам стебаться и иронизировать по поводу пенальти.
Ну да если абонемент оплачен можно и посмеяться.
Хейтеры уже ничему не удивляются, судейский корпус давно превратился в посмешище....
Краснодару бы молчать … В очном матче с Зенитом было понятно , кто есть кто то .. и если бы не карасев , который удалением Педро , просто спас Краснодар от поражения … так бы текущие матчи не имели бы никакого значения уже
Это ладно. Кто нибудь увидел нарушение Кордобы перед забитым мячом !! Алло. Ну это уже больше чем цирк. Какое убожество российское судейство
Ответ GG14
Это ладно. Кто нибудь увидел нарушение Кордобы перед забитым мячом !! Алло. Ну это уже больше чем цирк. Какое убожество российское судейство
В прошлом туре такой же пенальти Краснодар бил, так что о чём речь?
Ответ Be__S
В прошлом туре такой же пенальти Краснодар бил, так что о чём речь?
Здесь обоюдная борьба, оба друг друга держат , о чем речь ?
Вот только вчера был показательный момент, почему не стоит так торопиться с постами в соц сетях...
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мяч попал в руку Черникову в штрафной «Краснодара» после подачи «Акрона». Буланов не назначил пенальти, ВАР не вмешался
3 мая, 14:56Фото
Рекомендуем
Главные новости
Симеоне о падении Гризманна в штрафной «Арсенала»: «Мы все понимали, что Пубиль фолил, судья принял правильное решение. Не хочу искать оправдания»
40 минут назад
Вспоминаем самые яркие моменты «Локомотива» за всю историю существования
43 минуты назадТесты и игры
Глава КДК про техническое поражение «Уфы»: «Угроза БПЛА не опровергает решение. Почему клуб организовал маршрут так, что из-за задержки одного рейса участие в матче стало невозможным?»
53 минуты назад
Джулиано Симеоне о падении в штрафной «Арсенала»: «Из-за Габриэла я потерял равновесие и не смог пробить как следует, все произошло очень быстро. Судья даже не использовал ВАР»
55 минут назад
Симеоне толкнул директора «Арсенала» Берту, который на 95-й жестами призывал судью закончить матч ЛЧ. Андреа 12 лет работал в «Атлетико»
сегодня, 21:54Фото
Лаос о судействе Зиберта: «Недостойно главного турнира в мире»
сегодня, 21:54
Артета о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Горжусь и радуюсь, ждать этого пришлось долго. В игре с «Атлетико» мы продемонстрировали зрелость»
сегодня, 21:44
Гризманн не выиграл ни ЛЧ, ни Ла Лигу за 17 лет в Испании. Форвард «Атлетико» переходит в «Орландо Сити» летом
сегодня, 21:41
Диего Симеоне: «Атлетико» в ЛЧ прошел намного дальше, чем ожидал, хорошая кампания. Мы заслуживали дополнительного времени с «Арсеналом», было много моментов. Они хорошо бились»
сегодня, 21:39
«Арсенал» выиграл 41 матч за сезон – это повторение рекорда клуба
сегодня, 21:29
Ко всем новостям
Последние новости
Анри о шансах Франции на ЧМ-2026: «У нас 4 финала на 7 последних чемпионатах – я оптимистично настроен. Но надо уважать Аргентину, номер 10 там носит Месси»
14 минут назад
«Баварии» интересен Торнике Кварацхелия. 16-летний брат Хвичи встретится с руководством мюнхенцев (LaGazzetta.ge)
25 минут назад
Игорь Семшов: «Галактионов из этого состава «Локо» выжимает максимум, 3-е место будет большим достижением. Уход Баринова не мог не сказаться»
28 минут назад
39-летний Халк подписал с «Флуминенсе» контракт до конца 2027 года
42 минуты назадФото
Райя с 8.2 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Арсенал» – «Атлетико». У Сака 7.9, худший – Дьокереш с 5.7
сегодня, 22:13
Артета о выходе в финал ЛЧ: «Невероятный вечер, мы творили историю вместе. Не могу еще сильнее гордиться каждым, кто связан с «Арсеналом»
сегодня, 22:04
«Арсенал» в финале ЛЧ – а каким получился прошлый заход? Погружаемся в 2006-й
сегодня, 21:58ВидеоСпортс"
Сака о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Прекрасная история. Надеюсь, что она хорошо закончится в Будапеште. Мы очень рады»
сегодня, 21:50
У «Арсенала» 30 сухих матчей в этом сезоне – такого не было с сезона-1993/94
сегодня, 21:29
Вратарь «Арсенала» Райя провел 9 сухих матчей в сезоне ЛЧ и повторил достижение Канисареса, Наваса и Менди
сегодня, 21:25
Рекомендуем