«Хейтеры уже увидели пенальти?🥱» «Краснодар» отреагировал на решение Буланова не давать 11-метровый за попадание мяча в руку Черникову в игре с «Акроном»

«Краснодар» указал на неназначенный пенальти в соцсетях.

«Краснодар» опубликовал язвительный комментарий после того, как избежал пенальти в его ворота в 28-м туре Мир РПЛ .

На 39-й минуте мяч попал в руку Александру Черникову после подачи Дмитрия Пестрякова в штрафную «Краснодара ». Главный арбитр матча Евгений Буланов не назначил одиннадцатиметровый в пользу «Акрона », ВАР не стал звать судью к монитору.

«Хейтеры уже увидели пенальти?🥱» – написали в телеграм-канале «быков».