Шешко забил 10-й гол в 15 последних матчах – «Ливерпулю». Беньямин – лучший бомбардир «МЮ» в лиге с 11 мячами

Шешко забил 11-й гол за «МЮ».

Беньямин Шешко забил за «Манчестер Юнайтед » во втором матче подряд.

22-летний форвард забил «Ливерпулю» в матче 35-го тура АПЛ (2:0, первый тайм). В предыдущем матче против «Брентфорда» (2:1) словенец также отметился забитым мячом.

Теперь на счету Шешко 11 голов в текущем сезоне АПЛ – словенец является лучшим бомбардиром «МЮ» в чемпионате. Следом идут Каземиро и Бриан Мбемо, забившие по 9 мячей. При этом 10 из 11 голов Беньямин забил в последних 15 матчах лиги.

