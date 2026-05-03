  • 84-летнего Фергюсона увезли в больницу с «Олд Траффорд» до матча с «Ливерпулем», экс-тренер «МЮ» почувствовал себя плохо. Это мера предосторожности (Daily Mail)
Фергюсона увезли в больницу с «Олд Траффорд» перед матчем с «Ливерпулем».

Сэр Алекс Фергюсон был доставлен в больницу ​​после того, как почувствовал себя плохо на «Олд Траффорд».

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» пришел на домашний стадион на игру с «Ливерпулем» (2:0, первый тайм) в 35-м туре АПЛ. Более чем за час до начала матча его отправили в больницу.

По информации Daily Mail, 84-летний специалист был госпитализирован исключительно в качестве меры предосторожности. Ожидается, что вскоре он будет восстанавливаться дома.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Daily Mail
logoМанчестер Юнайтед
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoОлд Траффорд
logoЗдоровье
logoАлекс Фергюсон
Дай бог здоровья мэтру
Кто эти 2 «человека», которые поставили минусы на этот коммент? Вот им тоже дай Бог здоровья
Надеюсь просто промазали
Здоровья величайшему!
Дед, здоровья..

Ещё рано уходить
Здоровья великий САФ . Мю обязан сегодня выиграть .
Уже накидали😎
Мю монструозен. Как же приятно видеть такую команду. В последние лет 13 один трэш
Надо было оставаться, Ферги. Ща бы сидел, в 32 зуба улыбался. Игра твоей команды тебя бы быстро на ноги поставила
Здаровье легенду МЮ.
Здоовья!
саф,- здоровья💪🤝
Здоровья старику
Я бы очень хотел чтобы Ферги при жизни увидел как МЮ поднял трофей АПЛ или ЛЧ. хоть и не болельщик МЮ. Эх
