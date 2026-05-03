84-летнего Фергюсона увезли в больницу с «Олд Траффорд» до матча с «Ливерпулем», экс-тренер «МЮ» почувствовал себя плохо. Это мера предосторожности (Daily Mail)
Фергюсона увезли в больницу с «Олд Траффорд» перед матчем с «Ливерпулем».
Сэр Алекс Фергюсон был доставлен в больницу после того, как почувствовал себя плохо на «Олд Траффорд».
Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» пришел на домашний стадион на игру с «Ливерпулем» (2:0, первый тайм) в 35-м туре АПЛ. Более чем за час до начала матча его отправили в больницу.
По информации Daily Mail, 84-летний специалист был госпитализирован исключительно в качестве меры предосторожности. Ожидается, что вскоре он будет восстанавливаться дома.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Daily Mail
