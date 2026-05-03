  • Хау останется в «Ньюкасле» в следующем сезоне. Боссы клуба пришли к консенсусу, учитывая прошлые заслуги тренера (The Athletic)
Хау останется в «Ньюкасле» в следующем сезоне. Боссы клуба пришли к консенсусу, учитывая прошлые заслуги тренера (The Athletic)

«Ньюкасл» оставит Хау во главе клуба.

Эдди Хау останется главным тренером «Ньюкасл Юнайтед» после текущего сезона.

Если не произойдет неожиданного поворота событий, англичанин будет руководить командой в сезоне-2026/27, сообщает The Athletic.

48-летний специалист хочет остаться на «Сент-Джеймс Парк» и сохраняет поддержку со стороны владельцев и руководства клуба.

Решение оставить Хау было принято после переговоров на этой неделе, в которых участвовала делегация из 25 человек из Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF), являющегося мажоритарным владельцем «Ньюкасла».

Все стороны признали, что этот сезон был недостаточно хорош и повторять его недопустимо, однако считается, что переговоры прошли успешно и привели к консенсусу относительно будущего главного тренера.

Несмотря на спад результатов в этом сезоне, владельцы «Ньюкасла» учли прошлые выходы команды в Лигу чемпионов и трофей Кубка английской лиги, который клуб завоевал под руководством Хау.

Сейчас «Ньюкасл» занимает 13-е место в АПЛ, набрав 45 очков в 35 матчах.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: The Athletic
В следующем сезоне на Сент-Джеймс Парк можно не приезжать, там будет котел. Без еврокубков они физухой всех задавят дома.

Попадут в ЛЧ и снова поплывут через сезон.
Ответ Proper Chels
с учетом результатов, половину топовых игроков могут снова разобрать - Тонали, Гимараеш, Холл могут захотеть перейти в более амбициозные клубы
Думаю без участия в еврокубках в следующем сезоне Ньюкаслу будет легче
Ответ sasha_1116642916
Это классический цикл Хау. Без еврокубков выходит в ЛЧ, проваливается, потом опять выходит и опять проваливается
Ответ sasha_1116642916
Они в прошлом сезоне, как раз за счёт физики и свежести игроков удачно выступили. Всех перебегали во вторых таймах.
Приятно удивляет адекватность и дальновидность руководства Ньюкасла. Как взяли тренера после покупки клуба, так и идут с ним по выбранному пути. Хау оправданно заслуживает доверия.
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Самое главное это понимать что вторая половина ростера - уровень условного Бернли. Как только начинаются травмы результативность падает. Хау тут ни при чем, его футбол то что держит НЮ в верхней половине таблицы
Ответ Антон Борисов
Чел, ну что ты несешь, какой к черту уровень Бернли? У него есть два хороших вратаря уровня АПЛ(Поуп и Рамсдейл), в центре обороны Тшау, Ботман, Шер и Берн, справа Ливраменто и Триппьер. В центре поля Гимарайнш, Жоэлинтон, Тонали, Рэмзи, Майли и Уиллок. Среди вингеров Гордон, Барнс, Мерф и Эланга, среди форвардов Вольтемаде, Висса и Осула. Это уровень Бернли? Тут большинство из этих футболистов были куплены за огромные деньги. Да, травмы были, но и у остальных клубов они тоже были, а тут они травмированных Тонали и Гимарайнша заменяют молодым талантом Майли и купленным за 40+ лямов Рэмзи.
Про игру в атаке я вообще молчу, ее нет, а Хау даже не знает, что делать с 80-миллионым Вольтемаде, даже Барнс и Гордон в АПЛ играют посредственно, да и в полузащите щас только Бруно тащит.
Про то, что он держит НЮ в верхней половине таблицы я вообще молчу, ты таблицу АПЛ с прошлого сезона не открывал?
Ньюкаслу нужно хоть кого то купить к Гимараэшу в центр поля, но хватит вкладываться в английские поленья, чтобы двигать мяч нужны испанцы или португальцы, ну на крайняк немцы или латиносы. Я по пиару Тонали думал что он типа второй Пирло, но он по факту такой же, как стандартный английский бтб, бегает быстро и много, но тупенький в плане игры в пасс, да и техника хромает.
Ответ Микель Артета 65%
Им бы у Фулхэма Гарри Уилсона перехватить, но они его не отдадут просто так
Ответ Микель Артета 65%
Им бы в сторону Штиллера посмотреть
Если серьёзно, Хау неумный и примитивный тренер, не соответствующий уровню своих игроков. Команда его способна давать результат только при идеальной физической форме и бешеном прессинге все 90 минут, в ином сценарии - это команда неорганизованная, неумелая и нестабильная. Такой стиль хорош для Чемпионшипа, но, как видим, в АПЛ он не даёт стабильных результатов.
Ответ ArnoNeputevy
О каких игроках речь? Каждый игрок НЮ проигрывает например игрокам Арсенала играющих на тех же позициях, а Арсенал не чемпион АПЛ на данный момент. Гимараэш единственный кто имел бы возможность попасть в старт Арсенала и то Эдегор или Эзе +- такие же игроки, а у остальных даже шанса бы не было.
правильное решение
Состав неплохой у «сорок», но это не ТОП-4 АПЛ, а ждут все прям, чуть ли не борьбы за золото ))
Хау, конечно, тренер с довольно явно видным потолком своего таланта, но, надо отдать ему должное, при определенных раскладах Ньюкасл играет хорошо, но… не стабильно. А стабильности, наверное, ждут хозяева. По всей видимости, готовы подождать еще
Надеюсь, есть какой-то план. Потому что нынешний сезон - сплошной хаос.
"Хау!!
Я всё сказал" - сказал босс "Ньюкасла" 🙂
Всё правильно. Ньюкасл при нём на другой уровень вышел.
