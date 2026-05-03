Хау останется в «Ньюкасле» в следующем сезоне. Боссы клуба пришли к консенсусу, учитывая прошлые заслуги тренера (The Athletic)
Эдди Хау останется главным тренером «Ньюкасл Юнайтед» после текущего сезона.
Если не произойдет неожиданного поворота событий, англичанин будет руководить командой в сезоне-2026/27, сообщает The Athletic.
48-летний специалист хочет остаться на «Сент-Джеймс Парк» и сохраняет поддержку со стороны владельцев и руководства клуба.
Решение оставить Хау было принято после переговоров на этой неделе, в которых участвовала делегация из 25 человек из Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF), являющегося мажоритарным владельцем «Ньюкасла».
Все стороны признали, что этот сезон был недостаточно хорош и повторять его недопустимо, однако считается, что переговоры прошли успешно и привели к консенсусу относительно будущего главного тренера.
Несмотря на спад результатов в этом сезоне, владельцы «Ньюкасла» учли прошлые выходы команды в Лигу чемпионов и трофей Кубка английской лиги, который клуб завоевал под руководством Хау.
Сейчас «Ньюкасл» занимает 13-е место в АПЛ, набрав 45 очков в 35 матчах.
Попадут в ЛЧ и снова поплывут через сезон.
Про игру в атаке я вообще молчу, ее нет, а Хау даже не знает, что делать с 80-миллионым Вольтемаде, даже Барнс и Гордон в АПЛ играют посредственно, да и в полузащите щас только Бруно тащит.
Про то, что он держит НЮ в верхней половине таблицы я вообще молчу, ты таблицу АПЛ с прошлого сезона не открывал?
Хау, конечно, тренер с довольно явно видным потолком своего таланта, но, надо отдать ему должное, при определенных раскладах Ньюкасл играет хорошо, но… не стабильно. А стабильности, наверное, ждут хозяева. По всей видимости, готовы подождать еще
Я всё сказал" - сказал босс "Ньюкасла" 🙂