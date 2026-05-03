Хау останется в «Ньюкасле» в следующем сезоне. Боссы клуба пришли к консенсусу, учитывая прошлые заслуги тренера (The Athletic)

«Ньюкасл» оставит Хау во главе клуба.

Эдди Хау останется главным тренером «Ньюкасл Юнайтед» после текущего сезона.

Если не произойдет неожиданного поворота событий, англичанин будет руководить командой в сезоне-2026/27, сообщает The Athletic.

48-летний специалист хочет остаться на «Сент-Джеймс Парк» и сохраняет поддержку со стороны владельцев и руководства клуба.

Решение оставить Хау было принято после переговоров на этой неделе, в которых участвовала делегация из 25 человек из Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF), являющегося мажоритарным владельцем «Ньюкасла».

Все стороны признали, что этот сезон был недостаточно хорош и повторять его недопустимо, однако считается, что переговоры прошли успешно и привели к консенсусу относительно будущего главного тренера.

Несмотря на спад результатов в этом сезоне, владельцы «Ньюкасла» учли прошлые выходы команды в Лигу чемпионов и трофей Кубка английской лиги, который клуб завоевал под руководством Хау.

Сейчас «Ньюкасл» занимает 13-е место в АПЛ , набрав 45 очков в 35 матчах.