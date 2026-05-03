Кравцов после хет-трика «Оренбургу»: «Мастерство всегда было, просто не использовал. В Петербурге «Сочи» будет биться, «Зенит» – особенная для меня команда»

Кравцов после хет-трика: использовал мастерство, с «Зенитом» будем биться.

Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов заявил, что раньше у него не всегда получалось использовать свое мастерство.

В воскресенье сочинцы дома обыграли «Оренбург » (3:1) в матче 28‑го тура Мир РПЛ . Кравцов сделал хет‑трик и был признан лучшим игроком встречи.

– В чем секрет, почему сегодня все получалось?

– Даже не знаю. Решил пробить – получилось. Потом еще раз получилось, и еще раз.

– Откуда взялось это мастерство исполнения?

– Оно и было, просто я его не использовал. Думал, в каком матче это сделать. И вот, наконец.

– Следующий тур в Санкт‑Петербурге с «Зенитом»…

– В Петербурге будем биться. Для меня это особенная команда, – сказал Кравцов.

«Сочи » набрал 21 очко и занимает 16‑е место в турнирной таблице чемпионата России.

23-летний Кравцов – воспитанник академии «Зенита».