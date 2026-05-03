  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кравцов после хет-трика «Оренбургу»: «Мастерство всегда было, просто не использовал. В Петербурге «Сочи» будет биться, «Зенит» – особенная для меня команда»
8

Кравцов после хет-трика «Оренбургу»: «Мастерство всегда было, просто не использовал. В Петербурге «Сочи» будет биться, «Зенит» – особенная для меня команда»

Кравцов после хет-трика: использовал мастерство, с «Зенитом» будем биться.

Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов заявил, что раньше у него не всегда получалось использовать свое мастерство.

В воскресенье сочинцы дома обыграли «Оренбург» (3:1) в матче 28‑го тура Мир РПЛ. Кравцов сделал хет‑трик и был признан лучшим игроком встречи.

– В чем секрет, почему сегодня все получалось?

– Даже не знаю. Решил пробить – получилось. Потом еще раз получилось, и еще раз.

– Откуда взялось это мастерство исполнения?

– Оно и было, просто я его не использовал. Думал, в каком матче это сделать. И вот, наконец.

– Следующий тур в Санкт‑Петербурге с «Зенитом»…

– В Петербурге будем биться. Для меня это особенная команда, – сказал Кравцов.

«Сочи» набрал 21 очко и занимает 16‑е место в турнирной таблице чемпионата России.

23-летний Кравцов – воспитанник академии «Зенита».

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoСочи
logoпремьер-лига Россия
logoКирилл Кравцов
logoМатч ТВ
logoЗенит
logoОренбург
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Когда-то выходил против Челси и Мальмё.
В Питере у Сочи вариантов не будет. Параллельно будут играть Динамо-Краснодар, где Краснодар имеет наивысшие шансы потерять очки, соответственно, Зениту нужна победа над Сочи, с гарантией! С тем, чтобы перед последним туром быть на первой строчке в таблице.
в следующем году в первой лиге,а затем во второй
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тренер «Оренбурга» Ахметзянов про 1:3 с «Сочи» и хет-трик Кравцова: «Один футболист похоронил нас. Надо спросить, что он делал, чем питался – тоже будем пользоваться»
3 мая, 13:57
У «Сочи» 4 победы в 5 последних матчах РПЛ. Команда в трех очках от зоны стыков за два тура до конца сезона
3 мая, 13:26
«Сочи» обыграл «Оренбург» благодаря хет-трику Кравцова – 3:1
3 мая, 13:25
«Локомотив» – фаворит на подписание Кравцова. В «Зенит» хавбек «Сочи» переходить не хочет («Чемпионат»)
3 мая, 12:38
Рекомендуем
Главные новости
Калафьори наступил на ногу Гризманну в штрафной «Арсенала». Судья Зиберт счел, что перед этим Пубиль фолил на Габриэле
5 минут назадФото
Тьерри Анри: «В Ямале больше всего поражает его футбольный интеллект. Этот парень играет так, будто он у себя во дворе. Он уже доказал, что способен стать главной звездой любого турнира»
21 минуту назад
Лига чемпионов. 1/2 финала. «Арсенал» принимает «Атлетико». 1:0 – Сака забил! Онлайн-трансляция
32 минуты назадLive
«Аль-Хилаль» на два очка отстает от «Аль-Насра» за три тура до конца сезона. Команды Бензема и Роналду встретятся 12 мая
34 минуты назад
У «Атлетико» 0 ударов в створ за 1-й тайм. «Арсенал» дважды пробил на 44-й и открыл счет в ответном полуфинале ЛЧ
40 минут назад
Гризманн подтолкнул Троссарда в штрафной «Атлетико», вингер «Арсенала» упал. Зиберт не назначил пенальти
48 минут назадФото
Булыкин о ЦСКА: «Я бы рассмотрел Игнашевича с братьями Березуцкими – это будет нереальный тренерский штаб, который зайдет всем»
53 минуты назад
Мадуро узнал о вылете «Барсы» из ЛЧ от сына. Задержанный властями США президент Венесуэлы отреагировал: «Черт возьми, это дерьмово»
55 минут назад
«Жота умер, пока-пока» скандировали около пяти фанатов «МЮ» перед матчем с «Ливерпулем»
сегодня, 19:33
«Зенит навсегда» – сериал о столетней истории петербургского клуба. Смотрите на PREMIER и RUTUBE!
сегодня, 19:30Реклама
Ко всем новостям
Последние новости
Итурральде про Гризманна и Троссарда: «Легкий толчок. Момент похож на пенальти в ворота «Атлетико» в первой игре за контакт Ганцко и Дьокереша»
4 минуты назад
Симеоне упал в борьбе с Магальяэсом, когда прокинул мяч мимо вратаря «Арсенала» Райи. Судья Зиберт не дал пенальти «Атлетико»
16 минут назадФото
Экс-судья Фернандес о падении Троссарда в штрафной «Атлетико»: «Этого контакта недостаточно, чтобы назначить пенальти. В середине поля свистнули бы»
17 минут назадФото
Сака забил в полуфиналах ЛЧ в двух разных сезонах. Из англичан это делали Лэмпард, Руни и Кейн
27 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» обыграл «Аль-Халидж»
38 минут назад
Алексей Попов: «Соболев деревянный. И он эгоист: готов сыграть, когда сам забивает, а если что-то не так – винит других. Он все время матерился, когда Глушенков палил по воротам ЦСКА»
44 минуты назад
Педро об отношении судей к «Зениту»: «Сами видите, что порой происходит»
сегодня, 19:27
Губернатор Федорищев опроверг слова Дзюбы о том, что «Акрон» может прекратить существование в случае вылета из РПЛ: «У команды большое будущее»
сегодня, 19:21
Директор «Атлетико» Алемани о фейерверках возле отеля команды: «Это оказывает противоположный эффект, мотивирует нас еще больше. Уверены, что пройдем в финал ЛЧ»
сегодня, 19:10
Силкин о Кокорине: «Может усилить любой клуб РПЛ – но захочет ли? Ему может быть лень, он уже делает все вполсилы. Но мне бы хотелось, чтобы Саша закончил свои похождения и вернулся домой»
сегодня, 18:55
Рекомендуем