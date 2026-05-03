Тренер «Зенита» Оливейра заявил, что в Колпино безопаснее, чем в фавелах: «100 процентов. В фавелах может произойти все, что угодно»
Тренер «Зенита» Вильям Оливейра назвал Колпино более безопасным местом по сравнению с бразильскими фавелами.
– Где более безопасно ночью – в фавелах или на окраине Колпино?
– Думаю, что в Колпино 100 процентов безопаснее.
– А что может произойти в фавелах?
– Все, что угодно, – сказал Оливейра.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
Человек мучался, ходил много дней по комнате из угла в угол прежде чем это сказать...