Слот допустил, что Исак вернется к матчу с «Челси»: «У него небольшая травма, но сегодня еще рано. «Ливерпулю» очень не повезло, но мы принимаем ситуацию»

Слот об Исаке: у него небольшая травма, «Ливерпуль» принимает ситуацию.

Главный тренер «Ливерпуля » Арне Слот предположил, что Александер Исак сможет сыграть в матче против «Челси » на следующей неделе.

Ранее сообщалось , что форвард «красных» пропустит матч с «Манчестер Юнайтед » из-за травмы паха.

«После нашей последней победы над «Пэлас» мы начали неделю, уже зная, что не сможем рассчитывать на Мо [Салаха], а затем в течение недели мы потеряли и Алекса.

Но это не первый раз в этом сезоне. В выездном матче против «Арсенала» у нас тоже не было возможности сыграть с обоими нападающими, и мы смогли показать хорошую игру.

Такова ситуация, и мы ее принимаем. Нам очень не повезло, и мы недовольны тем, что Алекс получил небольшую – действительно небольшую – травму. Так что сегодня для него еще очень рано», – сказал Слот в интервью Sky Sports.