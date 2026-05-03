Слот допустил, что Исак вернется к матчу с «Челси»: «У него небольшая травма, но сегодня еще рано. «Ливерпулю» очень не повезло, но мы принимаем ситуацию»
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот предположил, что Александер Исак сможет сыграть в матче против «Челси» на следующей неделе.
Ранее сообщалось, что форвард «красных» пропустит матч с «Манчестер Юнайтед» из-за травмы паха.
«После нашей последней победы над «Пэлас» мы начали неделю, уже зная, что не сможем рассчитывать на Мо [Салаха], а затем в течение недели мы потеряли и Алекса.
Но это не первый раз в этом сезоне. В выездном матче против «Арсенала» у нас тоже не было возможности сыграть с обоими нападающими, и мы смогли показать хорошую игру.
Такова ситуация, и мы ее принимаем. Нам очень не повезло, и мы недовольны тем, что Алекс получил небольшую – действительно небольшую – травму. Так что сегодня для него еще очень рано», – сказал Слот в интервью Sky Sports.