Осинькин о 3:1 с «Оренбургом»: «Не могу сказать, что «Сочи» играл как «Барселона», но матч неплохой в плане контроля. Мы стали не только лучше комбинировать, но и обороняться»

Осинькин после 3:1 с «Оренбургом»: не скажу, что «Сочи» играл как «Барселона».

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин похвалил игру своей команды в матче против «Оренбурга ».

В 28-м туре Мир РПЛ «Сочи » одержал победу со счетом 3:1. Команда выиграла 4 из 5 последних матчей.

– Можно ли говорить о том, что появились раскрепощенность и легкость в комбинациях?

– Не могу сказать, что мы удивили кого‑то комбинациями или играли как «Барселона ». Но это неплохой матч для нас в плане контроля мяча, учитывая, что «Оренбург» умеет хорошо обороняется и действует очень плотно. Большую часть матча мы строили игру, отталкиваясь от счета, поэтому в некоторых ситуациях нам легче было вытащить соперника, найти зоны.

Мы не только лучше комбинационно стали играть, но и лучше обороняемся, не допуская у своих ворот много моментов, как раньше, – сказал Осинькин.