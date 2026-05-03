  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Осинькин о 3:1 с «Оренбургом»: «Не могу сказать, что «Сочи» играл как «Барселона», но матч неплохой в плане контроля. Мы стали не только лучше комбинировать, но и обороняться»
3

Осинькин о 3:1 с «Оренбургом»: «Не могу сказать, что «Сочи» играл как «Барселона», но матч неплохой в плане контроля. Мы стали не только лучше комбинировать, но и обороняться»

Осинькин после 3:1 с «Оренбургом»: не скажу, что «Сочи» играл как «Барселона».

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин похвалил игру своей команды в матче против «Оренбурга».

В 28-м туре Мир РПЛ «Сочи» одержал победу со счетом 3:1. Команда выиграла 4 из 5 последних матчей.

– Можно ли говорить о том, что появились раскрепощенность и легкость в комбинациях?

– Не могу сказать, что мы удивили кого‑то комбинациями или играли как «Барселона». Но это неплохой матч для нас в плане контроля мяча, учитывая, что «Оренбург» умеет хорошо обороняется и действует очень плотно. Большую часть матча мы строили игру, отталкиваясь от счета, поэтому в некоторых ситуациях нам легче было вытащить соперника, найти зоны.

Мы не только лучше комбинационно стали играть, но и лучше обороняемся, не допуская у своих ворот много моментов, как раньше, – сказал Осинькин.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoОренбург
logoСочи
logoпремьер-лига Россия
logoИгорь Осинькин
logoМатч ТВ
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Только на Сочи теперь надежда, что остановят Зенит )
Комментарий удален пользователем
Ответ MihuS
Комментарий удален пользователем
У Сочи 21 очко у Махачкалы 24, где 2 очка до стыков?
Не похвалил, не тот игрок голы забил.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Симеоне о падении Гризманна в штрафной «Арсенала»: «Мы все понимали, что Пубиль фолил, судья принял правильное решение. Не хочу искать оправдания»
39 минут назад
Вспоминаем самые яркие моменты «Локомотива» за всю историю существования
42 минуты назадТесты и игры
Глава КДК про техническое поражение «Уфы»: «Угроза БПЛА не опровергает решение. Почему клуб организовал маршрут так, что из-за задержки одного рейса участие в матче стало невозможным?»
52 минуты назад
Джулиано Симеоне о падении в штрафной «Арсенала»: «Из-за Габриэла я потерял равновесие и не смог пробить как следует, все произошло очень быстро. Судья даже не использовал ВАР»
54 минуты назад
Симеоне толкнул директора «Арсенала» Берту, который на 95-й жестами призывал судью закончить матч ЛЧ. Андреа 12 лет работал в «Атлетико»
сегодня, 21:54Фото
Лаос о судействе Зиберта: «Недостойно главного турнира в мире»
сегодня, 21:54
Артета о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Горжусь и радуюсь, ждать этого пришлось долго. В игре с «Атлетико» мы продемонстрировали зрелость»
сегодня, 21:44
Гризманн не выиграл ни ЛЧ, ни Ла Лигу за 17 лет в Испании. Форвард «Атлетико» переходит в «Орландо Сити» летом
сегодня, 21:41
Диего Симеоне: «Атлетико» в ЛЧ прошел намного дальше, чем ожидал, хорошая кампания. Мы заслуживали дополнительного времени с «Арсеналом», было много моментов. Они хорошо бились»
сегодня, 21:39
«Арсенал» выиграл 41 матч за сезон – это повторение рекорда клуба
сегодня, 21:29
Ко всем новостям
Последние новости
Анри о шансах Франции на ЧМ-2026: «У нас 4 финала на 7 последних чемпионатах – я оптимистично настроен. Но надо уважать Аргентину, номер 10 там носит Месси»
13 минут назад
«Баварии» интересен Торнике Кварацхелия. 16-летний брат Хвичи встретится с руководством мюнхенцев (LaGazzetta.ge)
24 минуты назад
Игорь Семшов: «Галактионов из этого состава «Локо» выжимает максимум, 3-е место будет большим достижением. Уход Баринова не мог не сказаться»
27 минут назад
39-летний Халк подписал с «Флуминенсе» контракт до конца 2027 года
41 минуту назадФото
Райя с 8.2 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Арсенал» – «Атлетико». У Сака 7.9, худший – Дьокереш с 5.7
59 минут назад
Артета о выходе в финал ЛЧ: «Невероятный вечер, мы творили историю вместе. Не могу еще сильнее гордиться каждым, кто связан с «Арсеналом»
сегодня, 22:04
«Арсенал» в финале ЛЧ – а каким получился прошлый заход? Погружаемся в 2006-й
сегодня, 21:58ВидеоСпортс"
Сака о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Прекрасная история. Надеюсь, что она хорошо закончится в Будапеште. Мы очень рады»
сегодня, 21:50
У «Арсенала» 30 сухих матчей в этом сезоне – такого не было с сезона-1993/94
сегодня, 21:29
Вратарь «Арсенала» Райя провел 9 сухих матчей в сезоне ЛЧ и повторил достижение Канисареса, Наваса и Менди
сегодня, 21:25
Рекомендуем