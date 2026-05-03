  «Тун» впервые за свою 128-летнюю историю выиграл чемпионат Швейцарии. Клуб из города с населением 44 тысячи человек играл во 2-й лиге в прошлом сезоне
«Тун» впервые за свою 128-летнюю историю выиграл чемпионат Швейцарии. Клуб из города с населением 44 тысячи человек играл во 2-й лиге в прошлом сезоне

Команда – лидер турнирной таблицы с 74 очками в 35 матчах. На счету идущего вторым «Санкт-Галлена» 63 очка – сегодня команда проиграла «Сьону» (0:3) и лишилась шансов догнать лидера.

В прошлом сезоне «Тун» занял первое место во втором по силе швейцарском дивизионе и вышел в высшую лигу.

В одноименном городе проживает чуть более 44 тысяч человек.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер швейцарской лиги
Тун Тун Тун Сахур. С победой
Дабл-ю коммент
Перепись зумеров ⬆️ окончена
Ооо, помню этот Тун или Тюн ещё в ЛЧ 05/06, когда они в квалифае выкинули киевское Динамо и дошли до группы, там ещё Элдин Якупович в воротах играл, болельщики Локо должны содрогнуться)
Я болельщик Локо. Помню у него и плохие матчи и хорошие. Из хороших- например финал кубка 07. Бывали в Локо вратари и хуже. Так уж получилось,что все вратари у нас с 2006 по 2009 (от Босса до Гили) не закрепились в основе на долгие годы. Даже будущий чемпион Рыжиков.
Пелиццоли ещё в кубке ржд помню затащил )
Круто !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Гримасы футбольной демократии !
Омерзительно !
бггг)))))))
белая команда на 99%
У нас бы не прошел лицензирование для рпл)
стадион маловат...всего 10.000 в 44.000 городе !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
посещаемость в Туне 8.953 человека это 6 место в чемпионате
И это в 128 лет!
а что такого динамо вон уже больше 60 лет не может...)))))))
главное, чтоб как с лестером не получилось, а так парни красавцы🤝
Это швейцарский чемпионат, в следующем сезоне Тун может занять вообще любое место, даже попробовать вылететь) Цюрих не так давно почти провернул такой финт.
Вообще не удивлюсь, если в следующем сезоне у них будет кто-то другой чемпом. Сьон, например. Или Лугано.
Это все своего рода карикатура на Бундеслигу - у вас хоть какая-то иерархия есть .
А там полный беспредел, даже Базель и Молодые мальчики уже не те !
Этот Тун в 2005 был вице-чемпионом и потом неожиданно со второго раунда отбора пробился в основной раунд ЛЧ. В группе с Арсеналом, Аяксом и Спартой занял в итоге 3-е место
Помню этот сезон, я потом за Тун в Фифе играл
Tolko tak on i zapomnilsya) Nicem bolshe ne primecatelnaya komanda)
В свое время Тун в отборе лч Киев грохнул, тогда тоже была сверхсенсация
ЦСКА не спать!
Там перспективный тренер в Швейцарии есть!
Ладно Базель потерял свой статус, его подобрали Янги, в прошлом сезоне Базель Челестини вернул титул, но в этом сезоне то чо? Сразу оба ухнули..
В моей юности на слуху был только один швейцарский клуб - Грассхоппер
