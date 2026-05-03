«Тун» впервые за свою 128-летнюю историю выиграл чемпионат Швейцарии. Клуб из города с населением 44 тысячи человек играл во 2-й лиге в прошлом сезоне

«Тун» впервые за свою 128-летнюю историю выиграл чемпионат Швейцарии.

Команда – лидер турнирной таблицы с 74 очками в 35 матчах. На счету идущего вторым «Санкт-Галлена » 63 очка – сегодня команда проиграла «Сьону» (0:3) и лишилась шансов догнать лидера.

В прошлом сезоне «Тун» занял первое место во втором по силе швейцарском дивизионе и вышел в высшую лигу.

В одноименном городе проживает чуть более 44 тысяч человек.