  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тренер «Оренбурга» Ахметзянов про 1:3 с «Сочи» и хет-трик Кравцова: «Один футболист похоронил нас. Надо спросить, что он делал, чем питался – тоже будем пользоваться»
1

Тренер «Оренбурга» Ахметзянов про 1:3 с «Сочи» и хет-трик Кравцова: «Один футболист похоронил нас. Надо спросить, что он делал, чем питался – тоже будем пользоваться»

Тренер «Оренбурга» Ахметзянов про 1:3 с «Сочи»: нас похоронил один футболист.

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов прокомментировал поражение от «Сочи».

В 28-м туре Мир РПЛ «Оренбург» уступил на выезде со счетом 1:3. Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов сделал хет-трик.

– Удивил сегодня «Сочи»?

– Удивил один футболист. Который похоронил нас. Так бывает.

– Раз в год и пушка стреляет?

– Я так не могу сказать. У них достаточно квалифицированная команда. Надо просто спросить рецепт: что он делал сегодня, чем питался. Мы тоже будем пользоваться такими нюансами.

– Концовка была за вашей командой.

– Когда команда ведет 3:1 и отдает мяч, то это нормально. Важен результат. Мы, к сожалению, проиграли, – сказал Ахметзянов.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
logoОренбург
logoСочи
logoИльдар Ахметзянов
logoКирилл Кравцов
logoМатч ТВ
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Он питается будущим контрактом с Локомотивом))
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Симеоне о падении Гризманна в штрафной «Арсенала»: «Мы все понимали, что Пубиль фолил, судья принял правильное решение. Не хочу искать оправдания»
39 минут назад
Вспоминаем самые яркие моменты «Локомотива» за всю историю существования
42 минуты назадТесты и игры
Глава КДК про техническое поражение «Уфы»: «Угроза БПЛА не опровергает решение. Почему клуб организовал маршрут так, что из-за задержки одного рейса участие в матче стало невозможным?»
52 минуты назад
Джулиано Симеоне о падении в штрафной «Арсенала»: «Из-за Габриэла я потерял равновесие и не смог пробить как следует, все произошло очень быстро. Судья даже не использовал ВАР»
54 минуты назад
Симеоне толкнул директора «Арсенала» Берту, который на 95-й жестами призывал судью закончить матч ЛЧ. Андреа 12 лет работал в «Атлетико»
сегодня, 21:54Фото
Лаос о судействе Зиберта: «Недостойно главного турнира в мире»
сегодня, 21:54
Артета о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Горжусь и радуюсь, ждать этого пришлось долго. В игре с «Атлетико» мы продемонстрировали зрелость»
сегодня, 21:44
Гризманн не выиграл ни ЛЧ, ни Ла Лигу за 17 лет в Испании. Форвард «Атлетико» переходит в «Орландо Сити» летом
сегодня, 21:41
Диего Симеоне: «Атлетико» в ЛЧ прошел намного дальше, чем ожидал, хорошая кампания. Мы заслуживали дополнительного времени с «Арсеналом», было много моментов. Они хорошо бились»
сегодня, 21:39
«Арсенал» выиграл 41 матч за сезон – это повторение рекорда клуба
сегодня, 21:29
Ко всем новостям
Последние новости
Анри о шансах Франции на ЧМ-2026: «У нас 4 финала на 7 последних чемпионатах – я оптимистично настроен. Но надо уважать Аргентину, номер 10 там носит Месси»
13 минут назад
«Баварии» интересен Торнике Кварацхелия. 16-летний брат Хвичи встретится с руководством мюнхенцев (LaGazzetta.ge)
24 минуты назад
Игорь Семшов: «Галактионов из этого состава «Локо» выжимает максимум, 3-е место будет большим достижением. Уход Баринова не мог не сказаться»
27 минут назад
39-летний Халк подписал с «Флуминенсе» контракт до конца 2027 года
41 минуту назадФото
Райя с 8.2 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Арсенал» – «Атлетико». У Сака 7.9, худший – Дьокереш с 5.7
59 минут назад
Артета о выходе в финал ЛЧ: «Невероятный вечер, мы творили историю вместе. Не могу еще сильнее гордиться каждым, кто связан с «Арсеналом»
сегодня, 22:04
«Арсенал» в финале ЛЧ – а каким получился прошлый заход? Погружаемся в 2006-й
сегодня, 21:58ВидеоСпортс"
Сака о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Прекрасная история. Надеюсь, что она хорошо закончится в Будапеште. Мы очень рады»
сегодня, 21:50
У «Арсенала» 30 сухих матчей в этом сезоне – такого не было с сезона-1993/94
сегодня, 21:29
Вратарь «Арсенала» Райя провел 9 сухих матчей в сезоне ЛЧ и повторил достижение Канисареса, Наваса и Менди
сегодня, 21:25
Рекомендуем