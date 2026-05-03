Тренер «Оренбурга» Ахметзянов про 1:3 с «Сочи» и хет-трик Кравцова: «Один футболист похоронил нас. Надо спросить, что он делал, чем питался – тоже будем пользоваться»

Тренер «Оренбурга» Ахметзянов про 1:3 с «Сочи»: нас похоронил один футболист.

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов прокомментировал поражение от «Сочи».

В 28-м туре Мир РПЛ «Оренбург » уступил на выезде со счетом 1:3. Полузащитник «Сочи » Кирилл Кравцов сделал хет-трик.

– Удивил сегодня «Сочи»?

– Удивил один футболист. Который похоронил нас. Так бывает.

– Раз в год и пушка стреляет?

– Я так не могу сказать. У них достаточно квалифицированная команда. Надо просто спросить рецепт: что он делал сегодня, чем питался. Мы тоже будем пользоваться такими нюансами.

– Концовка была за вашей командой.

– Когда команда ведет 3:1 и отдает мяч, то это нормально. Важен результат. Мы, к сожалению, проиграли, – сказал Ахметзянов.