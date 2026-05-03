Тренер «Оренбурга» Ахметзянов про 1:3 с «Сочи» и хет-трик Кравцова: «Один футболист похоронил нас. Надо спросить, что он делал, чем питался – тоже будем пользоваться»
Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов прокомментировал поражение от «Сочи».
В 28-м туре Мир РПЛ «Оренбург» уступил на выезде со счетом 1:3. Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов сделал хет-трик.
– Удивил сегодня «Сочи»?
– Удивил один футболист. Который похоронил нас. Так бывает.
– Раз в год и пушка стреляет?
– Я так не могу сказать. У них достаточно квалифицированная команда. Надо просто спросить рецепт: что он делал сегодня, чем питался. Мы тоже будем пользоваться такими нюансами.
– Концовка была за вашей командой.
– Когда команда ведет 3:1 и отдает мяч, то это нормально. Важен результат. Мы, к сожалению, проиграли, – сказал Ахметзянов.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
1 комментарий
Он питается будущим контрактом с Локомотивом))
