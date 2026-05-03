  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Исак не сыграет с «МЮ» из-за травмы паха. Форвард «Ливерпуля» должен вернуться до конца сезона
20

Исак не сыграет с «МЮ» из-за травмы паха. Форвард «Ливерпуля» должен вернуться до конца сезона

Исак не сыграет с «МЮ» из-за повреждения.

У Александра Исака небольшая травма паха, сообщает журналист Джеймс Пирс.

Форвард «Ливерпуля» не попал в заявку команды на матч с «Манчестер Юнайтед» в 35-м туре АПЛ. Встреча начнется в 17:30 по московскому времени.

Отмечается, что «Ливерпуль» не хочет рисковать, учитывая проблемы шведа с травмами в этом сезоне. Футболист недавно вернулся на поле после операции на голеностопе в декабре.

Ожидается, что Александер восстановится до конца текущего сезона.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Джеймса Пирса
logoпремьер-лига Англия
logoЛиверпуль
logoАлександер Исак
logoМанчестер Юнайтед
logoтравмы
logoЗдоровье
20 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Просто жесть, хорошо, что есть отрыв от конкурентов за лч.
Никогда такого не было и вот опять
Хроническая травма паха стабильно раз в год у Исака проявляется
Напоминает историю с Наби Кейта) 🤣. Два-три матча играет потом в лазарет.
Гакпо его заменит без проблем, как и Салаха с Экитике.😢
Экитике сломался на ровном месте, теперь Исак только вылечился опять травма, просто непруха какая то
Дрыщ хрустальный.
Может ну его нахрен уже возвращаться. Саипали эти травмы
Здесь уместна фраза "Деньги на ветер"
яДля чего купили Исака?
Старридж 2
Такое ощущение, через пару недель в «Ливерпуле» 11 человек еле наберётся в футбол поиграть.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Исак – главное трансферное разочарование сезона АПЛ, Эллиотт – 2-й, Шешко – 5-й, Дьокереш – 6-й, Гиттенс – 10-й (Goal)
2 января, 10:32
Рекомендуем
Главные новости
Симеоне о падении Гризманна в штрафной «Арсенала»: «Мы все понимали, что Пубиль фолил, судья принял правильное решение. Не хочу искать оправдания»
39 минут назад
Вспоминаем самые яркие моменты «Локомотива» за всю историю существования
42 минуты назадТесты и игры
Глава КДК про техническое поражение «Уфы»: «Угроза БПЛА не опровергает решение. Почему клуб организовал маршрут так, что из-за задержки одного рейса участие в матче стало невозможным?»
52 минуты назад
Джулиано Симеоне о падении в штрафной «Арсенала»: «Из-за Габриэла я потерял равновесие и не смог пробить как следует, все произошло очень быстро. Судья даже не использовал ВАР»
54 минуты назад
Симеоне толкнул директора «Арсенала» Берту, который на 95-й жестами призывал судью закончить матч ЛЧ. Андреа 12 лет работал в «Атлетико»
сегодня, 21:54Фото
Лаос о судействе Зиберта: «Недостойно главного турнира в мире»
сегодня, 21:54
Артета о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Горжусь и радуюсь, ждать этого пришлось долго. В игре с «Атлетико» мы продемонстрировали зрелость»
сегодня, 21:44
Гризманн не выиграл ни ЛЧ, ни Ла Лигу за 17 лет в Испании. Форвард «Атлетико» переходит в «Орландо Сити» летом
сегодня, 21:41
Диего Симеоне: «Атлетико» в ЛЧ прошел намного дальше, чем ожидал, хорошая кампания. Мы заслуживали дополнительного времени с «Арсеналом», было много моментов. Они хорошо бились»
сегодня, 21:39
«Арсенал» выиграл 41 матч за сезон – это повторение рекорда клуба
сегодня, 21:29
Ко всем новостям
Последние новости
Анри о шансах Франции на ЧМ-2026: «У нас 4 финала на 7 последних чемпионатах – я оптимистично настроен. Но надо уважать Аргентину, номер 10 там носит Месси»
13 минут назад
«Баварии» интересен Торнике Кварацхелия. 16-летний брат Хвичи встретится с руководством мюнхенцев (LaGazzetta.ge)
24 минуты назад
Игорь Семшов: «Галактионов из этого состава «Локо» выжимает максимум, 3-е место будет большим достижением. Уход Баринова не мог не сказаться»
27 минут назад
39-летний Халк подписал с «Флуминенсе» контракт до конца 2027 года
41 минуту назадФото
Райя с 8.2 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Арсенал» – «Атлетико». У Сака 7.9, худший – Дьокереш с 5.7
59 минут назад
Артета о выходе в финал ЛЧ: «Невероятный вечер, мы творили историю вместе. Не могу еще сильнее гордиться каждым, кто связан с «Арсеналом»
сегодня, 22:04
«Арсенал» в финале ЛЧ – а каким получился прошлый заход? Погружаемся в 2006-й
сегодня, 21:58ВидеоСпортс"
Сака о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Прекрасная история. Надеюсь, что она хорошо закончится в Будапеште. Мы очень рады»
сегодня, 21:50
У «Арсенала» 30 сухих матчей в этом сезоне – такого не было с сезона-1993/94
сегодня, 21:29
Вратарь «Арсенала» Райя провел 9 сухих матчей в сезоне ЛЧ и повторил достижение Канисареса, Наваса и Менди
сегодня, 21:25
Рекомендуем