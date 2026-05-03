Исак не сыграет с «МЮ» из-за травмы паха. Форвард «Ливерпуля» должен вернуться до конца сезона
У Александра Исака небольшая травма паха, сообщает журналист Джеймс Пирс.
Форвард «Ливерпуля» не попал в заявку команды на матч с «Манчестер Юнайтед» в 35-м туре АПЛ. Встреча начнется в 17:30 по московскому времени.
Отмечается, что «Ливерпуль» не хочет рисковать, учитывая проблемы шведа с травмами в этом сезоне. Футболист недавно вернулся на поле после операции на голеностопе в декабре.
Ожидается, что Александер восстановится до конца текущего сезона.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Джеймса Пирса
Хроническая травма паха стабильно раз в год у Исака проявляется
Старридж 2