Мусаев перед матчем с «Акроном»: «Краснодар» третий сезон борется за золото – нужно наслаждаться моментом. Никакого давления быть не должно»

Мурад Мусаев: третий сезон боремся за золото – нужно наслаждаться моментом.

Главный тренер «Краснодара » Мурад Мусаев высказался о настрое команды перед матчем с «Акроном ».

Встреча 28-го тура Мир РПЛ пройдет в Самаре и начнестя в 17:00 по московскому времени.

— Как оцените состояние поля?

— Песок есть. Но в целом рабочее поле.

— Дуглас Аугусто вернулся в заявку, но остался в запасе.

— На концовку он готов выйти.

— «Краснодар» может рассчитывать на «золотой дубль». За кем больше следите — за «Зенитом» в РПЛ или за «Динамо» перед Кубком России?

— За «Краснодаром» наблюдаю. Мы прошли такой путь, что нужно наслаждаться тем моментом, что третий сезон боремся за золото. Не должно быть никакого давления, нужно выходить и каждому футболисту показывать свои лучшие качества.

— Ждете сюрпризы от «Акрона»?

— Не совсем понятная схема. Посмотрим, может, это будет сюрприз, — сказал Мусаев.