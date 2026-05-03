Мусаев перед матчем с «Акроном»: «Краснодар» третий сезон борется за золото – нужно наслаждаться моментом. Никакого давления быть не должно»
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о настрое команды перед матчем с «Акроном».
Встреча 28-го тура Мир РПЛ пройдет в Самаре и начнестя в 17:00 по московскому времени.
— Как оцените состояние поля?
— Песок есть. Но в целом рабочее поле.
— Дуглас Аугусто вернулся в заявку, но остался в запасе.
— На концовку он готов выйти.
— «Краснодар» может рассчитывать на «золотой дубль». За кем больше следите — за «Зенитом» в РПЛ или за «Динамо» перед Кубком России?
— За «Краснодаром» наблюдаю. Мы прошли такой путь, что нужно наслаждаться тем моментом, что третий сезон боремся за золото. Не должно быть никакого давления, нужно выходить и каждому футболисту показывать свои лучшие качества.
— Ждете сюрпризы от «Акрона»?
— Не совсем понятная схема. Посмотрим, может, это будет сюрприз, — сказал Мусаев.