Часть раздевалки «Реала» недовольна совместным отпуском Мбаппе с актрисой Экспосито в Италии. В команде считают, что Килиан должен сосредоточиться на восстановлении (El Mundo)

В «Реале» недовольны совместным отпуском Мбаппе с актрисой в Италии.

1 мая Sky Sport опубликовал совместные кадры Мбаппе и Экспосито из Кальяри – пара посетила ресторан на Сардинии. О начале романа форварда «Реала » с испанской актрисой и моделью, получившей известность благодаря сериалу «Элита», сообщалось в марте.

Как сообщает El Mundo, несмотря на то, что после матча с «Бетисом» (1:1) Альваро Арбелоа предоставил игрокам «Реала» несколько выходных, часть команды осталась недовольна поездкой Мбаппе в Италию, считая, что Килиану следует сосредоточиться на восстановлении после травмы.

