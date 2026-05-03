  • Часть раздевалки «Реала» недовольна совместным отпуском Мбаппе с актрисой Экспосито в Италии. В команде считают, что Килиан должен сосредоточиться на восстановлении (El Mundo)
Часть раздевалки «Реала» недовольна совместным отпуском Мбаппе с актрисой Экспосито в Италии. В команде считают, что Килиан должен сосредоточиться на восстановлении (El Mundo)

1 мая Sky Sport опубликовал совместные кадры Мбаппе и Экспосито из Кальяри – пара посетила ресторан на Сардинии. О начале романа форварда «Реала» с испанской актрисой и моделью, получившей известность благодаря сериалу «Элита», сообщалось в марте.

Как сообщает El Mundo, несмотря на то, что после матча с «Бетисом» (1:1) Альваро Арбелоа предоставил игрокам «Реала» несколько выходных, часть команды осталась недовольна поездкой Мбаппе в Италию, считая, что Килиану следует сосредоточиться на восстановлении после травмы.

Фанаты «Реала» раскритиковали Мбаппе за отпуск с актрисой Экспосито на Сардинии: «Ему наплевать на клуб»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: El Mundo
Что себе позволяет этот Килиан. Устраивать личную жизнь в свой выходной день.
Недовольная часть раздевалки Реала хочет быть с Экспозито вместо Мбаппе)))))))))
Сезон провален, вот и ищут козла отпущения, переводя стрелки друг на друга.
Трансвеститы тоже негодуют
Ты за всех говоришь? Или только за себя?
За себя, скорее всего
Великий клуб просто стал постоянным поводом для статей в жёлтой прессе. И только про двух абонентах в основном и пишут
Всегда так было с топ клубами и звездами.Почему ты говоришь про сейчас?
Это специфика жёлтой прессы - они не пишут о невеликих клубах.
Игрок мирового класса, но с такими команда никогда не будет как целый единый механизм, от таких нужно избавляться. Псж не даст соврать, с его уходом команда сильно выйграла и стала более командной и сбалансированной.
Арбелоа там как свой парень в раздевалке, а не тренер. После такой концовки сезона он им еще и выходные дает, а должен запереть на базе . В Реале не осталась людей кто может напихать этим Винисиусам и Генералисимусам. Был Алонсо но эти звездуны его слили
Вот вы и ответили на свой вопрос.
Да ладно, к коридору на Спотифае будет готов 100%
Правильно: лучше бы встретился с Филом Эспозито, поговорил о том, как научиться играть на команду, а не только на себя.
Диктатор может себе позволить.
А вы думали ПСЖ, случайно без него так похорошел?))
