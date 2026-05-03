Часть раздевалки «Реала» недовольна совместным отпуском Мбаппе с актрисой Экспосито в Италии. В команде считают, что Килиан должен сосредоточиться на восстановлении (El Mundo)
В «Реале» недовольны совместным отпуском Мбаппе с актрисой в Италии.
Игроки «Реала» недовольны отдыхом Килиана Мбаппе в Италии с актрисой Эстер Экспосито.
1 мая Sky Sport опубликовал совместные кадры Мбаппе и Экспосито из Кальяри – пара посетила ресторан на Сардинии. О начале романа форварда «Реала» с испанской актрисой и моделью, получившей известность благодаря сериалу «Элита», сообщалось в марте.
Как сообщает El Mundo, несмотря на то, что после матча с «Бетисом» (1:1) Альваро Арбелоа предоставил игрокам «Реала» несколько выходных, часть команды осталась недовольна поездкой Мбаппе в Италию, считая, что Килиану следует сосредоточиться на восстановлении после травмы.
Фанаты «Реала» раскритиковали Мбаппе за отпуск с актрисой Экспосито на Сардинии: «Ему наплевать на клуб»
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: El Mundo
105 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
А вы думали ПСЖ, случайно без него так похорошел?))