Томори удалили в 1-м тайме матча с «Сассуоло». Защитник «Милана» получил желтые за фолы на 9-й и 24-й минутах
«Милан» остался в меньшинстве в первом тайме матча 35-го тура Серии А с «Сассуоло» (0:1, первый тайм).
Защитник «россонери» Фикайо Томори получил 2 желтые карточки – на 9-й и 24-й минутах игры.
В первом случае Томори въехал бедром в Кристиана Торстведта, во втором – сфолил на Армане Лорьянте. После этого главный арбитр Фабио Мареска удалил англичанина за вторую желтую карточку.
Сассуоло частенько пил кровь Милану вот и сегодня продолжили это делать. Скучный матч, практически без моментов. Хозяева ударно проводили первые десятиминутки. За эти всплески они забили по голу и создали еше по одному опасному момениу у ворот Милана в каждом из таймов. Считаю, что Томори сильно подвел команду. Зачем имея желтую карточку нужно было срывать атаку в центре поля, еще когда и подстаховка была??? Глупое удаление которое сломало команду....
