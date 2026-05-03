Томори удалили в 1-м тайме матча с «Сассуоло». Защитник «Милана» получил желтые за фолы на 9-й и 24-й минутах

Томори удален на 24-й минуте матча с «Сассуоло».

«Милан » остался в меньшинстве в первом тайме матча 35-го тура Серии А с «Сассуоло » (0:1, первый тайм).

Защитник «россонери» Фикайо Томори получил 2 желтые карточки – на 9-й и 24-й минутах игры.

В первом случае Томори въехал бедром в Кристиана Торстведта , во втором – сфолил на Армане Лорьянте . После этого главный арбитр Фабио Мареска удалил англичанина за вторую желтую карточку.

Изображения: скриншоты из трансляции «Матч Футбол 1»