Валерий Газзаев: «ЦСКА в плачевном состоянии: осенью Кисляком и Глебовым восхищались, а во что они превратились сейчас? Кроме чести, в Кубке терять уже нечего»

Газзаев про 1:3 ЦСКА с «Зенитом»: в дерби так не играют.

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о результатах армейцев после зимней паузы.

В субботу команда Фабио Челестини уступила «Зениту » в домашнем матче 28-го тура Мир РПЛ (1:3).

– У «Зенита» было подавляющее преимущество. ЦСКА пытался что-то противопоставить, но у них ничего не получилось. В последние годы обе команды являются лидерами российского футбола. «Зенит» подтверждает свое лидерство, а ЦСКА пока что нет. Это матч команд, у которых есть традиции, амбиции и психология победителя. Но вчера это показал только «Зенит».

В дерби так не играют. Это принципиальные встречи, когда каждый в команде должен проявлять свои лучшие качества. На данный момент ЦСКА находится в плачевном состоянии.

Прежде чем создать хорошую команду, нужно создать хороший коллектив. Тогда команда добьется положительных результатов. Мы видим, что этой весной Кисляк и Глебов не прогрессируют. Все восхищались ими осенью, а во что они превратились сейчас? Тот же Баринов , который пришел из «Локомотива». Я уже говорил, что в «Локомотиве» был один игрок, а в ЦСКА совсем другой. Все надеялись на нападающего Гонду . А он ничего хорошего не показал, кроме одной игры в Кубке России.

– За счет чего такой ЦСКА может пройти «Спартак» в Кубке России?

– Это главное дерби страны. Обе команды потеряли возможность бороться за чемпионство, но могу еще завоевать трофей в этом сезоне. ЦСКА, кроме чести, терять уже нечего, – сказал Газзаев.