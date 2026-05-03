  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Валерий Газзаев: «ЦСКА в плачевном состоянии: осенью Кисляком и Глебовым восхищались, а во что они превратились сейчас? Кроме чести, в Кубке терять уже нечего»
30

Валерий Газзаев: «ЦСКА в плачевном состоянии: осенью Кисляком и Глебовым восхищались, а во что они превратились сейчас? Кроме чести, в Кубке терять уже нечего»

Газзаев про 1:3 ЦСКА с «Зенитом»: в дерби так не играют.

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о результатах армейцев после зимней паузы.

В субботу команда Фабио Челестини уступила «Зениту» в домашнем матче 28-го тура Мир РПЛ (1:3).

– У «Зенита» было подавляющее преимущество. ЦСКА пытался что-то противопоставить, но у них ничего не получилось. В последние годы обе команды являются лидерами российского футбола. «Зенит» подтверждает свое лидерство, а ЦСКА пока что нет. Это матч команд, у которых есть традиции, амбиции и психология победителя. Но вчера это показал только «Зенит».

В дерби так не играют. Это принципиальные встречи, когда каждый в команде должен проявлять свои лучшие качества. На данный момент ЦСКА находится в плачевном состоянии.

Прежде чем создать хорошую команду, нужно создать хороший коллектив. Тогда команда добьется положительных результатов. Мы видим, что этой весной Кисляк и Глебов не прогрессируют. Все восхищались ими осенью, а во что они превратились сейчас? Тот же Баринов, который пришел из «Локомотива». Я уже говорил, что в «Локомотиве» был один игрок, а в ЦСКА совсем другой. Все надеялись на нападающего Гонду. А он ничего хорошего не показал, кроме одной игры в Кубке России.

– За счет чего такой ЦСКА может пройти «Спартак» в Кубке России?

– Это главное дерби страны. Обе команды потеряли возможность бороться за чемпионство, но могу еще завоевать трофей в этом сезоне. ЦСКА, кроме чести, терять уже нечего, – сказал Газзаев.

«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?53456 голосов
Да!Лига чемпионов УЕФА
НетМикель Артета
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЦСКА
logoВалерий Газзаев
logoКирилл Глебов
logoFONBET Кубок России
logoЗенит
logoМатвей Кисляк
logoЛусиано Гонду
logoДмитрий Баринов
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
30 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
В ситуации, когда даже сам Челестини не отрицает переговоров его агента с Леванте, ловить уже нечего. Матч с Зенитом показал - сезон для ЦСКА закончен, не настроите вы игроков уже даже на дерби! А поводов для оптимизма вообще нет.
9 поражений в чемпионате и ещё 2 игры. По моему столько много проигрывали ёще до эпохи Газзаева.
Гинер покупал лучших на рынке легов. Это не куча неликвидов, которыми "обеспечили" Челестини. Да-да - Вагнер Лав и Карвальо это "чуть-чуть" другое.
Ответ nick-basil
Гинер покупал лучших на рынке легов. Это не куча неликвидов, которыми "обеспечили" Челестини. Да-да - Вагнер Лав и Карвальо это "чуть-чуть" другое.
Вагнер (победитель Копа Америка) и Карвальо (лучший игрок победного МЧМ) сейчас стоят лямов 3--40 минимум, на карандаше у Реалов и Челси, а также в жизни не поедут гробить карьеру в изолированную РПЛ.
Что не отменяет ужасных трансферов Шевелева.
Комментарий удален пользователем
Ответ Д O Б P Ы Й
Комментарий удален пользователем
Не, продержат его до конца сезона
Если менять, то надо было в перерыве на сборные
Ответ СуперКонь
Не, продержат его до конца сезона Если менять, то надо было в перерыве на сборные
После матча с Краснодаром надо было менять
Такое безволие на поле и никакой тренерской мысли
Ой, все шансы есть и с такой игрой.
Спартак максимально непредсказуем.
Верните Газаева, хуже не будет
Ответ Хлынов
Верните Газаева, хуже не будет
Да, Алания подтвердит. Ах да, её же нет.
Ответ Хлынов
Верните Газаева, хуже не будет
Хуже мб всегда, запомни. Ниже ЦСКА еще 10 позиций в РПЛ, а также несколько профессиональных лиг. Падать и падать.
Мне вот интересно, штрафные санкции в контрактах прописывают? Или, типа, 1 место премия, 2-3 места чуток меньше, 4-6 места еще поменьше, 7-10 места совсем чуть-чуть, а остальное увольнение с компенсацией...
Ответ Лысый Конь
Мне вот интересно, штрафные санкции в контрактах прописывают? Или, типа, 1 место премия, 2-3 места чуток меньше, 4-6 места еще поменьше, 7-10 места совсем чуть-чуть, а остальное увольнение с компенсацией...
Никто и никогда не подпишет контракт с подобными штрафными санкциями.
Не бывает такого в природе.
Точнее кроме чести и достоинства😂🫡
Какое ещё дерби? Они же из разных городов.
Ответ mwa
Какое ещё дерби? Они же из разных городов.
Имеется в виду кубковый матч со Спартаком.
Что за чушь, как это нечего терять? Выход в финал и шанс выиграть кубок! В одном матче всё может быть. Нельзя добровольно от него отказываться и опускать руки!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Райс, Дьокереш, Сака, Эзе, Альварес, Гризманн, Коке, Лукман – в стартовых составах «Арсенала» и «Атлетико» на матч 1/2 финала ЛЧ
13 минут назад
Лига чемпионов. 1/2 финала. «Арсенал» примет «Атлетико». Дьокереш, Альварес, Райс, Гризманн играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
17 минут назад
Рамон Кальдерон: «При Моуринью за три года у «Реала» один титул, ни одного финала ЛЧ и много проблем на пресс-конференциях. У Жозе было много разногласий с игроками. Не лучшее время»
23 минуты назад
Компани о словах Артеты про разный уровень АПЛ и лиг «Баварии» и «ПСЖ»: «Они обоснованны. Там 38 игр в чемпионате, два кубка, нет зимней паузы. Клопп много говорил об этом»
33 минуты назад
Ташуев про стиль Гвардиолы: «Многие вещи у нас совпадают – вертикальный футбол в атаку. Но владение мячом, как у Пепа, не для меня, для меня главное – голы, и мы придумали баскет-зоны»
46 минут назад
Зарплата большей части игроков «МЮ» вырастет на 25% после выхода в ЛЧ. Бруну будет получать 250 000 фунтов в неделю
47 минут назад
Тетрадзе о техническом поражении «Уфы»: «В корне несправедливое решение, нам и слова не дали сказать. Зачем нас убивать? Ладно, если бы мы были виноваты...»
59 минут назад
Игроки «Челси» лишатся бонуса в 20% к зарплате при невыходе в ЛЧ. Лондонцы уже не попадут в топ-5 в АПЛ, единственный шанс – победа «Астон Виллы» в ЛЕ и 6-е место
59 минут назад
Карседо согласен, что «Спартак» – самый популярный клуб Восточной Европы: «Я работал в разных странах, и везде знают о нем. Помним его победы над грандами в ЛЧ»
сегодня, 17:07
«Уфа» обжалует техническое поражение за неявку на игру со СКА в Хабаровске: «Не услышали аргументов и доводов на заседании КДК, решение было озвучено без права дальнейшего слова»
сегодня, 16:53
Ко всем новостям
Последние новости
Кавазашвили о Дмитриеве: «Он не хуже некоторых легионеров, за которых заплатили огромные деньги. Если придерживаться принципа, что иностранцы принесут нам лафу, то уже прошли времена Петра I»
4 минуты назад
Хасан Салихамиджич: «Бавария» пройдет «ПСЖ». Нам не нужно вести 3:0 к перерыву – мы сделаем это благодаря нашим сильным сторонам в конце матча»
9 минут назад
Каземиро о Неймаре на ЧМ-2026: «Эта тема раздражает. Ему уже никому ничего не надо доказывать»
10 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Халидж» принимает «Аль-Хилаль»
18 минут назадLive
Дуглас о завершении карьеры в «Зените»: «Мне было бы приятно сделать это здесь, но у нас впереди еще много работы»
24 минуты назад
Гасилин назначил бы в ЦСКА Игнашевича: «Я за наших специалистов. Они состоятельные, конкурентоспособные, а мы им шанса не даем. Дико бесит, когда мы привозим средних иностранцев»
25 минут назад
Поражение «Уфе» засчитано за неявку на игру со СКА по неуважительной причине. Уфимцы не смогли вылететь в Хабаровск из-за угрозы БПЛА
34 минуты назад
«Боруссия» купит 19-летнего защитника «Зальцбурга» Гаду за 24-26 млн евро с учетом бонусов
42 минуты назад
Анри о Месси, Роналду и Модриче: «Они из другой галактики. Просто невероятно, что все они в конце карьеры выглядят даже лучше, чем в начале. Их долголетие поражает»
сегодня, 17:02
«Локомотив» сыграет с «Балтикой». Приходите поддержать железнодорожников в матче против калининградцев!
сегодня, 17:00Реклама
Рекомендуем