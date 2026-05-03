  • Губерниев о том, что Вендела попросили сосчитать пальцы: «Я бы показал один. Никто не требует от Месси и Роналду быть рядом с Нобелевскими лауреатами. Нужно решать уравнения на поле»
Губерниев о том, что Вендела попросили сосчитать пальцы: «Я бы показал один. Никто не требует от Месси и Роналду быть рядом с Нобелевскими лауреатами. Нужно решать уравнения на поле»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев раскритиковал вопрос, заданный полузащитнику «Зенита» Венделу.

После матча с ЦСКА (3:1) мужчина подошел к Венделу, когда тот давал автограф. Сделав жест двумя пальцами, мужчина спросил: «Сколько пальцев я тебе показываю?»

В феврале главный тренер петербуржцев Сергей Семак пошутил про бразильца: «Он не умеет читать, считать, писать, но получает удовольствие от того, что делает свое любимое дело, что занимается футболом».

«Вендел – очень хороший футболист. Работа его головы на поле говорит о том, что у него математический склад ума. Ему не надо два плюс два складывать, он должен решать уравнения на поле.

Если этого журналиста попросить сейчас сделать 10 процентов того, что делает Вендел, то он бы не смог. Никто не требует от Большунова, Нагорного, Месси или Роналду быть рядом с Нобелевскими лауреатами.

Журналист показал Венделу два пальца и попросил сосчитать? Я бы показал этому корреспонденту один палец», – сказал Губерниев.

18 комментариев
Тот «журналист» глупее Вендела - факт!
Ответ freeman123
И губа тоже!
Ответ freeman123
(Псевдо)журналист РБ Спорт, говорят
Ничего удивительного))
Таких "журналистов", как Денис Бутырский из РБ спорт, которые сначала просят футболистов пальцы сосчитать, а потом у других про расчлененку в городе спрашивают, надо пожизненно от профессии отстранять.
Ответ Kassster
Столичный журналист. Копается в поисках фартуны не в том месте.
Ответ Олег Сагайдачный
фОртуны
Первый раз в жизни я согласен с Губерниевым, не думал что когда либо так скажу.
Ответ killmekarina
+++
Вендел с пузом лигу разрывает
А что вне поля никому не интересно должно быть, он не научные статьи пишет же
Удивительно, но тут с Губерниевым можно только согласиться.
Не люблю Губера, но тут он прав. Это как если бы Вендел предложил журналисту этому сдать контрольные тесты по стандартам профессионального футболиста. Да и умеет он считать, что за глупость, Семак сдуру накинул, теперь каждая завистливая шавка хочет испражняться в своем остроумии на эту тему.
Надо показать один палец, средний
Ну, кстати ,показывающий 2 пальца - реально Вендела за умственно отсталого держит?! Если бы он подошёл с формулой числа "пи" или валентностью в химии - то да. Но,походу,этот репортёр сам только на пальцах умеет считать.
Майонезыч по факту раскидал. Ну а подобные хайпожоры просто наслушались клише про «острые репортажи» и совершенно не поняли, что острыми они становятся из-за того, что журналист рискует и находится в гуще событий. А не пытается создать эту гущу своими словесными испражнениями и провокациями🤓
Вендел один раз уже показал в Воронеже.Из-за идиота журналиста не стоит так рисковать и подставляться.
как я был рад,когда губа была в биатлоне...я его просто не смотрю...но вот оно появилось в футболе....
