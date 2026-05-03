Губерниев о том, что Вендела попросили сосчитать пальцы: «Я бы показал один. Никто не требует от Месси и Роналду быть рядом с Нобелевскими лауреатами. Нужно решать уравнения на поле»

Губерниев: Вендел не в ряду Нобелевских лауреатов, он решает уравнения на поле.

Комментатор «Матч ТВ » Дмитрий Губерниев раскритиковал вопрос, заданный полузащитнику «Зенита » Венделу .

После матча с ЦСКА (3:1) мужчина подошел к Венделу, когда тот давал автограф. Сделав жест двумя пальцами, мужчина спросил : «Сколько пальцев я тебе показываю?»

В феврале главный тренер петербуржцев Сергей Семак пошутил про бразильца: «Он не умеет читать, считать, писать, но получает удовольствие от того, что делает свое любимое дело, что занимается футболом».



«Вендел – очень хороший футболист. Работа его головы на поле говорит о том, что у него математический склад ума. Ему не надо два плюс два складывать, он должен решать уравнения на поле.

Если этого журналиста попросить сейчас сделать 10 процентов того, что делает Вендел, то он бы не смог. Никто не требует от Большунова, Нагорного, Месси или Роналду быть рядом с Нобелевскими лауреатами.

Журналист показал Венделу два пальца и попросил сосчитать? Я бы показал этому корреспонденту один палец», – сказал Губерниев.