У «Сочи» 4 победы в 5 последних матчах РПЛ. Команда в трех очках от зоны стыков за два тура до конца сезона

«Сочи» приблизился к зоне стыковых матчей Мир РПЛ после победы над «Оренбургом » в 28-м туре Мир РПЛ (3:1).

Команда Игоря Осинькина одержала четыре победы в пяти последних матчах чемпионата России – на этом отрезке «Сочи» уступил лишь «Динамо» (0:2).

За два тура до конца сезона «Сочи» занимает последнее место в таблице РПЛ, набрав 21 очко. У «Пари НН» 22 очка при игре в запасе, у махачкалинского «Динамо», идущего на 14-й строчке, которая дает право сыграть в стыковых матчах, 24 очка.

В заключительных турах сезона «Сочи » сыграет с «Зенитом» и «Ахматом».