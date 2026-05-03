  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • У «Сочи» 4 победы в 5 последних матчах РПЛ. Команда в трех очках от зоны стыков за два тура до конца сезона
43

У «Сочи» 4 победы в 5 последних матчах РПЛ. Команда в трех очках от зоны стыков за два тура до конца сезона

«Сочи» выиграл 4 из 5 последних матчей в РПЛ.

«Сочи» приблизился к зоне стыковых матчей Мир РПЛ после победы над «Оренбургом» в 28-м туре Мир РПЛ (3:1).

Команда Игоря Осинькина одержала четыре победы в пяти последних матчах чемпионата России – на этом отрезке «Сочи» уступил лишь «Динамо» (0:2).

За два тура до конца сезона «Сочи» занимает последнее место в таблице РПЛ, набрав 21 очко. У «Пари НН» 22 очка при игре в запасе, у махачкалинского «Динамо», идущего на 14-й строчке, которая дает право сыграть в стыковых матчах, 24 очка.

В заключительных турах сезона «Сочи» сыграет с «Зенитом» и «Ахматом».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoпремьер-лига Россия
logoСочи
logoИгорь Осинькин
logoОренбург
43 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Будет интересно, если Сочи отнимет очки у Зенита
Ответ Рубин2003
Будет интересно, если Сочи отнимет очки у Зенита
Комментарий скрыт
Ответ Alex8007
Комментарий скрыт
господи, какая шиза)))
Хороший рывок в конце турнира, но вряд-ли спасутся от вылета.
Ответ Senya Sett
Хороший рывок в конце турнира, но вряд-ли спасутся от вылета.
Вылет из РПЛ вовсе не означает,что команда не сможет в следующем сезоне играть в РПЛ.
Ответ Фут.Боль
Вылет из РПЛ вовсе не означает,что команда не сможет в следующем сезоне играть в РПЛ.
В этот раз все ровно, и лицензии ФНЛ и в РПЛ никто не собирается сниматься
Я скорее с антипатией к Сочи отношусь, но тут прям впечатлен концовкой чемпионата от них. Достойно уважения. И, насколько я помню, победы без каких-то судейских скандалов и кабинетных решений. Даже хочется чтоб зацепились за стыки - красивая история спасения будет.
Ответ Theodor Herzl
Я скорее с антипатией к Сочи отношусь, но тут прям впечатлен концовкой чемпионата от них. Достойно уважения. И, насколько я помню, победы без каких-то судейских скандалов и кабинетных решений. Даже хочется чтоб зацепились за стыки - красивая история спасения будет.
Комментарий скрыт
Ответ Dr_horrible
Комментарий скрыт
Память у местной публики, как у рыбок, оттого и минусят. А я напомню - это тот пенальти, когда Жоао Виктор иссобачился нарушить правила наступив на носок при прыжке игроку Сочи который находился у него за спиной.
Шансы спастись у Сочи вполне реальные - побеждают Ахмат в последнем туре - и обходят Махачкалу при двух поражениях последней (у Динамо Мх гостевой Ахмат и домашний Спартак - вполне могут на ноль очков устроиться).
При равенстве очков Сочи и Махачкалы Сочи будут выше
Ответ Дмитрий Маховиков
Шансы спастись у Сочи вполне реальные - побеждают Ахмат в последнем туре - и обходят Махачкалу при двух поражениях последней (у Динамо Мх гостевой Ахмат и домашний Спартак - вполне могут на ноль очков устроиться). При равенстве очков Сочи и Махачкалы Сочи будут выше
так махачкала может быть на 15 месте, если пари нн свои очки наберёт - тогда то, что сочи догонит по очкам динамо, не будет иметь значения, обе команды вылетят
Ответ denz_80
так махачкала может быть на 15 месте, если пари нн свои очки наберёт - тогда то, что сочи догонит по очкам динамо, не будет иметь значения, обе команды вылетят
думаю, пари нн точно вылетит
Поздравляю Сочи с победой желаю удачи ребятам 🤝 в следующих матчах чтобы матчи проходили успешно 👍без травм 💪 карточек удаления пинальти
Прикиньте, если они спасутся😳
Их вообще все похоронили
Ну если честно, пенальти в ворота Сочи там явно попахивало в конце матча, но всем будет пофиг.
Чемпионский график в конце сезона, когда встал вопрос о вылете. Не удивлен))
Поздно Осинькин подобрал ключи к этим игрокам.
Где-то нервничает Радимов
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кравцов сделал 1-й хет-трик в карьере и 3-й в истории «Сочи» после Кокорина и Кассьерры. 23-летний хавбек трижды забил «Оренбургу»
3 мая, 13:16
Рекомендуем
Главные новости
Симеоне о падении Гризманна в штрафной «Арсенала»: «Мы все понимали, что Пубиль фолил, судья принял правильное решение. Не хочу искать оправдания»
38 минут назад
Вспоминаем самые яркие моменты «Локомотива» за всю историю существования
41 минуту назадТесты и игры
Глава КДК про техническое поражение «Уфы»: «Угроза БПЛА не опровергает решение. Почему клуб организовал маршрут так, что из-за задержки одного рейса участие в матче стало невозможным?»
51 минуту назад
Джулиано Симеоне о падении в штрафной «Арсенала»: «Из-за Габриэла я потерял равновесие и не смог пробить как следует, все произошло очень быстро. Судья даже не использовал ВАР»
53 минуты назад
Симеоне толкнул директора «Арсенала» Берту, который на 95-й жестами призывал судью закончить матч ЛЧ. Андреа 12 лет работал в «Атлетико»
сегодня, 21:54Фото
Лаос о судействе Зиберта: «Недостойно главного турнира в мире»
сегодня, 21:54
Артета о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Горжусь и радуюсь, ждать этого пришлось долго. В игре с «Атлетико» мы продемонстрировали зрелость»
сегодня, 21:44
Гризманн не выиграл ни ЛЧ, ни Ла Лигу за 17 лет в Испании. Форвард «Атлетико» переходит в «Орландо Сити» летом
сегодня, 21:41
Диего Симеоне: «Атлетико» в ЛЧ прошел намного дальше, чем ожидал, хорошая кампания. Мы заслуживали дополнительного времени с «Арсеналом», было много моментов. Они хорошо бились»
сегодня, 21:39
«Арсенал» выиграл 41 матч за сезон – это повторение рекорда клуба
сегодня, 21:29
Ко всем новостям
Последние новости
Анри о шансах Франции на ЧМ-2026: «У нас 4 финала на 7 последних чемпионатах – я оптимистично настроен. Но надо уважать Аргентину, номер 10 там носит Месси»
12 минут назад
«Баварии» интересен Торнике Кварацхелия. 16-летний брат Хвичи встретится с руководством мюнхенцев (LaGazzetta.ge)
23 минуты назад
Игорь Семшов: «Галактионов из этого состава «Локо» выжимает максимум, 3-е место будет большим достижением. Уход Баринова не мог не сказаться»
26 минут назад
39-летний Халк подписал с «Флуминенсе» контракт до конца 2027 года
40 минут назадФото
Райя с 8.2 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Арсенал» – «Атлетико». У Сака 7.9, худший – Дьокереш с 5.7
58 минут назад
Артета о выходе в финал ЛЧ: «Невероятный вечер, мы творили историю вместе. Не могу еще сильнее гордиться каждым, кто связан с «Арсеналом»
сегодня, 22:04
«Арсенал» в финале ЛЧ – а каким получился прошлый заход? Погружаемся в 2006-й
сегодня, 21:58ВидеоСпортс"
Сака о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Прекрасная история. Надеюсь, что она хорошо закончится в Будапеште. Мы очень рады»
сегодня, 21:50
У «Арсенала» 30 сухих матчей в этом сезоне – такого не было с сезона-1993/94
сегодня, 21:29
Вратарь «Арсенала» Райя провел 9 сухих матчей в сезоне ЛЧ и повторил достижение Канисареса, Наваса и Менди
сегодня, 21:25
Рекомендуем