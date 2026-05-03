14

Тренер «Зенита» Оливейра о русской литературе: «Толстой многое дал не только России, но и всему миру. Из Достоевского я читал «Белые ночи» и еще две книги»

Тренер «Зенита» Вильям Оливейра поделился мнением о русской классической литературе.

– Понимаете, почему русская классическая литература так популярна в мире?

– Конечно, Толстой очень популярен. Это русская культура. Толстой – интеллектуальный человек, который многое дал не только России, но и всему миру.

Из Достоевского я читал «Белые ночи» про Петербург. И еще две книги. Сейчас у меня есть Толстой, собираюсь читать, – сказал Оливейра.

«Понимаете, почему в Питере так часто расчленяют людей?» Дркушича спросили о Петербурге, защитник ответил: «Не понимаю»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
Читал Белые ночи и ещё две книги: вторую и синюю
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Преступление и наказание.
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Синюю прочитал, остались белая и голубая
Странно, что не спросили про расчлененку
