Тренер «Зенита» Оливейра о русской литературе: «Толстой многое дал не только России, но и всему миру. Из Достоевского я читал «Белые ночи» и еще две книги»

Тренер «Зенита» Оливейра: Толстой многое дал не только России, но и всему миру.

Тренер «Зенита » Вильям Оливейра поделился мнением о русской классической литературе.

– Понимаете, почему русская классическая литература так популярна в мире?

– Конечно, Толстой очень популярен. Это русская культура. Толстой – интеллектуальный человек, который многое дал не только России, но и всему миру.

Из Достоевского я читал «Белые ночи» про Петербург. И еще две книги. Сейчас у меня есть Толстой, собираюсь читать, – сказал Оливейра.

