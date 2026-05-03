Кравцов сделал 1-й хет-трик в карьере и 3-й в истории «Сочи» после Кокорина и Кассьерры. 23-летний хавбек трижды забил «Оренбургу»

Кравцов сделал свой первый хет-трик и третий в истории «Сочи».

Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов трижды отличился в матче с «Оренбургом» (3:1, второй тайм).

23-летний футболист забил на 7-й, 33-й и 67-й минутах. Это его первые голы с февраля 2025 года.

Хет-трик Кравцова стал третьим в истории сочинского клуба. Первый оформил Александр Кокорин в матче с «Ростовом» в 2020 году (10:1), второй – Матео Кассьерра в игре с «Динамо» (5:1) в 2022-м.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
Вот что интерес Локомотива делает с человеком
Цена для Локо растёт, как видно.
Тот "легендарный" хет-трик Кокорина это конечно смех
