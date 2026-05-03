Энрике о 2:2 с «Лорьяном» после 5:4 с «Баварией»: «Вернуться к работе в Лиге 1 после такой игры – вызов с точки зрения мотивации. Разочарован, потому что «ПСЖ» были нужны три очка»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике отметил трудности с мотивацией у команды после матча с «Баварией» в Лиге чемпионов.

Вчера парижане сыграли вничью с «Лорьяном» (2:2), в 32-м туре Лиги 1. Во вторник «ПСЖ» обыграл «Баварию» со счетом 5:4 в первом полуфинальном матче ЛЧ.

«Тяжело возвращаться к работе в чемпионате после столь важного матча в фантастической атмосфере, это непростой вызов с точки зрения мотивации. Результат разочаровал, потому что нам действительно были нужны три очка.

Мы выставили только двух игроков, вышедших в стартовом составе во вторник, и мы пытались контролировать ход игры. Мы хотели победить, но упустили свой шанс», – сказал Энрике.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
Это он говорил до ничьей Ланса. По итогу окзалось, что три очка необязательны: обе команды претенденты потеряли по 2 очка, разрыв остался прежним.
Есть важное отличие, Бавария уже все решила в чемпионате, а вот ПСЖ нет.
Ну уже разницы нет, на этот матч игроков основы все равно не вышло и разрыв остался прежним. Решила в чемпионате или не решила уже никак не повлияет на уже следующий матч с Баварией.
