Артета о Сака: «Боль прошла, он свеж, полон сил и жаждет побед. Букайо, который нужен «Арсеналу», вернулся в самый важный отрезок сезона»

Артета о Сака: боль прошла, он свеж и жаждет побед в самый важный отрезок сезона.

Главный тренер «Арсенала » Микель Артета объяснил, почему заменил Букайо Сака в матче АПЛ против «Фулхэма » (3:0).

Вингер «канониров» отметился голом на 40-й минуте, а также ассистом на гол Виктора Дьокереша на 9-й. Англичанин покинул поле на 46-й.

«Нам пришлось это сделать – он сыграл около 30 минут в Мадриде, а теперь отыграл 45. Нам нужно увеличить его нагрузку, но нужно быть осторожными, потому что он нам нужен.

Думаю, боль [после травмы] прошла, это, очевидно, ограничивало его способность выполнять определенные действия. Сегодня он чувствовал себя расслабленным, спокойным, и я думаю, что мы получили того Букайо, который нам нужен.

Он определенно изменил ход игры. Он сделал два действия, которые решили исход матча, и мы знаем, на что он способен. Он вернулся в самый важный период сезона, и теперь он полон сил, его ум свеж, его жажда побед на пике. Я думаю, что ему нужно было такое выступление, чтобы повлиять на команду, так что это важный задел на вторник», – сказал Артета на послематчевой пресс-конференции.

Во вторник «Арсенал» примет «Атлетико» во 2-й полуфинальной игре Лиги чемпионов (первая – 1:1).