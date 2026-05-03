  • Губерниев о Челестини: «Король-то голый оказался, да и не король он вовсе! Абсолютно переоценен, мания величия у него огромная. После этого сезона его в ЦСКА не будет»
Губерниев о Челестини: «Король-то голый оказался, да и не король он вовсе! Абсолютно переоценен, мания величия у него огромная. После этого сезона его в ЦСКА не будет»

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что уровень главного тренера ЦСКА Фабио Челестини переоценен.

В весенней части сезона армейцы одержали лишь две победы в десяти турах Мир РПЛ. В домашнем матче 28-го тура ЦСКА уступил «Зениту» со счетом 1:3.

«Хочу сказать, что фигура Челестини абсолютно переоценена. Он больше года нигде не задерживался, я посмотрел. Мания величия у него огромная чувствуется. Методист он плохой, потому что команду за полтора месяца вообще никак не смог подготовить.

Думаю, после этого сезона Челестини больше не будет работать с ЦСКА. Король-то голый оказался, да и не король он вовсе! Разбег на рубль, а удар на копеечку», — сказал Губерниев.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
Смешно читать заявы Губера про чью-то манию величия.
Интересно с какой суммы гонорара или уровня медийности у человека пропадает испанский стыд от самого себя?!
Какой же он мерзкий. Раньше смотрел биатлон, до санкций - очень нравился, зажигал прямо, а тут смотришь - редкостный мразиш.
Мразиш-фантастиш?))
Ну он хорошо футбол комментировал , с мяч тв один из немногих
Губерниев абсолютно переоценен, с огромной манией величия. При этом очень жаль,что скорее всего в будущем сезоне на Матч ТВ он будет продолжать демонстрировать все эти свои не королевские качества. И даже от футбола его не отдалят. Увы…
А что губашлеп скажет о своем любимчике Талалае, которому он всю первую половину сезона и всю зиму попу лизал?
Ну да сравнивать Талалаева который выше в таблице с бюджетом 3 копейки и макароника которому на блюдце принесли всех игроков которых он просил на 30 лямов ок
Как же мелко и отвратительно выглядит Спортс из раза а раз откликаясь на каждый "чих" недоразумения, ненавистного подавляющему большинству любителей спорта.
Гу - отстой и инородное тело в спорте!
До чего мерзко эта травля выглядит... Что со Станковичем, что сейчас.
действительно глупей заявления не придумаешь.Журналист ,перворяздник гребец оценивает на полном серьезе тренера Топ Команды.Если так будет продолжаться ,будем барахтаться в дерьме долго.
Но ты ведь оцениваешь игроков и тренеров? А ты даже не перворазрядник, не гребец, и не журналист.
Ух ты, и здесь «визг биатлона»
Вот это Димон сказанул так сказанул
Губерниев кого-то осуждает за манию величия?!))) вот это прикол
