Губерниев о Челестини: «Король-то голый оказался, да и не король он вовсе! Абсолютно переоценен, мания величия у него огромная. После этого сезона его в ЦСКА не будет»
Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что уровень главного тренера ЦСКА Фабио Челестини переоценен.
В весенней части сезона армейцы одержали лишь две победы в десяти турах Мир РПЛ. В домашнем матче 28-го тура ЦСКА уступил «Зениту» со счетом 1:3.
«Хочу сказать, что фигура Челестини абсолютно переоценена. Он больше года нигде не задерживался, я посмотрел. Мания величия у него огромная чувствуется. Методист он плохой, потому что команду за полтора месяца вообще никак не смог подготовить.
Думаю, после этого сезона Челестини больше не будет работать с ЦСКА. Король-то голый оказался, да и не король он вовсе! Разбег на рубль, а удар на копеечку», — сказал Губерниев.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
Гу - отстой и инородное тело в спорте!