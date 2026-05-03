  • «Локомотив» – фаворит на подписание Кравцова. В «Зенит» хавбек «Сочи» переходить не хочет («Чемпионат»)
«Локомотив» – фаворит на подписание Кравцова. В «Зенит» хавбек «Сочи» переходить не хочет («Чемпионат»)

Кравцов может перейти в «Локо», в «Зенит» он не хочет.

«Локомотив» – фаворит в борьбе за подписание полузащитника «Сочи» Кирилла Кравцова. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Также в диалоге по полузащитнику находится «Зенит», но игрок не хочет переходить в петербургский клуб.

Осенью сообщалось об интересе обеих команд к 23-летнему футболисту. Действующее соглашение игрока с «Сочи» рассчитано до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне Кравцов сыграл в 18 матчах во всех турнирах, отметившись двумя голами.

Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,2 млн евро.

Ротенберг наложил вето на трансфер Кравцова в «Локомотив». Кирилл – любимый игрок его отца, президента «Сочи» (Иван Карпов)

Лучше в Краснодар. Будет пара Кривцов-Кравцов
Останется только подыскать им Крувцова в треугольник.
Кри-Кра.
Забил два года и все хотят его подписать.
Уже 3)
Там барса подключилась в борьбу
А зачем это Кириллу, кроме того, что он воспитанник? Чтоб как Ярик Михайлов шутить сидеть на глубокой скамейке?
Если бы он был нужен Зениту, его не отпустили бы
А что из Зенита было предложение?
Нет ) Но , так можно выбить контракт пожирнее и придать себе значимости … Зениту он зачем , точнее вместо кого ?
Михайлов когда переходил тоже все говорили зачем - будет сидеть. Вот сидит , зато другим не достался. А хорош был в НН. Интересный парень.
Просто хочет играть.
Ну так пусть и играет, кто ему не дает то?) Его Зенит за этим в Сочи и отправил)
Ну вот, он еще и три гола сегодня забил.
Сидеть на скамейке не каждому дано. "Зенит" не "Локомотив", тут результат чашечный нужен, вот Семак и старается, а до молодых дела нет. Правильно парень делает, не будет он в "Зените" играть.
Козлов номер 2. И результат, скорее всего, будет таким же.
Пацан продал себя за один матч, получается?
Не получается.
Про Локо ещё с год назад слухи ходили.
Но у Зенита есть право обратного выкупа.
Плюс, были слухи, что ввиду родства владельца Сочи и нынешнего гендира Локомотива, Борис Романович попросил Бориса Борисовича не уводить игрока.
Трешку отгрузил уже сегодня , сразу ценник поднимут
