«Локомотив» – фаворит на подписание Кравцова. В «Зенит» хавбек «Сочи» переходить не хочет («Чемпионат»)
«Локомотив» – фаворит в борьбе за подписание полузащитника «Сочи» Кирилла Кравцова. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Также в диалоге по полузащитнику находится «Зенит», но игрок не хочет переходить в петербургский клуб.
Осенью сообщалось об интересе обеих команд к 23-летнему футболисту. Действующее соглашение игрока с «Сочи» рассчитано до лета 2026 года.
В нынешнем сезоне Кравцов сыграл в 18 матчах во всех турнирах, отметившись двумя голами.
Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,2 млн евро.
Ротенберг наложил вето на трансфер Кравцова в «Локомотив». Кирилл – любимый игрок его отца, президента «Сочи» (Иван Карпов)
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
А что из Зенита было предложение?
Про Локо ещё с год назад слухи ходили.
Но у Зенита есть право обратного выкупа.
Плюс, были слухи, что ввиду родства владельца Сочи и нынешнего гендира Локомотива, Борис Романович попросил Бориса Борисовича не уводить игрока.