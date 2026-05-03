«Локомотив» – фаворит на подписание Кравцова. В «Зенит» хавбек «Сочи» переходить не хочет («Чемпионат»)

Кравцов может перейти в «Локо», в «Зенит» он не хочет.

«Локомотив » – фаворит в борьбе за подписание полузащитника «Сочи» Кирилла Кравцова . Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Также в диалоге по полузащитнику находится «Зенит », но игрок не хочет переходить в петербургский клуб.

Осенью сообщалось об интересе обеих команд к 23-летнему футболисту. Действующее соглашение игрока с «Сочи » рассчитано до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне Кравцов сыграл в 18 матчах во всех турнирах, отметившись двумя голами.

Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,2 млн евро.

Ротенберг наложил вето на трансфер Кравцова в «Локомотив». Кирилл – любимый игрок его отца, президента «Сочи» (Иван Карпов)