Пономарев о лимите: «Надо ужесточить еще больше – 3 легионера на поле максимум. Зачем нам иностранцы? Мы нигде не участвуем, а не даем играть россиянам»

Пономарев о лимите: ужесточить еще сильнее – 3 легионера на поле.

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что лимит на легионеров должен быть ужесточен до трех иностранных игроков на поле.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев подписал приказ об ужесточении лимита на легионеров. С сезона-2026/27 в заявке команды Мир РПЛ не может быть более 12 иностранцев, а на поле – не более семи.

«Считаю, что лимит на легионеров должен быть ужесточен еще больше – максимум три иностранца на поле.

Мы сейчас нигде не участвуем: ни в кубках, ни в других международных турнирах. Зачем нам иностранцы?

Надо играть своими ребятами, и тогда на футбольных полях родится больше талантов. А то сейчас не даем играть российским игрокам, поэтому никакого роста», – сказал Пономарев.