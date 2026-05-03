Пономарев о лимите: «Надо ужесточить еще больше – 3 легионера на поле максимум. Зачем нам иностранцы? Мы нигде не участвуем, а не даем играть россиянам»
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что лимит на легионеров должен быть ужесточен до трех иностранных игроков на поле.
Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев подписал приказ об ужесточении лимита на легионеров. С сезона-2026/27 в заявке команды Мир РПЛ не может быть более 12 иностранцев, а на поле – не более семи.
«Считаю, что лимит на легионеров должен быть ужесточен еще больше – максимум три иностранца на поле.
Мы сейчас нигде не участвуем: ни в кубках, ни в других международных турнирах. Зачем нам иностранцы?
Надо играть своими ребятами, и тогда на футбольных полях родится больше талантов. А то сейчас не даем играть российским игрокам, поэтому никакого роста», – сказал Пономарев.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: РИА Новости
Потому что поток этого неадекватного бреда от этого малообразованного товарища невозможно воспринимать.
"Мы сейчас нигде не участвуем: ни в Кубках, ни в других международных турнирах"
А легионеры нужно только для участия в Еврокубках или чтобы свои зрители и болельщики смотрели на качественный футбол? Пономарев хочет играть в показуху перед иностранцами?
"Зачем нам иностранцы?"
Чтобы в РПЛ был футбол высокого и качественного уровня. При трех иностранцах обвалится посещаемость, уровень футбола упадет, уйдут спонсоры, лига будет деградировать.
"Надо играть своими ребятами, и тогда на футбольных полях родится больше талантов"
Свои ребята появляются при конкуренции. Футбол существует не ради того, чтобы появлялись свои ребята. Футбол - это большая индустрия, где есть спонсоры, зрители, тв-права. Главное в современном футболе - интересы клубов, а не сборной. Лимит нужно отменить. Заслужит один россиянин в составе играть - будет играть. Не заслужит - пусть играет в ФНЛ.
Конкуренция и всё такое, что в проф спорте очень важно, в отличии от тепличных условий
Давайте сделаем по-другому - в ФНЛ запретим иностранцев, в РПЛ запретим россиян.
Убьём сразу двух зайцев - зрители РПЛ продолжат смотреть качественный футбол, а российские игроки попадут в предлагаемые Пономарёвым условия, такая же трёхбуквенная лига без иностранцев и будут прогрессировать как на дрожжах.
Задушить напрочь спортивную конкуренцию это в духе вот таких "ура-патриотов", которые губят отдельные отрасли в стране, вообще не думая своей кукухой о последствиях вот таких бездумных решений.