Испанские футболисты «Реала» недовольны тем, что Арбелоа публично хвалит звезд команды. Между игроками возникают конфликты (El Mundo)
Испанские футболисты «Реала» недовольны излишней лояльностью Альваро Арбелоа к звездам команды.
По информации El Mundo, испанская часть раздевалки мадридцев, включая Дани Карвахаля, Дина Хейсена, Рауля Асенсио, Дани Себальоса, Гонсало Гарсию, Альваро Каррераса и Франа Гарсию, считают, что Арбелоа пренебрегает испанцами, предпочитая хвалить звездных игроков «Реала» в общении с прессой. Утверждается, что тренер неоднократно исключал Каррераса из заявки, поскольку был недоволен отношением защитника к работе.
Также сообщается, что часть игроков считает, что Арбелоа слишком доверяет молодежи, из-за чего в СМИ появляются слухи о возможном уходе некоторых футболистов, в частности, Эдуардо Камавинга. В последние несколько недель в команде царит напряженная атмосфера, а между некоторыми игроками возникали прямые конфронтации и разногласия, выходящие за пределы поля.
у Хаби были только проблемы на кубке перед сезоном, где он наигрывал разные составы - ок
с АТлетико, где Симеоне преподал урок, но в конце сезона видим, что они и в кубке, и в ЛЧ выбили Барсу, так что нормально
выиграли в эль классико причем по делу
а вот дальше из-за одной примадонны пошел разлад в раздевалке и проблемы на поле, в нормальном клубе встали бы на сторону тренера, но не Перес, к огромному сожалению
проблема в том, что игроки понимали, что клуб != игроки и за любоей демарш сядут на лавку или полетят в дубль