  • Испанские футболисты «Реала» недовольны тем, что Арбелоа публично хвалит звезд команды. Между игроками возникают конфликты (El Mundo)
Испанские футболисты «Реала» недовольны тем, что Арбелоа публично хвалит звезд команды. Между игроками возникают конфликты (El Mundo)

По информации El Mundo, испанская часть раздевалки мадридцев, включая Дани Карвахаля, Дина Хейсена, Рауля Асенсио, Дани Себальоса, Гонсало Гарсию, Альваро Каррераса и Франа Гарсию, считают, что Арбелоа пренебрегает испанцами, предпочитая хвалить звездных игроков «Реала» в общении с прессой. Утверждается, что тренер неоднократно исключал Каррераса из заявки, поскольку был недоволен отношением защитника к работе.

Также сообщается, что часть игроков считает, что Арбелоа слишком доверяет молодежи, из-за чего в СМИ появляются слухи о возможном уходе некоторых футболистов, в частности, Эдуардо Камавинга. В последние несколько недель в команде царит напряженная атмосфера, а между некоторыми игроками возникали прямые конфронтации и разногласия, выходящие за пределы поля.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: El Mundo
Арбелоа дерьмо, а не временный тренер. Слил абсолютно всё, хотя Алонсо уходил из команды, которая вполне претендовала на все трофеи. 4 очка отрыв был у Барсы...
Ответ Фарид Харисов
Комментарий скрыт
Ответ Микель Артета 65%
фанаты харамбола и безтройфейных десятилетий просьба пройти в друие новости

у Хаби были только проблемы на кубке перед сезоном, где он наигрывал разные составы - ок
с АТлетико, где Симеоне преподал урок, но в конце сезона видим, что они и в кубке, и в ЛЧ выбили Барсу, так что нормально

выиграли в эль классико причем по делу

а вот дальше из-за одной примадонны пошел разлад в раздевалке и проблемы на поле, в нормальном клубе встали бы на сторону тренера, но не Перес, к огромному сожалению
Карвахаль съел его на поле, сейчас есть в раздевалке
Не всем нравится винилингус
Ответ Старик Стариканов
Просто испанская часть команды тоже хочет, чтобы им лизали)))))))))
В Реале есть испанцы ?))) на поле играют 11 африканцев вроде , на лавке турок и украинец сидят
Ответ cektor
молодежь - испанцы, но тогда как будто они сами сосбой недовольны :D
А ведь когда то там уживались такие звёзды как Роналду, Бензема, Бэйл, Модрич , Крос и компания, а эта шпана занимается самодеятельностью
Ответ Jeicob Harlon
а еще раньше Фигу, Зидан, Бэкхем)) хотя там тоже были вопросы, особенно к бразильцам в составе

проблема в том, что игроки понимали, что клуб != игроки и за любоей демарш сядут на лавку или полетят в дубль
Так бывает когда вместо поддержки толкового тренера в конфликте с игроком (где игрок совершенно точно не прав), встаешь на сторону игрока. В итоге вместо команды династии у тебя несколько группировок и мысли о подписании Моуриньо чтобы хоть как-то потушить этот пожар
Барбилоа своих же пацанов предал:) Что может быть хуже:)
Ответ rigobersong
Так он всегда был таким. Научился у Моуриньо. Ну и то как он подсидел своего друга Алонсо войдёт в историю.
Ответ Budabuda
Лол. Как он подсидел Алонсо, когда Алонсо просто раздевалка слила?
Ну что поделать, если пончики с шоколадом нравятся Арбелоа больше, чем хамон, ещё и с белым вином🌚
Шапито продолжает пробивать дно
Главное вини с черепашкой довольны, Арбелоа знатно им вылизывает
Материалы по теме
Себальос под песню «Все это ложь» певца Нани Кортеса опубликовал фото с тренировки «Реала» на фоне слухов о конфликте с Арбелоа
3 мая, 11:21
«Реал» связывался с Зиданом в декабре до назначения Арбелоа. Тренер отказался вернуться из-за договоренности со сборной Франции (As)
3 мая, 08:30
Альваро Арбелоа: «Всегда буду защищать игроков «Реала», поскольку знаю: я в их руках»
3 мая, 03:25
