Испанские футболисты «Реала» недовольны тем, что Арбелоа публично хвалит звезд команды. Между игроками возникают конфликты (El Mundo)

Испанские футболисты «Реала» недовольны неравным отношением Арбелоа к игрокам.

Испанские футболисты «Реала» недовольны излишней лояльностью Альваро Арбелоа к звездам команды.

По информации El Mundo, испанская часть раздевалки мадридцев, включая Дани Карвахаля , Дина Хейсена , Рауля Асенсио , Дани Себальоса , Гонсало Гарсию, Альваро Каррераса и Франа Гарсию, считают, что Арбелоа пренебрегает испанцами, предпочитая хвалить звездных игроков «Реала» в общении с прессой. Утверждается, что тренер неоднократно исключал Каррераса из заявки, поскольку был недоволен отношением защитника к работе.

Также сообщается, что часть игроков считает, что Арбелоа слишком доверяет молодежи, из-за чего в СМИ появляются слухи о возможном уходе некоторых футболистов, в частности, Эдуардо Камавинга. В последние несколько недель в команде царит напряженная атмосфера, а между некоторыми игроками возникали прямые конфронтации и разногласия, выходящие за пределы поля.