Петр Чех: «Вратари должны оставаться вратарями. Сэйвы важнее игры ногами. Важные сэйвы приносят победы – вы никогда не выиграете за счет пасов внутри штрафной»
Экс-вратарь «Челси» и «Арсенала» Петр Чех высказался о современном стиле игры голкиперов.
Чех отметил, что ему было комфортно адаптироваться к требованию играть ногами, когда он выступал за «Арсенал» в 2018 году под руководством Унаи Эмери.
«Меня это не беспокоило. Если вы хотите начинать атаки от своих ворот, это зависит от того, насколько хорошо команда взаимодействует. Нужно знать, где есть свободное пространство и какие у вас есть варианты.
При правильном подходе это, очевидно, очень помогает. Вы можете видеть, что например, в командах Микеля Артеты или Пепа Гвардиолы, которые хорошо строят атаки, роль вратаря намного проще, потому что у них есть варианты и они могут использовать их гораздо лучше. Иногда вы видите голкиперов, которые играют накоротке, но их возможности очень ограничены, и тогда вратарю приходится вести мяч и искать все решения в своей штрафной, потому что другого выхода нет. В этом случае все становится сложнее.
Мне это не нравится, потому что, в конце концов, построение игры на коротких розыгрышах нужно для создания моментов, пространства и преимущества, а не для давления на самого себя. Некоторые команды злоупотребляют этим, и у них это получается не так хорошо. Но меня это никогда не смущало. Чем больше касаний мяча, тем больше удовольствия получаешь. Ты играешь и больше вовлечен в процесс, а не просто наблюдаешь», – сказал Чех.
Петр выделил игру Джанлуиджи Доннаруммы в матче «Манчестер Сити» с «Арсеналом» (2:1) 19 апреля как пример наибольшего вклада вратаря в игру команды.
«В конце концов, если вратарь спасает, это приносит победы. Важно уметь делать то, что просит тренер, однако вы никогда не выиграете за счет передач внутри штрафной. Важные сэйвы вратаря всегда приносят победы. Именно это и имеет значение.
Доннарумма не особенно хорошо играл ногами в той встрече. Он допустил ошибку, но затем сделал два важных сэйва, которые привели к поражению «Арсенала».
В конце концов, сэйв важнее [игры ногами]. Нужно, чтобы вратарь оставался вратарем. Если вы посмотрите на Давида Райю, он блестяще играет ногами, но он тоже делает важные сэйвы», – заявил Чех.
Куртуа выиграл ЛЧ Реалу в финале с Ливерпулем, а Эдерсон сделал свою работу.
но без игры ногами в команде которая играет с позиции силы придется очень тяжело. такая команда должна атаковать, она проводит по 20-30 атак за матч и хотя бы парочка из них может закончится голом. при выносе непонятно чья будет атака, там уже как повезет, а когда вратарь умеет отдавать точные пасы - то атака будет вашей, у вас их будет тупо больше за матч, и больше шансов забить соответственно
Игра ногами вратаря важнейший атрибут,при выходе команды из под прессинга.
Просто идиотская манера обязательно надо розыгрышем от штрафной выходить, по другому уже не умеют? Наоборот же вылергиуая на ррессинг у своих ворот самый лучший вариант это дальний навес на столба но уж никак не идиотская мода пасовать на вратаря рискуя получить глупый гол. Конечно виднее, ибо никто кроме Баварии себе это не позволяет, дале Ман Сити перестал себе это позволять, они позволяли когда в декабре АПЛ выигрывали, это пижонство а не важнейший компонент игры вратаря. Тупое пижонство. И никто в мире так не играет, это может позволить себе только Бавария в чемпионате без конкуренции пижонские моменты вратаря и все такие ах это новое слово это реформа это прорыв во вратарском искусстве. Бла-бла
п.с. Я и сам здорово умею находить пространство между линиями. Подхожу к экрану телевизора, тыкаю пальцем между линиями и кричу, - смотрите, я нашел пространство! Только меня почему-то не зовут в топ-клубы.