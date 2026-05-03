Петр Чех: «Вратари должны оставаться вратарями. Сэйвы важнее игры ногами. Важные сэйвы приносят победы – вы никогда не выиграете за счет пасов внутри штрафной»

Петр Чех: сэйвы вратарей важнее, чем их игра ногами.

Экс-вратарь «Челси» и «Арсенала » Петр Чех высказался о современном стиле игры голкиперов.

Чех отметил, что ему было комфортно адаптироваться к требованию играть ногами, когда он выступал за «Арсенал» в 2018 году под руководством Унаи Эмери.

«Меня это не беспокоило. Если вы хотите начинать атаки от своих ворот, это зависит от того, насколько хорошо команда взаимодействует. Нужно знать, где есть свободное пространство и какие у вас есть варианты.

При правильном подходе это, очевидно, очень помогает. Вы можете видеть, что например, в командах Микеля Артеты или Пепа Гвардиолы , которые хорошо строят атаки, роль вратаря намного проще, потому что у них есть варианты и они могут использовать их гораздо лучше. Иногда вы видите голкиперов, которые играют накоротке, но их возможности очень ограничены, и тогда вратарю приходится вести мяч и искать все решения в своей штрафной, потому что другого выхода нет. В этом случае все становится сложнее.

Мне это не нравится, потому что, в конце концов, построение игры на коротких розыгрышах нужно для создания моментов, пространства и преимущества, а не для давления на самого себя. Некоторые команды злоупотребляют этим, и у них это получается не так хорошо. Но меня это никогда не смущало. Чем больше касаний мяча, тем больше удовольствия получаешь. Ты играешь и больше вовлечен в процесс, а не просто наблюдаешь», – сказал Чех.

Петр выделил игру Джанлуиджи Доннаруммы в матче «Манчестер Сити » с «Арсеналом» (2:1) 19 апреля как пример наибольшего вклада вратаря в игру команды.

«В конце концов, если вратарь спасает, это приносит победы. Важно уметь делать то, что просит тренер, однако вы никогда не выиграете за счет передач внутри штрафной. Важные сэйвы вратаря всегда приносят победы. Именно это и имеет значение.

Доннарумма не особенно хорошо играл ногами в той встрече. Он допустил ошибку, но затем сделал два важных сэйва, которые привели к поражению «Арсенала».

В конце концов, сэйв важнее [игры ногами]. Нужно, чтобы вратарь оставался вратарем. Если вы посмотрите на Давида Райю, он блестяще играет ногами, но он тоже делает важные сэйвы», – заявил Чех.