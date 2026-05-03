26

Петр Чех: «Вратари должны оставаться вратарями. Сэйвы важнее игры ногами. Важные сэйвы приносят победы – вы никогда не выиграете за счет пасов внутри штрафной»

Экс-вратарь «Челси» и «Арсенала» Петр Чех высказался о современном стиле игры голкиперов.

Чех отметил, что ему было комфортно адаптироваться к требованию играть ногами, когда он выступал за «Арсенал» в 2018 году под руководством Унаи Эмери.

«Меня это не беспокоило. Если вы хотите начинать атаки от своих ворот, это зависит от того, насколько хорошо команда взаимодействует. Нужно знать, где есть свободное пространство и какие у вас есть варианты.

При правильном подходе это, очевидно, очень помогает. Вы можете видеть, что например, в командах Микеля Артеты или Пепа Гвардиолы, которые хорошо строят атаки, роль вратаря намного проще, потому что у них есть варианты и они могут использовать их гораздо лучше. Иногда вы видите голкиперов, которые играют накоротке, но их возможности очень ограничены, и тогда вратарю приходится вести мяч и искать все решения в своей штрафной, потому что другого выхода нет. В этом случае все становится сложнее.

Мне это не нравится, потому что, в конце концов, построение игры на коротких розыгрышах нужно для создания моментов, пространства и преимущества, а не для давления на самого себя. Некоторые команды злоупотребляют этим, и у них это получается не так хорошо. Но меня это никогда не смущало. Чем больше касаний мяча, тем больше удовольствия получаешь. Ты играешь и больше вовлечен в процесс, а не просто наблюдаешь», – сказал Чех.

Петр выделил игру Джанлуиджи Доннаруммы в матче «Манчестер Сити» с «Арсеналом» (2:1) 19 апреля как пример наибольшего вклада вратаря в игру команды.

«В конце концов, если вратарь спасает, это приносит победы. Важно уметь делать то, что просит тренер, однако вы никогда не выиграете за счет передач внутри штрафной. Важные сэйвы вратаря всегда приносят победы. Именно это и имеет значение.

Доннарумма не особенно хорошо играл ногами в той встрече. Он допустил ошибку, но затем сделал два важных сэйва, которые привели к поражению «Арсенала».

В конце концов, сэйв важнее [игры ногами]. Нужно, чтобы вратарь оставался вратарем. Если вы посмотрите на Давида Райю, он блестяще играет ногами, но он тоже делает важные сэйвы», – заявил Чех.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: The Athletic
Игра ногами хороша ТОЛЬКО, если вратарь при этом хорошо отбивает мячи руками. Если он плохо справляется с обычной вратарской работой, то НИКОГДА хорошая игра ногами не перекроет его ошибки. Это дополнительное премущество (при прочих равных), а не базовая потребность
Ответ Helge
Базовый минимум
Ответ Helge
Онана не даст соврать))
А как же 1.5 голевые передачи Эдерсона? Подумаешь пускал всё, что в него летело, зато рекорды по ГП делал
Ответ Evgen_Hazard
В финале ЛЧ против Интера он тоже пускал все, что в него летело?!🤡
Ответ red-white serginho
Не нужно героизировать Эдерсона за финал с Интером. Он лучшим игроком матча не стал при минимальном счёте. Хотя, такое часто приходит с вратарями при 1:0
Куртуа выиграл ЛЧ Реалу в финале с Ливерпулем, а Эдерсон сделал свою работу.
Золотые слова. Псевдо-революция Нойера добавила к вратарям ненужных требований
и так понятно, что сэйвы - это прямая работа вратаря, это по умолчанию он должен уметь, а игра ногами - это просто хороший бонус к основному мастерству.
но без игры ногами в команде которая играет с позиции силы придется очень тяжело. такая команда должна атаковать, она проводит по 20-30 атак за матч и хотя бы парочка из них может закончится голом. при выносе непонятно чья будет атака, там уже как повезет, а когда вратарь умеет отдавать точные пасы - то атака будет вашей, у вас их будет тупо больше за матч, и больше шансов забить соответственно
Ответ Владимир Хоббит
Он про то, что средние шотстопперы с повышенным навыком игры ногами стали считаться крутыми воротчиками
Вратарь играющий ногами приживется только в Германии и только в Баварии где могут себе позволить роскошь пропускать лузерские голы ради этой забавы. Это все равно что уметь как в одно время Мухаммад Али защищатьс с опущенными руками. Увлечение тем что вратаря привлекают к перепасовке до добра не доводит, ни один этот пас что вратарь отдал защитнику не заработал гол доя команды, но куча таких масла заработала голы против команды
Ответ Руслан Хайбулов_1116485093
Руслану Хайбулову конечно же виднее,чем современным тренерам.
Игра ногами вратаря важнейший атрибут,при выходе команды из под прессинга.
Ответ Глор_Барсы!
Важнейший атрибут это не пасовать на вратаря которого также накрывают прессингом и можно мхлоаотаиь на ровном месте гол, хотя проще выбить в аут.
Просто идиотская манера обязательно надо розыгрышем от штрафной выходить, по другому уже не умеют? Наоборот же вылергиуая на ррессинг у своих ворот самый лучший вариант это дальний навес на столба но уж никак не идиотская мода пасовать на вратаря рискуя получить глупый гол. Конечно виднее, ибо никто кроме Баварии себе это не позволяет, дале Ман Сити перестал себе это позволять, они позволяли когда в декабре АПЛ выигрывали, это пижонство а не важнейший компонент игры вратаря. Тупое пижонство. И никто в мире так не играет, это может позволить себе только Бавария в чемпионате без конкуренции пижонские моменты вратаря и все такие ах это новое слово это реформа это прорыв во вратарском искусстве. Бла-бла
Золотые слова!
Чех всё правильно говорит) ещё надо вести правило, чтоб назад вратарю ногами пас нельзя давать ,а то бесит это перекатывание!
Умение играть ногами не приведет к победе, зато его отсутствие может привести к поражению.
Лед тронулся. Жду, когда какой-нибудь креативный игрок прошлых лет выступит против нынешнего шарлатанства, и растолкует, что современный футболист должен уметь не только находить_пространство_между_линиями, но и отдавать пас, бить по воротам, обводить, играть головой и делать подкаты.
п.с. Я и сам здорово умею находить пространство между линиями. Подхожу к экрану телевизора, тыкаю пальцем между линиями и кричу, - смотрите, я нашел пространство! Только меня почему-то не зовут в топ-клубы.
