Роберт Левандовски: «Цель «Барсы» – побеждать в каждом матче, хотим набрать 100 очков. Было бы здорово провести парад, но лучше не говорить об этом, пока не выиграем Ла Лигу»

Роберт Левандовски: хотим набрать 100 очков в Ла Лиге.

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски заявил о желании набрать 100 очков в текущем сезона Ла Лиги .

В субботу каталонцы обыграли «Осасуну» со счетом 2:1 в матче 34-го тура Ла Лиги. За четыре тура до конца сезона «Барса» лидирует в чемпионате, набрав 88 очков.

«Наша цель – побеждать в каждом матче, мы хотим набрать 100 очков. Я не знаю, сколько очков осталось набрать для победы в чемпионате, но у нас впереди четыре матча, и мы должны выиграть их все.

Я очень рад, что мы победили, а я забил важный гол. В таких матчах, как этот, нужно бороться до конца. Перед игрой мы говорили о том, что победить здесь тяжело. Это непростой стадион. В первом тайме мы играли очень медленно, слишком много держали мяч. Мы не могли добраться до штрафной, чтобы прострелить, но во втором тайме мы были чуть лучше и в итоге заработали три очка.

Стать чемпионами было бы замечательно. Было бы здорово провести парад в городе с болельщиками. Но пока мы не выиграем чемпионат, нам лучше об этом не говорить», – сказал Левандовски.