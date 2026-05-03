Булыкин о будущем Челестини: «ЦСКА упустил время, когда надо было его увольнять. В Кубке будут с ним – дальше будет зависеть от результата»
Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин считает, что ЦСКА затянул с увольнением главного тренера Фабио Челестини.
В субботу ЦСКА уступил «Зениту» со счетом 1:3 в домашнем матче 28‑го тура Мир РПЛ. В весенней части сезона армейцы одержали лишь две победы в 10 матчах чемпионата России.
– Отставка Челестини перед Кубком может встряхнуть команду, или уже поздно, и нужно оставлять тренера до конца сезона?
– Я думаю, после игры будут принимать такие решения. Перед игрой уже это делать не нужно. Тем более, время, когда надо было увольнять, они упустили. И теперь в Кубке будут с ним, а дальше все будет зависеть от результата, – сказал Булыкин.
В среду, 6 мая, ЦСКА сыграет со «Спартаком» в финале Пути регионов FONBET Кубка России.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Мнение компетентного специалиста.
Да не будет ни какого кубка. Челестини с этим составом зашел в тупик. У него не то что нет вариаций. у него нет основного игрового плана. То что есть не работает в принципе. Уже не важно когда его увольнять, сейчас или через месяц. Он запустил команду в пике, где главное достижение, что остались в середине таблицы.
Ну так то прав Булыкин. Надо было увольнять сразу как Зимний Кубок взял. Оставить там их вместе в Дубаях.
Не забывайте про отступные за увольнение. Там разница в миллион.
Какое время ЦСКА упустило? Есть классный специалистина готове, который с ходу даст результат? Или просто абы кого влепить, лишь бы не Челестини?
Мне вот интересно. Почему молчат клубы? На Матче позволяют себе откровенно хамские заявления и травят неугодных этим журналюхам и эксперт-эскортам тренеров: Станкович, Шпилевский, теперь Челестини. Белоруса вообще увольняли со 2-го тура и мешали с грязью, чем чуть ли не гордились. Серба начали чуть позже. Ладно, эта платная слякоть изощряется, хотя ссыт сказать хоть слово против Карпина или даже Адиева. Но почему клубы не реагируют. Почему ни разу просто не заткнули рот Чердаку и Ко, при чем очень громко?
