Булыкин о будущем Челестини: «ЦСКА упустил время, когда надо было его увольнять. В Кубке будут с ним – дальше будет зависеть от результата»

Булыкин: ЦСКА упустил время, когда надо было уволить Челестини.

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин считает, что ЦСКА затянул с увольнением главного тренера Фабио Челестини .

В субботу ЦСКА уступил «Зениту» со счетом 1:3 в домашнем матче 28‑го тура Мир РПЛ . В весенней части сезона армейцы одержали лишь две победы в 10 матчах чемпионата России.

– Отставка Челестини перед Кубком может встряхнуть команду, или уже поздно, и нужно оставлять тренера до конца сезона?

– Я думаю, после игры будут принимать такие решения. Перед игрой уже это делать не нужно. Тем более, время, когда надо было увольнять, они упустили. И теперь в Кубке будут с ним, а дальше все будет зависеть от результата, – сказал Булыкин.

В среду, 6 мая, ЦСКА сыграет со «Спартаком» в финале Пути регионов FONBET Кубка России.