Гранат о Гусеве в «Динамо»: «Он не топ-тренер, ситуация в РПЛ была ему неподвластна. Потеряли много очков в 1-й части сезона, у него не было ресурсов»
Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат высказался о положении команды при главном тренере Ролане Гусеве.
«У меня не было серьезных ожиданий после назначения Гусева. При всем уважении, он не топ-тренер. У него не было ресурсов для исправления ситуации в РПЛ.
Команда потеряла очень много очков в первой части сезона и растеряла шансы хотя бы на попадание в топ-5. Ситуация в РПЛ была ему неподвластна», – сказал Гранат.
После 28 матчей «Динамо» занимает 8-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 39 очков.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
Будто Новиков и Шварц лучше тренеровали, что дай только повод наброситься на Гусева 🤦