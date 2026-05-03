Гранат о Гусеве в «Динамо»: «Он не топ-тренер, ситуация в РПЛ была ему неподвластна. Потеряли много очков в 1-й части сезона, у него не было ресурсов»

Гранат о Гусеве в «Динамо»: он не топ-тренер, ситуация в РПЛ была ему неподвластна.

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат высказался о положении команды при главном тренере Ролане Гусеве .

«У меня не было серьезных ожиданий после назначения Гусева. При всем уважении, он не топ-тренер. У него не было ресурсов для исправления ситуации в РПЛ.

Команда потеряла очень много очков в первой части сезона и растеряла шансы хотя бы на попадание в топ-5. Ситуация в РПЛ была ему неподвластна», – сказал Гранат.

После 28 матчей «Динамо » занимает 8-е место в турнирной таблице Мир РПЛ , набрав 39 очков.