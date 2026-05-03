Гранат о Гусеве в «Динамо»: «Он не топ-тренер, ситуация в РПЛ была ему неподвластна. Потеряли много очков в 1-й части сезона, у него не было ресурсов»

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат высказался о положении команды при главном тренере Ролане Гусеве.

«У меня не было серьезных ожиданий после назначения Гусева. При всем уважении, он не топ-тренер. У него не было ресурсов для исправления ситуации в РПЛ.

Команда потеряла очень много очков в первой части сезона и растеряла шансы хотя бы на попадание в топ-5. Ситуация в РПЛ была ему неподвластна», – сказал Гранат.

После 28 матчей «Динамо» занимает 8-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 39 очков.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
А как можно судить топ тренер или не топ по первому назначению во взрослую команду в жизни? Очень неадекватная оценка псевдоспециалиста.
Конфликтов нет, и ладно. Мотивация вроде есть, ресурсы прекрасные, а в остальном РПЛ не так могуча, чтобы даже на шару не взять титул. Как Каррера
Ну так принял команду Гусев на 10-м месте. Да, чудес не бывает и забраться на 1-е после такого уже невозможно, но Гусев ситуацию не ухудшил и даже несколько улучшил. А дальше нужно будет смотреть на результат после полноценного сезона, хотя уже сейчас "Динамо" по меньшей мере сэкономило на зарплате тренера.
Хз в чём смысл дискредитировать вполне себе перспективного тренера, который именно что хочет поднять Динамо М на более высокий уровень 🔝

Будто Новиков и Шварц лучше тренеровали, что дай только повод наброситься на Гусева 🤦
все правильно пишите нынче провал благодаря Карпину приучил раскатывать мяч в своей штрафной и благодаря этой новинке для Динамо потеряли уйму очков
Согласен. Можно было только если во всех играх победить,бороться за 3-4.
