В РФС рассказали о Кубке России по мини-футболу 8х8. На турнире играют Тигиев, Юрченко, Панюков и другие экс-звезды РПЛ

Начальник отдела взрослого массового футбола РФС Егор Тарадин рассказал о Кубке России по мини-футболу в формате 8х8 .

Турнир стартовал в начале мая, а решающие матчи состоятся 5-го числа.

«Это турнир в формате 8х8 для 48 сильнейших команд страны. Кубок проводится в третий раз и впервые – в городе-герое Новороссийске.

Представлены 27 регионов, а все команды попали на турнир через рейтинг взрослого массового футбола РФС. Он основан на результатах команд в федеральных турнирах в формате 8х8. Призовой фонд в этом году – один миллион рублей.

Здесь выступают не только сильнейшие футболисты-любители, но и многие экс-профи, в том числе поигравшие на уровне Премьер-лиги и национальных сборных. Также много известных игроков из Медиалиги», – отметил Тарадин.

В списке участников турниров, в числе прочих, экс-вратарь сборной Армении Давид Юрченко, бывший защитник «Крыльев Советов» Иван Таранов, чемпион России в составе «Спартака» Георгий Тигиев, а также выступавшие в РПЛ Андрей Панюков, Кирилл Кочубей и Павел Игнатович.

Полуфиналы, игра за третье место и финал Кубка России по мини-футболу в формате 8х8 пройдут 5 мая – эти матчи в прямом эфире покажет ВидеоСпортс’‘.