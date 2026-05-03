  • «Зенит» после победы над ЦСКА выложил два ролика с отсылками к играм – Дивеев, Соболев и Энрике побеждают босса с головой коня, Гайич после падения уезжает на карте
42

«Зенит» вновь подшутил над ЦСКА после победы в матче РПЛ.

Пресс-служба «Зенита» вновь пошутила о победе над ЦСКА (3:1) в матче 28-го тура Мир РПЛ

Перед вчерашней игрой московский клуб выложил ролик в стилистике видеоигры, где показан запуск матча между ЦСКА и «Зенитом» с разными подколками в адрес петербуржцев. Например, «Зенит» имел возможность выбрать судейскую форму или выпустить на поле больше 11 игроков. 

После игры сине-бело-голубые ответили армейцам, выложив мем с геймером, который наклоняется во время игры и начинает играть в полную силу, и подписью: «Зенит» после первого тайма».

Позднее в субботу в телеграм-канале «Зенита» было выложено видео в стилистике игры Zelda II: The Adventure of Link (серия The Legend of Zelda) с консоли NES. В ролике Дивеев, Соболев и Луис Энрике побеждают босса с головой коня, попадая в него мячами. Подпись к публикации гласит: «Спасибо за игру!»

Сегодня пресс-служба «Зенита» выложила еще одно видео с отсылками к играм из серии про ежа Соника, а также Mortal Kombat и Road Rash. В ролике Милан Гайич, упавший на газон перед голом Луиса Энрике, проезжает по вселенным игр на гоночном карте.

«Ой, еще картридж завалялся😉», – говорится в посте.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ВидеоСпортс’‘
После ролика коней, сммщики Зенита имеют моральное право хоть 10 штук их сделать
Особенно после такой "игры" которую показали вчера футболисты ЦСКА
Комментарий скрыт
Гайич присел, так присел:)
Тэг "ахахаха"

Серьезно?
без него непонятно , что надо смеяться))
Как болельщик ЦСКА, скажу:
"Смеётся тот, кто смеётся последним". Зенит выиграл и может отвечать на предматчевый ролик ЦСКА уже с позиции победителя
Тут не надо быть болельщиком, чтобы понимать, что восточная мудрость "Мёртвого льва может пнуть даже ишак" прекрасно подходит к этой ситуации.
Зенит выиграл, ЦСКА сдох, а пинать уже дохлого - удел ишаков.
В данном случае лев пнул дохлого ишака. Проходите, не на что смотреть.
Зачётно!👍
Нынешние сммщики у команд на всю голову отбитые. Ни морали, ни юмора, один кринж и тег «ахахаха».
Ну второй ролик уже не троллинг, а похож на оскорбление.
Первый хорош
Думаешь ? может в суд по экстремисткой статей их сммщиков Зенита ?
Я за Зенит, но второй ролик - это лишнее на мой взгляд. Первый ролик - пойдет.
Первый ролик отличная ответка, а с Гайичем уже лишнее было, слишком вычурно
Как болельщик Зенита, соглашусь. Не особо этичная шутка, на мой взгляд
Вот да. Тем более, Гайич ничего плохого или провокационного в сторону Зенита не говорил, а ошибаются все, зачем так открыто глумиться?
Кирилл, чем ответите?)

Откровенное унижение ЦСКА не должно остаться безнаказанным..........или......?
Меня даже нет на ветке, но вас я все равно волную )

Сейчас Зенит и их СММ-служба спокойно может отвечать как хочет - не они выложили предматчевый ролик с отсылками к сопернику.
И ответили они на ролик сначала на поле, а потом уже в соцсетях.
А зачем отвечать в соц сетях, если уже ответили на поле?
Ещё, к слову, на ТВ и в газетах надо ответить? Целый год можно отвечать, газет много.
