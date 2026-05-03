«Зенит» после победы над ЦСКА выложил два ролика с отсылками к играм – Дивеев, Соболев и Энрике побеждают босса с головой коня, Гайич после падения уезжает на карте

Пресс-служба «Зенита» вновь пошутила о победе над ЦСКА (3:1) в матче 28-го тура Мир РПЛ .

Перед вчерашней игрой московский клуб выложил ролик в стилистике видеоигры, где показан запуск матча между ЦСКА и «Зенитом » с разными подколками в адрес петербуржцев. Например, «Зенит» имел возможность выбрать судейскую форму или выпустить на поле больше 11 игроков.

После игры сине-бело-голубые ответили армейцам, выложив мем с геймером , который наклоняется во время игры и начинает играть в полную силу, и подписью: «Зенит» после первого тайма».

Позднее в субботу в телеграм-канале «Зенита» было выложено видео в стилистике игры Zelda II: The Adventure of Link (серия The Legend of Zelda) с консоли NES. В ролике Дивеев , Соболев и Луис Энрике побеждают босса с головой коня, попадая в него мячами. Подпись к публикации гласит: «Спасибо за игру!»

Сегодня пресс-служба «Зенита» выложила еще одно видео с отсылками к играм из серии про ежа Соника, а также Mortal Kombat и Road Rash. В ролике Милан Гайич, упавший на газон перед голом Луиса Энрике, проезжает по вселенным игр на гоночном карте.

«Ой, еще картридж завалялся😉», – говорится в посте.