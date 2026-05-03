Губернатор Федорищев о возбужденных по его инициативе уголовных делах: «Ведется работа правоохранительными органами. По какому конкретно делу? Не могу сказать»

Федорищев про дело о коррупции: сведения доведены, по остальному ведется работа.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев высказался о статусе уголовных дел, возбужденных по его инициативе.

«Есть публичные сведения, которые доведены. А то, что не доведено, думаю, что до сих пор остается... Ведется работа правоохранительными органами.

По какому конкретно делу продолжает вестись работа? Не могу сказать. Это работа правоохранительных органов», – отметил Федорищев.

В ноябре 2024 года Федорищев заявил, что «Крылья Советов» имеют долг в 36 млн рублей, которые могли предназначаться лицам, связанным с коррупцией в судейском корпусе. В декабре губернатор направил заявление в правоохранительные органы с просьбой проверить деятельность агентских групп по нескольким статьям УК РФ, включая мошенничество, злоупотребление полномочиями, нецелевое расходование средств и присвоение или растрату.

В феврале 2026 года в МВД Самарской области сообщили, что прекратили производство по делу о коррупции в футболе.

Дело о коррупции вокруг «Крыльев» закрылось. Год назад его инициировал губернатор Федорищев

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
Замах был на рубль,удар - на копейку.
Тема по сути закрыта,губернатор в этом деле выглядит бледно.
А главное за слова ответил)
Вышли на самих себя?
Наверное справились с коррупцией
Так коррупция давно побеждена на всех уровнях. Поэтому и здесь её быть не может. Очередное недоразумение, как видно.
Он справился, что ты
Если в итоге ничего не найдут, то на губера дело заводить нужно. Какую-то пургу нагнал и ради чего? Что бы покрасоваться, типа вот он какой честный, сейчас тут всех накажет. А по факту команду просто развалил и на кой болельщикам такой губер...
Как обычно - в лужу
Полупокер этот федорищев
Прекратили - не нашли, значит не мошенники требовали 36 .
В прошлый раз рассмешил и ушел в тень. Видимо после победы над Спартаком решил, что можно попробовать рассмешить снова.
Материалы по теме
Губернатор Федорищев про увольнение Адиева: «Поводом послужили комментарии о том, что он хочет и готов уйти. Многие футболисты писали: как работать с тренером после таких заявлений?»
1 мая, 17:41
Губернатор Самарской области Федорищев об увольнении Адиева из «Крыльев»: «Решение было принято у меня в кабинете, можно сказать»
1 мая, 16:35
Шикунов про закрытие связанного с «Крыльями» дела о коррупции: «Сразу было понятно, что это выдуманная история. Непонятно, кто запустил эту информацию, донес губернатору. Комедия»
16 февраля, 20:04
Прекращено производство по делу, связанному с «Крыльями», о покушении на хищение средств в особо крупном размере путем обмана. МВД проводит дополнительную проверку
16 февраля, 14:39
Симеоне о падении Гризманна в штрафной «Арсенала»: «Мы все понимали, что Пубиль фолил, судья принял правильное решение. Не хочу искать оправдания»
36 минут назад
Вспоминаем самые яркие моменты «Локомотива» за всю историю существования
39 минут назадТесты и игры
Глава КДК про техническое поражение «Уфы»: «Угроза БПЛА не опровергает решение. Почему клуб организовал маршрут так, что из-за задержки одного рейса участие в матче стало невозможным?»
49 минут назад
Джулиано Симеоне о падении в штрафной «Арсенала»: «Из-за Габриэла я потерял равновесие и не смог пробить как следует, все произошло очень быстро. Судья даже не использовал ВАР»
51 минуту назад
Симеоне толкнул директора «Арсенала» Берту, который на 95-й жестами призывал судью закончить матч ЛЧ. Андреа 12 лет работал в «Атлетико»
сегодня, 21:54Фото
Лаос о судействе Зиберта: «Недостойно главного турнира в мире»
сегодня, 21:54
Артета о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Горжусь и радуюсь, ждать этого пришлось долго. В игре с «Атлетико» мы продемонстрировали зрелость»
сегодня, 21:44
Гризманн не выиграл ни ЛЧ, ни Ла Лигу за 17 лет в Испании. Форвард «Атлетико» переходит в «Орландо Сити» летом
сегодня, 21:41
Диего Симеоне: «Атлетико» в ЛЧ прошел намного дальше, чем ожидал, хорошая кампания. Мы заслуживали дополнительного времени с «Арсеналом», было много моментов. Они хорошо бились»
сегодня, 21:39
«Арсенал» выиграл 41 матч за сезон – это повторение рекорда клуба
сегодня, 21:29
Анри о шансах Франции на ЧМ-2026: «У нас 4 финала на 7 последних чемпионатах – я оптимистично настроен. Но надо уважать Аргентину, номер 10 там носит Месси»
10 минут назад
«Баварии» интересен Торнике Кварацхелия. 16-летний брат Хвичи встретится с руководством мюнхенцев (LaGazzetta.ge)
21 минуту назад
Игорь Семшов: «Галактионов из этого состава «Локо» выжимает максимум, 3-е место будет большим достижением. Уход Баринова не мог не сказаться»
24 минуты назад
39-летний Халк подписал с «Флуминенсе» контракт до конца 2027 года
38 минут назадФото
Райя с 8.2 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Арсенал» – «Атлетико». У Сака 7.9, худший – Дьокереш с 5.7
56 минут назад
Артета о выходе в финал ЛЧ: «Невероятный вечер, мы творили историю вместе. Не могу еще сильнее гордиться каждым, кто связан с «Арсеналом»
сегодня, 22:04
«Арсенал» в финале ЛЧ – а каким получился прошлый заход? Погружаемся в 2006-й
сегодня, 21:58ВидеоСпортс"
Сака о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Прекрасная история. Надеюсь, что она хорошо закончится в Будапеште. Мы очень рады»
сегодня, 21:50
У «Арсенала» 30 сухих матчей в этом сезоне – такого не было с сезона-1993/94
сегодня, 21:29
Вратарь «Арсенала» Райя провел 9 сухих матчей в сезоне ЛЧ и повторил достижение Канисареса, Наваса и Менди
сегодня, 21:25
