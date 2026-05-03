Губернатор Федорищев о возбужденных по его инициативе уголовных делах: «Ведется работа правоохранительными органами. По какому конкретно делу? Не могу сказать»
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев высказался о статусе уголовных дел, возбужденных по его инициативе.
«Есть публичные сведения, которые доведены. А то, что не доведено, думаю, что до сих пор остается... Ведется работа правоохранительными органами.
По какому конкретно делу продолжает вестись работа? Не могу сказать. Это работа правоохранительных органов», – отметил Федорищев.
В ноябре 2024 года Федорищев заявил, что «Крылья Советов» имеют долг в 36 млн рублей, которые могли предназначаться лицам, связанным с коррупцией в судейском корпусе. В декабре губернатор направил заявление в правоохранительные органы с просьбой проверить деятельность агентских групп по нескольким статьям УК РФ, включая мошенничество, злоупотребление полномочиями, нецелевое расходование средств и присвоение или растрату.
В феврале 2026 года в МВД Самарской области сообщили, что прекратили производство по делу о коррупции в футболе.
Дело о коррупции вокруг «Крыльев» закрылось. Год назад его инициировал губернатор Федорищев
Тема по сути закрыта,губернатор в этом деле выглядит бледно.