Губернатор Федорищев о возбужденных по его инициативе уголовных делах: «Ведется работа правоохранительными органами. По какому конкретно делу? Не могу сказать»

Федорищев про дело о коррупции: сведения доведены, по остальному ведется работа.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев высказался о статусе уголовных дел, возбужденных по его инициативе.

«Есть публичные сведения, которые доведены. А то, что не доведено, думаю, что до сих пор остается... Ведется работа правоохранительными органами.

По какому конкретно делу продолжает вестись работа? Не могу сказать. Это работа правоохранительных органов», – отметил Федорищев.

В ноябре 2024 года Федорищев заявил, что «Крылья Советов » имеют долг в 36 млн рублей, которые могли предназначаться лицам, связанным с коррупцией в судейском корпусе. В декабре губернатор направил заявление в правоохранительные органы с просьбой проверить деятельность агентских групп по нескольким статьям УК РФ, включая мошенничество, злоупотребление полномочиями, нецелевое расходование средств и присвоение или растрату.

В феврале 2026 года в МВД Самарской области сообщили , что прекратили производство по делу о коррупции в футболе.

Дело о коррупции вокруг «Крыльев» закрылось. Год назад его инициировал губернатор Федорищев