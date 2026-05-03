  • «Сколько пальцев я тебе показываю?» Венделу задали вопрос после матча с ЦСКА на фоне слов Семака о том, что бразилец не умеет считать
Венделу задали провокационный вопрос о числе пальцев после матча с ЦСКА.

Неизвестный попытался проверить умение полузащитника «Зенита» Вендела считать.

В феврале главный тренер петербуржцев Сергей Семак пошутил про бразильца: «Он не умеет читать, считать, писать, но получает удовольствие от того, что делает свое любимое дело, что занимается футболом».

После матча с ЦСКА (3:1) мужчина подошел к Венделу, когда тот давал автограф. Сделав жест двумя пальцами, мужчина спросил: «Сколько пальцев я тебе показываю?»

Дивеев о Венделе: «Он умеет и читать, и писать. У него великолепный почерк, очень красивый»

Ахметов о том, что Вендел «не умеет считать, писать и читать»: «Семак в шутку это сказал. Все он умеет! Просто так, что ли, переподписывает контракты на большие суммы»

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Видео Спортс’‘
Журналист? Или, все таки, идиот?
Ответ polkoffnik
Да, автор статьи сделал многовато ошибок в слове "идиот"
Ответ polkoffnik
Тут к Семаку вопросов больше: к чему было так игрока подставлять? Шутки? Ну дошутился, теперь пусть терпят.
И Вендел, кстати, посчитал в итоге?)
Я призываю ФК Зенит , не оставлять это просто так ! Лишить этого идиота аккредитации на все матчи под эгидой РФС пожизненно , что бы больше никогда его не было на стадионах страны ! То издание , кого представлял , на пару лет отстранить от освещения турнира, что бы головой думали , кого на работу берут ! Максимум , это с алкашами обсуждать перевенство водокачки за гаражами !
Ответ Dmitry_Teplov
Комментарий скрыт
Ответ Dmitry_Teplov
Хотелось бы фамилию автора вопроса и фото. Вообще была бы хорошая практика писать кто именно задаёт вопрос на каждом интервью.
Какое судейство, какие журналисты… с каждым годом по всем фронтам наша лига катится все ниже и ниже
Ответ Корни Дзюбы
Комментарий скрыт
Ответ </c/>
Комментарий скрыт
Мажич же с Питера, да? И журналист явно из культурной столицы…
Сразу видно питерское управление , когда ошибки в пользу Краснодара происходят
Вообще, обидная вещь. Как к Венделу не относись
Ответ Красная стрела
Комментарий скрыт
Ответ Красная стрела
А как к Венделу надо относиться?
Таким вопрошающим надо отвечать показывая средний палец.
Спортс, чего спите? Что еще за мужчина подошел?
Страна должна знать топчиков от журналистики.
Ответ Эндрю81
Если источники не врут, это корреспондент РБ Спорт Денис Бутырский
https://vk.com/zazenit_1925?w=wall-71801277_1207406
Ответ Эндрю81
Главное, что Семака знают, в отличие от Дегтярева.
Имя вопрошающего тоже выкладывайте.
В США уже бы не отмылся за буллинг на след день.
Не понимаю, почему такое должно сходить с рук.
Этот тот же дятел, что Дркушичу вопросы задавал?
Какие ж в Москве быдло журналисты.
Или вернее болеющие за Мска команды
тот из Совпорта с грязной надписью на футболке
Борзыкин и КО
Московская журналистика
Что журналист что министр спорта, мозгов ноль
