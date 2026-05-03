«Сколько пальцев я тебе показываю?» Венделу задали вопрос после матча с ЦСКА на фоне слов Семака о том, что бразилец не умеет считать

Венделу задали провокационный вопрос о числе пальцев после матча с ЦСКА.

Неизвестный попытался проверить умение полузащитника «Зенита» Вендела считать.

В феврале главный тренер петербуржцев Сергей Семак пошутил про бразильца: «Он не умеет читать, считать, писать, но получает удовольствие от того, что делает свое любимое дело, что занимается футболом».

После матча с ЦСКА (3:1) мужчина подошел к Венделу, когда тот давал автограф. Сделав жест двумя пальцами, мужчина спросил: «Сколько пальцев я тебе показываю?»

Дивеев о Венделе: «Он умеет и читать, и писать. У него великолепный почерк, очень красивый»

Ахметов о том, что Вендел «не умеет считать, писать и читать»: «Семак в шутку это сказал. Все он умеет! Просто так, что ли, переподписывает контракты на большие суммы»