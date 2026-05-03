  • Себальос под песню «Все это ложь» певца Нани Кортеса опубликовал фото с тренировки «Реала» на фоне слухов о конфликте с Арбелоа
3

Себальос намекнул, что не инициировал конфликт с Арбелоа.

Полузащитник «Реала» Дани Себальос намекнул на недостоверность информации о конфликте с Альваро Арбелоа.

Ранее появилась информация, что Себальос попросил главного тренера перестать контактировать с ним. Утверждалось, что в «Реале» считают, что игрок намеренно создал конфликт, чтобы оправдать недостаток игрового времени.

В субботу Себальос опубликовал в сторис инстаграма фото с Винисиусом Жуниором и Браимом Диасом с тренировки «Реала», сопроводив публикацию песней Todo es Mentira («Все это ложь» – Спортс’‘) испанского исполнителя Нани Кортеса. Следом Дани запостил свою фотографию с треком группы Corridos del Rey – Ayer hablé con Dios («Вчера я говорил с Богом» – Спортс’‘).

Себальос под трек «Закрываю главу» рэпера Noriel опубликовал фото с тренировки «Реала» на фоне слухов об уходе из клуба

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
Креативный ответ и хороший пиар.
Ждём в игре вместо Камавинга или Питарча
