«Понимаете, почему в Питере так часто расчленяют людей?» Дркушича спросили о Петербурге, защитник ответил: «Не понимаю»

Дркушич о том, почему в Петербурге расчленяют людей: не понимаю.

Защитник «Зенита » Ванья Дркушич ответил на вопросы о петербургской атмосфере. – Читали ли когда-нибудь Достоевского и насколько получилось проникнуться Питером? – Читал много лет назад одну книгу. – Какую? – Не знаю, уже забыл. – Понимаете, почему в Питере так часто расчленяют людей? – Нет, не понимаю, – ответил словенец на вопрос корреспондента «РБ Спорт» Дениса Бутырского. Дркушич считает Петербург столицей российского футбола: «А Москва – столица России»