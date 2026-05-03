«Понимаете, почему в Питере так часто расчленяют людей?» Дркушича спросили о Петербурге, защитник ответил: «Не понимаю»
Защитник «Зенита» Ванья Дркушич ответил на вопросы о петербургской атмосфере.
– Читали ли когда-нибудь Достоевского и насколько получилось проникнуться Питером?
– Читал много лет назад одну книгу.
– Какую?
– Не знаю, уже забыл.
– Понимаете, почему в Питере так часто расчленяют людей?
– Нет, не понимаю, – ответил словенец на вопрос корреспондента «РБ Спорт» Дениса Бутырского.
Дркушич считает Петербург столицей российского футбола: «А Москва – столица России»
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
Не самого умного человека зовут Денис Бутырский. Очень характерно, что он с РБ Спорт
Дикость
Ещё там один московский интеллегент Венделу в лицо пальцами тыкал, спрашивал, знает ли тот число "2"
Не забывай про это.
А Дркушичу надо было ответить : "Идиот". И это не оскорбление,а книга Достоевского.
– Какую?
– Не знаю, уже забыл.
– Понимаете, почему в Питере так часто расчленяют людей?
– А, вспомнил, "Идиот".