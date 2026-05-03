  • «Понимаете, почему в Питере так часто расчленяют людей?» Дркушича спросили о Петербурге, защитник ответил: «Не понимаю»
«Понимаете, почему в Питере так часто расчленяют людей?» Дркушича спросили о Петербурге, защитник ответил: «Не понимаю»

Дркушич о том, почему в Петербурге расчленяют людей: не понимаю.

Защитник «Зенита» Ванья Дркушич ответил на вопросы о петербургской атмосфере.

– Читали ли когда-нибудь Достоевского и насколько получилось проникнуться Питером? 

– Читал много лет назад одну книгу.

– Какую?

– Не знаю, уже забыл.

– Понимаете, почему в Питере так часто расчленяют людей?

– Нет, не понимаю, – ответил словенец на вопрос корреспондента «РБ Спорт» Дениса Бутырского.

Дркушич считает Петербург столицей российского футбола: «А Москва – столица России»

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
logoВанья Дркушич
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
книги
контент
Иногда хочется тех, кто задаёт такие вопросы, отправить на опознание пакетов
Иногда хочется тех, кто задаёт такие вопросы, отправить на опознание пакетов
Так написано же: Денис Бутырский. Его бы не на опознание отправить, а сразу в заведение, созвучное его фамилии. Желательно, на пожизненное🙃
Иногда хочется тех, кто задаёт такие вопросы, отправить на опознание пакетов
Почему в Питере много расчлененки? Потому что там живут интеллигентные воспитанные люди, которые привыкли убирать за собой 🌚
тупейший вопрос
Корреспондента Дениса надо проверить на вменяемость
Корреспондента Дениса надо проверить на вменяемость
Зачем проверять очевидное: он уже думает что журналист ....
>Спросили
Не самого умного человека зовут Денис Бутырский. Очень характерно, что он с РБ Спорт
Налицо вся колхозная сущность многих обитателей столицы. Это как у условного Барко спросить, понимает ли он, почему многие воспринимают Москву как большую деревню или @#₽кестан

Дикость

Ещё там один московский интеллегент Венделу в лицо пальцами тыкал, спрашивал, знает ли тот число "2"
Налицо вся колхозная сущность многих обитателей столицы. Это как у условного Барко спросить, понимает ли он, почему многие воспринимают Москву как большую деревню или @#₽кестан

Дикость

Ещё там один московский интеллегент Венделу в лицо пальцами тыкал, спрашивал, знает ли тот число "2"
Я напомню, что многие провинциалы/колхозаны понаехали в Столицу.
Не забывай про это.
Налицо вся колхозная сущность многих обитателей столицы. Это как у условного Барко спросить, понимает ли он, почему многие воспринимают Москву как большую деревню или @#₽кестан

Дикость

Ещё там один московский интеллегент Венделу в лицо пальцами тыкал, спрашивал, знает ли тот число "2"
Пойду перечитаю "Записки из Мёртвого дома". Может пойму почему в Питере так часто расчленяют людей.

А Дркушичу надо было ответить : "Идиот". И это не оскорбление,а книга Достоевского.
Пойду перечитаю "Записки из Мёртвого дома". Может пойму почему в Питере так часто расчленяют людей.

А Дркушичу надо было ответить : "Идиот". И это не оскорбление,а книга Достоевского.
– Читал много лет назад одну книгу.
– Какую?
– Не знаю, уже забыл.
– Понимаете, почему в Питере так часто расчленяют людей?
– А, вспомнил, "Идиот".
– Читал много лет назад одну книгу. – Какую? – Не знаю, уже забыл. – Понимаете, почему в Питере так часто расчленяют людей? – А, вспомнил, "Идиот".
это было бы гениально)
в Москве две девушки не могли поделить парня, а Питере смогли )
Если в финском заливе раскопать дно у берега, то там окажется Денис Бутырский с микрофоном и списком заготовленных вопросов.
По правилам хорошего тона после таких вопросов Денис Бутырский должен написать заявление и уйти из профессии. Если конечно он уважает себя и профессию журналиста.
Теперь мы знаем имя и фамилию кретина, который задает легионерам идиотские вопросы.
