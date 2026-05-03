Семин о спаде ЦСКА весной: «Ответственен не только тренер, но и игроки – мало тренируются, может. На сегодняшний день футболисты не прибавили, мягко говоря»

Семин о спаде ЦСКА: не только тренер несет ответственность, но и игроки.

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что считает неправильным возлагать на Фабио Челестини всю ответственность за спад ЦСКА в весенней части сезона.

Вчера армейцы уступили «Зениту» со счетом 1:3 в матче 28-го тура Мир РПЛ . ЦСКА не побеждает 5 матчей подряд .

«У ЦСКА был очень хороший период до зимней паузы. Хочется, чтобы много интересных и талантливых футболистов ЦСКА прогрессировали. На сегодняшний день они, мягко говоря, не прибавили.

Футболистам нужно посмотреть на самих себя. Не только тренер несет ответственность за результат, но и игроки. Может, они мало тренируются. Футболисты ЦСКА должны стать лучше, потому что они талантливые», – сказал Семин.