  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Семин о спаде ЦСКА весной: «Ответственен не только тренер, но и игроки – мало тренируются, может. На сегодняшний день футболисты не прибавили, мягко говоря»
17

Семин о спаде ЦСКА весной: «Ответственен не только тренер, но и игроки – мало тренируются, может. На сегодняшний день футболисты не прибавили, мягко говоря»

Семин о спаде ЦСКА: не только тренер несет ответственность, но и игроки.

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что считает неправильным возлагать на Фабио Челестини всю ответственность за спад ЦСКА в весенней части сезона.

Вчера армейцы уступили «Зениту» со счетом 1:3 в матче 28-го тура Мир РПЛ. ЦСКА не побеждает 5 матчей подряд.

«У ЦСКА был очень хороший период до зимней паузы. Хочется, чтобы много интересных и талантливых футболистов ЦСКА прогрессировали. На сегодняшний день они, мягко говоря, не прибавили.

Футболистам нужно посмотреть на самих себя. Не только тренер несет ответственность за результат, но и игроки. Может, они мало тренируются. Футболисты ЦСКА должны стать лучше, потому что они талантливые», – сказал Семин.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
logoЦСКА
logoФабио Челестини
logoпремьер-лига Россия
logoЮрий Семин
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну скажем так , причина то понятна .. Невозможно из за отсутствия одного центрального защитника, так провалить отрезок … Молодые в центре поля , играют спадами , и у всей команды просела физика … Вот и весь ответ .. Раньше спад добирали ногами , а сейчас не успевают , вот и все )
Ответ Dmitry_Teplov
Ну скажем так , причина то понятна .. Невозможно из за отсутствия одного центрального защитника, так провалить отрезок … Молодые в центре поля , играют спадами , и у всей команды просела физика … Вот и весь ответ .. Раньше спад добирали ногами , а сейчас не успевают , вот и все )
Истину глаголите.
Может Сёмина пригласят коняги?
Так и есть. Но Челестини можно уволить,а половину команды не разогнать.
Жалко обмен с Зенитом назад откатить не получится...
Норм игроки, не надо на них гнать. С ними же он на 1 место заскочил. А теперь они не понимают, что он делает.
В истории ЦСКА важным моментом,как мне кажется,является уход Березуцкого. Видимо Алексей был не согласен с Челестини и его методами. Результат на лицо.
вообще, похоже, не тренируются... в начале сезона выезжали на ранее натренированной выносливости и скорости, в конце осени подсели, за зиму не подготовились... идеи у Челестини интересные, но ему нужно выгнать всех помощников и взять кого-то типа Талалаева, чтобы тренировки пользу приносили... и обязательно уволить тренера, который за стандарты отвечает, а то тот пришел с помпой и отдыхает на зарплате... один диетолог пользу приносит
Спад в игре ЦСКА связан не с тем, что игроки "мало тренируются". а с тем, что они просто не понимают, что им нужно делать на поле согласно концепции Челестини. Некоторые, как Кармо или Попович, бросаются в какие-то безнадёжные дриблинги против 3-4 соперников и закономерно теряют мяч, остальные (видимо, именно по установке тренера) пытаются избавиться от мяча как можно скорее и пасуют на ближнего, причём зачастую это получается обрез или пас в борьбу. Это всё прекрасно было видно в последней игре с Зенитом - там таких пасов чуть ли не половина была, а вишенкой на торте - пас Торопу в конце матча, где ему пришлось обыгрывать Кондакова в своей вратарской (только потому, что Челестини "ценит во вратарях игру ногами").
Юрий Павлович всегда политкорректен в отношении других тренеров, никогда, практически, не критикует.
Они больше в коридорчики на тренировках играют
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Глава КДК про техническое поражение «Уфы»: «Угроза БПЛА не опровергает решение. Почему клуб организовал маршрут так, что из-за задержки одного рейса участие в матче стало невозможным?»
6 минут назад
Джулиано Симеоне о падении в штрафной «Арсенала»: «Из-за Габриэла я потерял равновесие и не смог пробить как следует, все произошло очень быстро. Судья даже не использовал ВАР»
8 минут назад
Симеоне толкнул директора «Арсенала» Берту, который на 95-й жестами призывал судью закончить матч ЛЧ. Андреа 12 лет работал в «Атлетико»
32 минуты назадФото
Лаос о судействе Зиберта: «Недостойно главного турнира в мире»
32 минуты назад
Артета о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Горжусь и радуюсь, ждать этого пришлось долго. В игре с «Атлетико» мы продемонстрировали зрелость»
42 минуты назад
Гризманн не выиграл ни ЛЧ, ни Ла Лигу за 17 лет в Испании. Форвард «Атлетико» переходит в «Орландо Сити» летом
45 минут назад
Диего Симеоне: «Атлетико» в ЛЧ прошел намного дальше, чем ожидал, хорошая кампания. Мы заслуживали дополнительного времени с «Арсеналом», было много моментов. Они хорошо бились»
47 минут назад
«Арсенал» выиграл 41 матч за сезон – это повторение рекорда клуба
57 минут назад
«УЕФА должен был позвонить в Лондон: «Просто уйдите с поля. Финал пройдет между «Баварией» и «ПСЖ». Снейдер был недоволен игрой «Арсенала» и «Атлетико» в 1-м тайме
сегодня, 21:18
Райс признан лучшим игроком матча «Арсенал» – «Атлетико»
сегодня, 21:15
Ко всем новостям
Последние новости
Райя с 8.2 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Арсенал» – «Атлетико». У Сака 7.9, худший – Дьокереш с 5.7
13 минут назад
Артета о выходе в финал ЛЧ: «Невероятный вечер, мы творили историю вместе. Не могу еще сильнее гордиться каждым, кто связан с «Арсеналом»
22 минуты назад
«Арсенал» в финале ЛЧ – а каким получился прошлый заход? Погружаемся в 2006-й
28 минут назадВидеоСпортс"
Сака о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Прекрасная история. Надеюсь, что она хорошо закончится в Будапеште. Мы очень рады»
36 минут назад
У «Арсенала» 30 сухих матчей в этом сезоне – такого не было с сезона-1993/94
57 минут назад
Вратарь «Арсенала» Райя провел 9 сухих матчей в сезоне ЛЧ и повторил достижение Канисареса, Наваса и Менди
сегодня, 21:25
Клубы Ла Лиги не выходят в финал ЛЧ два года подряд. До этого было 7 побед за 11 лет
сегодня, 21:09
У «Арсенала» 3 сухие победы и ничья в последних 4 матчах
сегодня, 21:05
«Атлетико» 10 лет не выходит в финал ЛЧ. Клуб трижды уступал в решающих матчах и никогда не брал трофей
сегодня, 20:56
Хавбек «Тоттенхэма» Симонс перенес операцию на колене после разрыва «крестов»
сегодня, 20:43
Рекомендуем