Семин о спаде ЦСКА весной: «Ответственен не только тренер, но и игроки – мало тренируются, может. На сегодняшний день футболисты не прибавили, мягко говоря»
Семин о спаде ЦСКА: не только тренер несет ответственность, но и игроки.
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что считает неправильным возлагать на Фабио Челестини всю ответственность за спад ЦСКА в весенней части сезона.
Вчера армейцы уступили «Зениту» со счетом 1:3 в матче 28-го тура Мир РПЛ. ЦСКА не побеждает 5 матчей подряд.
«У ЦСКА был очень хороший период до зимней паузы. Хочется, чтобы много интересных и талантливых футболистов ЦСКА прогрессировали. На сегодняшний день они, мягко говоря, не прибавили.
Футболистам нужно посмотреть на самих себя. Не только тренер несет ответственность за результат, но и игроки. Может, они мало тренируются. Футболисты ЦСКА должны стать лучше, потому что они талантливые», – сказал Семин.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну скажем так , причина то понятна .. Невозможно из за отсутствия одного центрального защитника, так провалить отрезок … Молодые в центре поля , играют спадами , и у всей команды просела физика … Вот и весь ответ .. Раньше спад добирали ногами , а сейчас не успевают , вот и все )
Ну скажем так , причина то понятна .. Невозможно из за отсутствия одного центрального защитника, так провалить отрезок … Молодые в центре поля , играют спадами , и у всей команды просела физика … Вот и весь ответ .. Раньше спад добирали ногами , а сейчас не успевают , вот и все )
Истину глаголите.
Может Сёмина пригласят коняги?
Так и есть. Но Челестини можно уволить,а половину команды не разогнать.
Жалко обмен с Зенитом назад откатить не получится...
Норм игроки, не надо на них гнать. С ними же он на 1 место заскочил. А теперь они не понимают, что он делает.
В истории ЦСКА важным моментом,как мне кажется,является уход Березуцкого. Видимо Алексей был не согласен с Челестини и его методами. Результат на лицо.
вообще, похоже, не тренируются... в начале сезона выезжали на ранее натренированной выносливости и скорости, в конце осени подсели, за зиму не подготовились... идеи у Челестини интересные, но ему нужно выгнать всех помощников и взять кого-то типа Талалаева, чтобы тренировки пользу приносили... и обязательно уволить тренера, который за стандарты отвечает, а то тот пришел с помпой и отдыхает на зарплате... один диетолог пользу приносит
Спад в игре ЦСКА связан не с тем, что игроки "мало тренируются". а с тем, что они просто не понимают, что им нужно делать на поле согласно концепции Челестини. Некоторые, как Кармо или Попович, бросаются в какие-то безнадёжные дриблинги против 3-4 соперников и закономерно теряют мяч, остальные (видимо, именно по установке тренера) пытаются избавиться от мяча как можно скорее и пасуют на ближнего, причём зачастую это получается обрез или пас в борьбу. Это всё прекрасно было видно в последней игре с Зенитом - там таких пасов чуть ли не половина была, а вишенкой на торте - пас Торопу в конце матча, где ему пришлось обыгрывать Кондакова в своей вратарской (только потому, что Челестини "ценит во вратарях игру ногами").
Юрий Павлович всегда политкорректен в отношении других тренеров, никогда, практически, не критикует.
Они больше в коридорчики на тренировках играют
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем