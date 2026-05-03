Киммих об ответном матче «Баварии» с «ПСЖ»: «Не собираемся менять свой стиль и просто сидеть в защите. В будущем кое-что поменяем – мы уже это обсуждали»
Киммих об ответном матче с «ПСЖ»: не собираемся сидеть сложа руки и обороняться.
Йозуа Киммих заявил, что «Бавария» не будет отступать от своего стиля игры в ответном матче с «ПСЖ».
Ответный матч «Баварии» и «ПСЖ» в полуфинале Лиги чепионов пройдет в Мюнхене 6 мая. В первой игре немецкая команда уступила со счетом 4:5.
«Мы не собираемся менять свой стиль игры и спустя три дня просто сидеть в защите. Мы должны победить – неважно, будет ли счет снова 5:4, 3:2 или 1:0.
Конечно, в долгосрочной перспективе мы кое-что поменяем и проанализируем ситуацию. Мы уже обсуждали это», – сказал полузащитник «Баварии».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Bayern & Germany
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Глагол «обороняться» они знают, уже хорошо
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем