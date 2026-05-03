Киммих об ответном матче «Баварии» с «ПСЖ»: «Не собираемся менять свой стиль и просто сидеть в защите. В будущем кое-что поменяем – мы уже это обсуждали»

Йозуа Киммих заявил, что «Бавария» не будет отступать от своего стиля игры в ответном матче с «ПСЖ».

Ответный матч «Баварии» и «ПСЖ» в полуфинале Лиги чепионов пройдет в Мюнхене 6 мая. В первой игре немецкая команда уступила со счетом 4:5.

«Мы не собираемся менять свой стиль игры и спустя три дня просто сидеть в защите. Мы должны победить – неважно, будет ли счет снова 5:4, 3:2 или 1:0.

Конечно, в долгосрочной перспективе мы кое-что поменяем и проанализируем ситуацию. Мы уже обсуждали это», – сказал полузащитник «Баварии».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Bayern & Germany
Глагол «обороняться» они знают, уже хорошо
