Бруну об «МЮ»: «Я мог уйти, но достижение успеха здесь не сравнится с любым другим клубом. Я хочу выиграть АПЛ и ЛЧ. Пока у меня есть шанс, я буду стараться»

Бруну об «МЮ»: я не ушел, потому что мы все хотим выиграть АПЛ и ЛЧ.

Капитан «Манчестер Юнайтед » Бруну Фернандеш объяснил, почему не покинул клуб прошлым летом.

«Дело не в верности. Я мог уйти два года назад, мог уйти три года назад, мог уйти в прошлом сезоне, но мне действительно нравится быть здесь.

Я думаю, что добиться успеха в этом клубе – это то, чего я никогда не смогу получить в другом клубе. Не думаю, что получу такую радость и все, чего я хочу от этого клуба, от какой-либо другой команды в мире.

Я знаю, как сильно этого хотят болельщики, я знаю, насколько они страстны. Я знаю, как сильно они ждут возвращения клуба. Мы в одной лодке. Я хочу, чтобы эта лодка двигалась вперед, а не просто стояла на месте.

Да, я выиграл Кубок английской лиги и Кубок Англии , [но] мы еще не получили то, чего хочет клуб, болельщики и чего хочу я сам и вся команда. Пока не истечет мой контракт, я буду стараться.

Шесть лет назад клуб поверил, что я смогу помочь клубу. Мое решение было продиктовано тем, что я не осуществил здесь свои мечты.

Я не достиг всего, чего хотел. Я никогда не скрывал, что хочу выиграть Премьер-лигу и Лигу чемпионов с клубом. Возможно, мне это удастся, а возможно, и нет. Но пока у меня будет шанс или пока я буду здесь, я буду стараться.

Будет ли это сложно? Да. В лиге есть топ-клубы, которые выигрывают чемпионат уже много лет и стабильно находятся в числе лидеров, а мы – нет», – сказал Бруну в разговоре с Гари Невиллом .