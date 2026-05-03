  • Бруну об «МЮ»: «Я мог уйти, но достижение успеха здесь не сравнится с любым другим клубом. Я хочу выиграть АПЛ и ЛЧ. Пока у меня есть шанс, я буду стараться»
Бруну об «МЮ»: «Я мог уйти, но достижение успеха здесь не сравнится с любым другим клубом. Я хочу выиграть АПЛ и ЛЧ. Пока у меня есть шанс, я буду стараться»

Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш объяснил, почему не покинул клуб прошлым летом.

«Дело не в верности. Я мог уйти два года назад, мог уйти три года назад, мог уйти в прошлом сезоне, но мне действительно нравится быть здесь.

Я думаю, что добиться успеха в этом клубе – это то, чего я никогда не смогу получить в другом клубе. Не думаю, что получу такую радость и все, чего я хочу от этого клуба, от какой-либо другой команды в мире.

Я знаю, как сильно этого хотят болельщики, я знаю, насколько они страстны. Я знаю, как сильно они ждут возвращения клуба. Мы в одной лодке. Я хочу, чтобы эта лодка двигалась вперед, а не просто стояла на месте.

Да, я выиграл Кубок английской лиги и Кубок Англии, [но] мы еще не получили то, чего хочет клуб, болельщики и чего хочу я сам и вся команда. Пока не истечет мой контракт, я буду стараться.

Шесть лет назад клуб поверил, что я смогу помочь клубу. Мое решение было продиктовано тем, что я не осуществил здесь свои мечты.

Я не достиг всего, чего хотел. Я никогда не скрывал, что хочу выиграть Премьер-лигу и Лигу чемпионов с клубом. Возможно, мне это удастся, а возможно, и нет. Но пока у меня будет шанс или пока я буду здесь, я буду стараться.

Будет ли это сложно? Да. В лиге есть топ-клубы, которые выигрывают чемпионат уже много лет и стабильно находятся в числе лидеров, а мы – нет», – сказал Бруну в разговоре с Гари Невиллом.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Sky Sports
другой бы давно уже ушёл из такого проблемного МЮ, но Бруно капитан и манифико остался в клубе !
Так последний год по контракту остался. Зимой с Баварией подпишет, а летом уйдёт.
Игрок уровня Де Брюйне, жаль, что сам Манчестер не соответствовал его уровню все эти годы
Он вообще не уступает ни в чем рыжему, но люди всегда будут говорить именно про Кевина, так как он что-то выигрывал
Да как раз таки уступает практически во всем, но это не сказать, что плохо. Бруну все равно к нему очень близок по скиллам
Нормальный мужик, топит за идею и принципы!
А вдруг в след году стельнут
А кто 32 летнего сделает главным фигурантом клуба? Возможно итальянские клубы, но они... сам знаешь где они
