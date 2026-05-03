Хавбек «Локо» Карпукас о борьбе за 3-е место в РПЛ: «Не буду лукавить – следим за «Спартаком», каждое очко на вес золота. Сильнее ли мы? Отвечу через два тура»
Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас признался, что команда следит за результатами конкурентов в борьбе за третье место.
За два тура до конца сезона железнодорожники занимают третью строчку в таблице Мир РПЛ, набрав 50 очков. «Спартак», идущий четвертым, отстает на два очка. В 28-м туре «Локомотив» сыграл вничью с «Динамо» (1:1), а красно-белые уступили «Крыльям Советов» (1:2).
«Не буду лукавить – мы следим за «Спартаком». Всем понятно, что за пару туров до конца чемпионата каждое очко на вес золота. Матч красно-белых против «Крыльев» мы не то, чтобы полностью смотрели, но на результат поглядывали.
Сильнее ли мы «Спартака»? Давайте я вам отвечу на этот вопрос через два тура», – сказал Карпукас.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
Прикольно когда игроки и тетеревы говорят - на таблицу не смотрим, другие матчи вобще не открываем результаты, газет не читаем.