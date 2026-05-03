Хавбек «Локо» Карпукас о борьбе за 3-е место в РПЛ: «Не буду лукавить – следим за «Спартаком», каждое очко на вес золота. Сильнее ли мы? Отвечу через два тура»

Карпукас о борьбе за 3-е место в РПЛ: не буду лукавить, следим за «Спартаком».

Полузащитник «Локомотива » Артем Карпукас признался, что команда следит за результатами конкурентов в борьбе за третье место.

За два тура до конца сезона железнодорожники занимают третью строчку в таблице Мир РПЛ , набрав 50 очков. «Спартак », идущий четвертым, отстает на два очка. В 28-м туре «Локомотив» сыграл вничью с «Динамо» (1:1), а красно-белые уступили «Крыльям Советов» (1:2).

«Не буду лукавить – мы следим за «Спартаком». Всем понятно, что за пару туров до конца чемпионата каждое очко на вес золота. Матч красно-белых против «Крыльев» мы не то, чтобы полностью смотрели, но на результат поглядывали.

Сильнее ли мы «Спартака»? Давайте я вам отвечу на этот вопрос через два тура», – сказал Карпукас.