  • Хавбек «Локо» Карпукас о борьбе за 3-е место в РПЛ: «Не буду лукавить – следим за «Спартаком», каждое очко на вес золота. Сильнее ли мы? Отвечу через два тура»
Хавбек «Локо» Карпукас о борьбе за 3-е место в РПЛ: «Не буду лукавить – следим за «Спартаком», каждое очко на вес золота. Сильнее ли мы? Отвечу через два тура»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас признался, что команда следит за результатами конкурентов в борьбе за третье место.

За два тура до конца сезона железнодорожники занимают третью строчку в таблице Мир РПЛ, набрав 50 очков. «Спартак», идущий четвертым, отстает на два очка. В 28-м туре «Локомотив» сыграл вничью с «Динамо» (1:1), а красно-белые уступили «Крыльям Советов» (1:2).

«Не буду лукавить – мы следим за «Спартаком». Всем понятно, что за пару туров до конца чемпионата каждое очко на вес золота. Матч красно-белых против «Крыльев» мы не то, чтобы полностью смотрели, но на результат поглядывали.

Сильнее ли мы «Спартака»? Давайте я вам отвечу на этот вопрос через два тура», – сказал Карпукас.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
Каждое очко не на вес «золота», а на вес «бронзы».
забавно, что игрокам всех клубов от 3 до 6 места важно быть выше конкурентов, о чем неоднократно высказывались представители этих клубов, и только всяким Бегемотам и Севкам Терлецким 3 место это грязь какая то, за которую и бороться не стоит.
«Признался»))))))))

Прикольно когда игроки и тетеревы говорят - на таблицу не смотрим, другие матчи вобще не открываем результаты, газет не читаем.
Агент Чернова об интересе «Локомотива»: «После выходных запланирована встреча, обсудим возможность перехода Никиты. Интерес к нему от других клубов есть»
Ари об РПЛ: «Как говорят, лучше пусть выиграет любая другая команда, но не «Зенит». Много раз слышал такое. Все будут довольны, если победят «Краснодар», «Спартак», ЦСКА, «Динамо», «Локо»
Черчесов может возглавить «Локомотив» после Галактионова, заявил Моссаковский: «Вероятность не меньше, чем прихода в «Спартак». Правильно вспомнить его связь с Ротенбергом»
