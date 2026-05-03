Жерар Пике: «Андорра» просила не назначать судью Вольфа на наши матчи, у него личные счеты с клубом. Совпадений не бывает, это позор»

Пике: «Андорра» просила не назначать Вольфа на матчи, у него с нами личные счеты.

Жерар Пике заявил, что «Андорра» просила не назначать арбитра Алонсо Де Эна Вольфа на матчи клуба еще до судейского скандала .

Владеющий клубом Пике репостнул публикацию «Андорры» с текстом обращения и подписью: «Ответы от Королевской испанской футбольной федерации поступают так быстро 🙄. Ждем ответа на это письмо с 23 марта».

«Месяц назад мы обратились в Технический комитет арбитров (CTA) с просьбой прекратить назначать Эну Вольфа на матчи «Андорры». Он не является квалифицированным арбитром, и очевидно, что у него личные счеты с нашим клубом.

Каждый клуб ежегодно тратит более 470 000 евро на то, чтобы во втором дивизионе было более 20 арбитров. Как может быть, что арбитр, который недавно обслуживал матчи обеих команд, был переназначен так скоро после нашего обращения?

Совпадений не бывает. Он с поразительной легкостью выдал четыре красные карточки за «протест». Это позор. Конечно, не хватало только протокола и штрафов», – написал экс-защитник «Барселоны» и сборной Испании в соцсети.

