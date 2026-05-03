  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Флик не будет смотреть матч «Реала» с «Эспаньолом»: «Может, сходим с женой на выступление El Mago Pop». Концерт иллюзиониста отменили по техническим причинам
23

Флик не будет смотреть матч «Реала» с «Эспаньолом»: «Может, сходим с женой на выступление El Mago Pop». Концерт иллюзиониста отменили по техническим причинам

Флик не планирует смотреть матч «Реала» с «Эспаньолом».

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик заявил, что не будет смотреть матч «Реала» с «Эспаньолом».

В субботу каталонская команда обыграла «Осасуну» на выезде в матче 34-го тура Ла Лиги (2:1). «Барселона» может досрочно стать чемпионом Испании, если «Реал» потеряет очки в сегодняшней игре с «Эспаньолом».

«Нет, поверьте. Я ни за что не буду [смотреть матч «Реала»]. Это не для меня. Может, я схожу на [выступление] El Mago Pop. Думаю, это будет последний день. Может быть, я пойду туда вместе с женой.

Я буду следить за нашим чатом в вотсапе, чтобы узнать, не произойдет ли чего-нибудь. Тогда я буду знать: «Что ж, это хорошо». Нужно подождать», – сказал Флик на послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что концерты иллюзиониста Антонио Диаса, известного как El Mago Pop, которые должны были пройти в Барселоне в эти выходные, были отменены по техническим причинам.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ESPN
logoБарселона
logoОсасуна
logoХанс-Дитер Флик
logoЛа Лига
logoЭспаньол
logoРеал Мадрид
23 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
"Я лучше сегодня посмотрю Ахмат-Пари НН чем Эспаньол-Реал"-Флик
Ответ Тимак Капарзо
"Я лучше сегодня посмотрю Ахмат-Пари НН чем Эспаньол-Реал"-Флик
"я лучше схожу на Ахмат-Пари НН с женой..."
Ответ Тимак Капарзо
"Я лучше сегодня посмотрю Ахмат-Пари НН чем Эспаньол-Реал"-Флик
"Лучше нюхать два носка, чем болеть за ЦСКА" - Ханс-Дитер Флик
Никому не интересен этот Позорняк в белых майках
Ответ Рома Морячок
Никому не интересен этот Позорняк в белых майках
Комментарий скрыт
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий скрыт
Не будем сравнивать игры несчастной ла лиги , где Реал обстрается регулярно и ЛЧ , где соперники все достойные особенно в 1/8
Правильно, многим не нравится унылый футбол.
Арбелоа иллюзионист посильнее.
А зачем Флику смотреть на это позорище?:)
Чтобы Реал выиграл чемпионат, барса должна проиграть остальные матчи
Ответ Caleb Marvin
Чтобы Реал выиграл чемпионат, барса должна проиграть остальные матчи
То, что Реал выиграет все оставшиеся ещё более невероятно.
Ответ Главный агроном Ноу Камп
То, что Реал выиграет все оставшиеся ещё более невероятно.
))) да
Думаю, лукавит. Смотреть будет матчи Енисея с блокнотом и записывать за мэтром
Комментарий удален модератором
Ответ Приветик Пётр
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ PVXXSN MADRIDISTA
Комментарий удален модератором
Все правильно, Барса делает все, чтобы её не отсасунили, а Реал уже до такой степени опустился, что сам булки раздвигает.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Симеоне о падении Гризманна в штрафной «Арсенала»: «Мы все понимали, что Пубиль фолил, судья принял правильное решение. Не хочу искать оправдания»
через 2 минуты
Вспоминаем самые яркие моменты «Локомотива» за всю историю существования
40 секунд назадТесты и игры
Глава КДК про техническое поражение «Уфы»: «Угроза БПЛА не опровергает решение. Почему клуб организовал маршрут так, что из-за задержки одного рейса участие в матче стало невозможным?»
10 минут назад
Джулиано Симеоне о падении в штрафной «Арсенала»: «Из-за Габриэла я потерял равновесие и не смог пробить как следует, все произошло очень быстро. Судья даже не использовал ВАР»
12 минут назад
Симеоне толкнул директора «Арсенала» Берту, который на 95-й жестами призывал судью закончить матч ЛЧ. Андреа 12 лет работал в «Атлетико»
36 минут назадФото
Лаос о судействе Зиберта: «Недостойно главного турнира в мире»
36 минут назад
Артета о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Горжусь и радуюсь, ждать этого пришлось долго. В игре с «Атлетико» мы продемонстрировали зрелость»
46 минут назад
Гризманн не выиграл ни ЛЧ, ни Ла Лигу за 17 лет в Испании. Форвард «Атлетико» переходит в «Орландо Сити» летом
49 минут назад
Диего Симеоне: «Атлетико» в ЛЧ прошел намного дальше, чем ожидал, хорошая кампания. Мы заслуживали дополнительного времени с «Арсеналом», было много моментов. Они хорошо бились»
51 минуту назад
«Арсенал» выиграл 41 матч за сезон – это повторение рекорда клуба
сегодня, 21:29
Ко всем новостям
Последние новости
Райя с 8.2 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Арсенал» – «Атлетико». У Сака 7.9, худший – Дьокереш с 5.7
17 минут назад
Артета о выходе в финал ЛЧ: «Невероятный вечер, мы творили историю вместе. Не могу еще сильнее гордиться каждым, кто связан с «Арсеналом»
26 минут назад
«Арсенал» в финале ЛЧ – а каким получился прошлый заход? Погружаемся в 2006-й
32 минуты назадВидеоСпортс"
Сака о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Прекрасная история. Надеюсь, что она хорошо закончится в Будапеште. Мы очень рады»
40 минут назад
У «Арсенала» 30 сухих матчей в этом сезоне – такого не было с сезона-1993/94
сегодня, 21:29
Вратарь «Арсенала» Райя провел 9 сухих матчей в сезоне ЛЧ и повторил достижение Канисареса, Наваса и Менди
сегодня, 21:25
Клубы Ла Лиги не выходят в финал ЛЧ два года подряд. До этого было 7 побед за 11 лет
сегодня, 21:09
У «Арсенала» 3 сухие победы и ничья в последних 4 матчах
сегодня, 21:05
«Атлетико» 10 лет не выходит в финал ЛЧ. Клуб трижды уступал в решающих матчах и никогда не брал трофей
сегодня, 20:56
Хавбек «Тоттенхэма» Симонс перенес операцию на колене после разрыва «крестов»
сегодня, 20:43
Рекомендуем