Флик не будет смотреть матч «Реала» с «Эспаньолом»: «Может, сходим с женой на выступление El Mago Pop». Концерт иллюзиониста отменили по техническим причинам

Флик не планирует смотреть матч «Реала» с «Эспаньолом».

В субботу каталонская команда обыграла «Осасуну» на выезде в матче 34-го тура Ла Лиги (2:1). «Барселона » может досрочно стать чемпионом Испании , если «Реал » потеряет очки в сегодняшней игре с «Эспаньолом ».

«Нет, поверьте. Я ни за что не буду [смотреть матч «Реала»]. Это не для меня. Может, я схожу на [выступление] El Mago Pop. Думаю, это будет последний день. Может быть, я пойду туда вместе с женой.

Я буду следить за нашим чатом в вотсапе, чтобы узнать, не произойдет ли чего-нибудь. Тогда я буду знать: «Что ж, это хорошо». Нужно подождать», – сказал Флик на послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что концерты иллюзиониста Антонио Диаса, известного как El Mago Pop, которые должны были пройти в Барселоне в эти выходные, были отменены по техническим причинам.