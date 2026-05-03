Булыкин о ЦСКА: «Со «Спартаком» ждать нечего, если будут ошибки в обороне как против «Зенита». Армейцы игру провели не очень»

Булыкин о ЦСКА: если ошибаться в обороне как с «Зенитом», в Кубке ловить нечего.

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что ЦСКА будет непросто одержать победу в матче Кубка России со «Спартаком».

В субботу ЦСКА дома уступил «Зениту » в игре 28‑го тура Мир РПЛ (1:3). 6 мая армейцы сыграют со «Спартаком» в финале Пути регионов FONBET Кубка России.

– Думал, что ЦСКА получше выступит, но похоже они настраиваются на Кубок и эту игру провели не очень. «Зенит» был хорош, еще были моменты, которые могли забить. А ЦСКА выглядел не очень. Где‑то из‑за настроя, где‑то из‑за того, что не знают, как играть. Но теперь остается Кубок.

– Остаются ли у ЦСКА шансы обыграть «Спартак» в Кубке?

– «Спартак», конечно, не «Зенит», но там хорошее нападение, которое будет стараться проявить себя и забить. Поэтому ЦСКА придется сложно, учитывая, какие были ошибки в обороне в этой игре. Если такие же будут со «Спартаком », то ЦСКА ждать нечего. Но это кубковая игра и кубковый характер, думаю, там можно хорошо выступить, – сказал Булыкин.