  • Булыкин о ЦСКА: «Со «Спартаком» ждать нечего, если будут ошибки в обороне как против «Зенита». Армейцы игру провели не очень»
Булыкин о ЦСКА: если ошибаться в обороне как с «Зенитом», в Кубке ловить нечего.

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что ЦСКА будет непросто одержать победу в матче Кубка России со «Спартаком».

В субботу ЦСКА дома уступил «Зениту» в игре 28‑го тура Мир РПЛ (1:3). 6 мая армейцы сыграют со «Спартаком» в финале Пути регионов FONBET Кубка России.

– Думал, что ЦСКА получше выступит, но похоже они настраиваются на Кубок и эту игру провели не очень. «Зенит» был хорош, еще были моменты, которые могли забить. А ЦСКА выглядел не очень. Где‑то из‑за настроя, где‑то из‑за того, что не знают, как играть. Но теперь остается Кубок.

– Остаются ли у ЦСКА шансы обыграть «Спартак» в Кубке?

– «Спартак», конечно, не «Зенит», но там хорошее нападение, которое будет стараться проявить себя и забить. Поэтому ЦСКА придется сложно, учитывая, какие были ошибки в обороне в этой игре. Если такие же будут со «Спартаком», то ЦСКА ждать нечего. Но это кубковая игра и кубковый характер, думаю, там можно хорошо выступить, – сказал Булыкин.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
А у Спартака в защите титаны стоят и на воротах топ уровень - ЦСКА надо просто в створ попасть. На худой конец в штрафную вбежать и там сразу пендаль ) Не пересылайте тренеру ЦСКА )
Прогнозист из тебя,, Булкин - нулевой. Все зависит от конкретного момента, как команды будут настроены именно в течении матча. А удачи пожелаю ЦСКА в память П.Садырина.
армейцы хотя бы Зениту проиграли, а не команде на вылет. Булкин конечно тот еще аналитег.
Ответ Ragnvald U.
армейцы хотя бы Зениту проиграли, а не команде на вылет. Булкин конечно тот еще аналитег.
Зенит тоже проигрывал команде на вылет, как и ЦСКА, к чему это бравада, какая разница, кому проигрывать, за победу над любой командой хоть внизу, хоть вверху таблицы больше 3 очков не получить, да и содержание матчей абсолютно разное было, у ЦСКА без шансов и моментов вообще 0, кроме пенальти, а Спартак имел моменты и подавляющее преимущество, но не смог их реализовать.
Ответ Ragnvald U.
армейцы хотя бы Зениту проиграли, а не команде на вылет. Булкин конечно тот еще аналитег.
Сочи не проигрывали дома?)
Кубковый матч, это совсем другое.
Очень наивно ожидать результат из ничего. Ну,вот что должно произойти,чтобы ЦСКА достиг результата? Игры нет,перспективы даже не наклевываются. Если только Спартак приболеет корью? А все разговоры в стиле "будем сражаться","будет битва" пустой популизм от ЦСКА.
Нет никакого смысла рассуждать про кубковую игру, исходя из матчей чемпионата.
Кубок - это другой турнир. Где в одном матче любая команда может выиграть у любой. Что бывает регулярно и не только у нас.

По этому нет в этом матче фаворита. Будет война. Будет бойня. Кровь, кишки, мозги по стенам.
Сойдутся две команды на бой года. Где проигравшего вынесут на щите.

Плюс - это Московское дерби. Где вообще всем пофигу, какое команда там место занимает. Тут глаза наливаются кровью и появляется звериный оскал!
Ответ mad butcher
Какую страшную картину Вы нарисовали! 😄
Ответ Ol Iva
Добро пожаловать, Барышня.
panem et circenses - будет в достатке!
Во-первых, шансы есть всегда.
Во-вторых, «Спартак» две игры на выезде смотрелся не очень.
До игры не стоит давать шапкозакидательские прогнозы, это дерби, одна ошибка или свисток судьи могут всё поменять с ног на голову.
Ждём матч.
У Спартака защиты нет, у ЦСКА атаки и защиты. Вся надежда на Глебова, что Максименко опять не успеет его передвижения разглядеть на турбоскорости.
и не поспоришь С Булыкиным... плюс не Инал судить будет, пендаль в ворота армейцев нарисуют
