Булыкин о ЦСКА: «Со «Спартаком» ждать нечего, если будут ошибки в обороне как против «Зенита». Армейцы игру провели не очень»
Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что ЦСКА будет непросто одержать победу в матче Кубка России со «Спартаком».
В субботу ЦСКА дома уступил «Зениту» в игре 28‑го тура Мир РПЛ (1:3). 6 мая армейцы сыграют со «Спартаком» в финале Пути регионов FONBET Кубка России.
– Думал, что ЦСКА получше выступит, но похоже они настраиваются на Кубок и эту игру провели не очень. «Зенит» был хорош, еще были моменты, которые могли забить. А ЦСКА выглядел не очень. Где‑то из‑за настроя, где‑то из‑за того, что не знают, как играть. Но теперь остается Кубок.
– Остаются ли у ЦСКА шансы обыграть «Спартак» в Кубке?
– «Спартак», конечно, не «Зенит», но там хорошее нападение, которое будет стараться проявить себя и забить. Поэтому ЦСКА придется сложно, учитывая, какие были ошибки в обороне в этой игре. Если такие же будут со «Спартаком», то ЦСКА ждать нечего. Но это кубковая игра и кубковый характер, думаю, там можно хорошо выступить, – сказал Булыкин.
Кубок - это другой турнир. Где в одном матче любая команда может выиграть у любой. Что бывает регулярно и не только у нас.
По этому нет в этом матче фаворита. Будет война. Будет бойня. Кровь, кишки, мозги по стенам.
Сойдутся две команды на бой года. Где проигравшего вынесут на щите.
Плюс - это Московское дерби. Где вообще всем пофигу, какое команда там место занимает. Тут глаза наливаются кровью и появляется звериный оскал!
panem et circenses - будет в достатке!
Во-вторых, «Спартак» две игры на выезде смотрелся не очень.
До игры не стоит давать шапкозакидательские прогнозы, это дерби, одна ошибка или свисток судьи могут всё поменять с ног на голову.
Ждём матч.