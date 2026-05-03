  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Чех о «Челси»: «Сейчас это совершенно другой клуб, все кардинально изменилось. Последние 15 лет болельщики видели лишь успехи – теперь они задаются вопросами»
43

Чех о «Челси»: «Сейчас это совершенно другой клуб, все кардинально изменилось. Последние 15 лет болельщики видели лишь успехи – теперь они задаются вопросами»

Петр Чех: «Челси» сейчас совершенно не тот клуб, каким был раньше.

Петр Чех заявил, что не узнает «Челси» в последние годы.

«Все изменилось. Возможно, если бы я бывал там каждый день, я бы [узнавал «Челси»]. Я бы смотрел на ситуацию по-другому.

Судя по тому, что вы видите со стороны, я не думаю, что можно сравнивать [нынешний «Челси» с прошлым] из-за видения и стратегии клуба, того, как они хотят действовать. Все кардинально отличается от того, каким «Челси» был раньше. То, что вы видите сейчас, что делает клуб и, очевидно, персонал. Многое изменилось. Это совершенно другой подход, другой менталитет. «Челси» навсегда останется в моем сердце, и я желаю им успехов, но сейчас это другой клуб.

Наследием клуба были завоеванные трофеи. Любой болельщик «Челси», который начал следить за командой в последние 15 лет, не видел ничего, кроме успехов. Когда наступает период, когда вы уже не так успешны, а позиции в лиге не так хороши, болельщики, конечно, это чувствуют. Болельщики начинают задаваться вопросами, и я думаю, что именно это сейчас происходит с клубом», – сказал бывший вратарь «Челси».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Athletic
logoЧелси
logoПетр Чех
logoпремьер-лига Англия
logoболельщики
43 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
15 лет назад Челси был бы более успешным, чем сейчас с этими же владельцами. То есть по таймингу нынешним владельцам не повезло.
Лига очень выросла финансово, поэтому и не прощает ошибок.

А ошибки были и тогда.
К примеру в 2012 Челси выиграл ЛЧ, и занял в АПЛ 6 место(как сейчас). Проспали перестройку, но чудом взяли ЛЧ. И тогда точно так же меняли тренера по ходу сезона на физрука-братана Ди Матео.
Через сезон Челси станет первым в истории победителем ЛЧ, который не вышел с группы. Попали в ЛЕ и выиграли ее. То есть это чисто команда парадоксов была.
В 2021 та же самая история. Поменяли тренера по ходу сезона, заняли 5 место в АПЛ(не попали в ЛЧ), проиграли финал кубка но выиграли ЛЧ. Спасибо Лэмпарду за революцию с Кобхэмом.
Потому что в те года игроки вроде Гехи или Мусиалы имели шансы только по Виттесам кататься, но он изменил это.
В 2016 году - 10 место.
После победы в АПЛ в 2017 - Челси покупает всякую хламину по просьбе Конте и команда снова откатывается на 6 место. Но берет ЛЕ с Сарри.

Тру Челси-доминатор был в 00-х. К сожалению не выиграли все то, на что заслуживали.
Челси, МЮ и Барса были явно тремя лучшими командами поколения тогда.
Ответ Proper Chels
15 лет назад Челси был бы более успешным, чем сейчас с этими же владельцами. То есть по таймингу нынешним владельцам не повезло. Лига очень выросла финансово, поэтому и не прощает ошибок. А ошибки были и тогда. К примеру в 2012 Челси выиграл ЛЧ, и занял в АПЛ 6 место(как сейчас). Проспали перестройку, но чудом взяли ЛЧ. И тогда точно так же меняли тренера по ходу сезона на физрука-братана Ди Матео. Через сезон Челси станет первым в истории победителем ЛЧ, который не вышел с группы. Попали в ЛЕ и выиграли ее. То есть это чисто команда парадоксов была. В 2021 та же самая история. Поменяли тренера по ходу сезона, заняли 5 место в АПЛ(не попали в ЛЧ), проиграли финал кубка но выиграли ЛЧ. Спасибо Лэмпарду за революцию с Кобхэмом. Потому что в те года игроки вроде Гехи или Мусиалы имели шансы только по Виттесам кататься, но он изменил это. В 2016 году - 10 место. После победы в АПЛ в 2017 - Челси покупает всякую хламину по просьбе Конте и команда снова откатывается на 6 место. Но берет ЛЕ с Сарри. Тру Челси-доминатор был в 00-х. К сожалению не выиграли все то, на что заслуживали. Челси, МЮ и Барса были явно тремя лучшими командами поколения тогда.
Команда парадоксов это не в бровь, а в глаз
Ответ Proper Chels
15 лет назад Челси был бы более успешным, чем сейчас с этими же владельцами. То есть по таймингу нынешним владельцам не повезло. Лига очень выросла финансово, поэтому и не прощает ошибок. А ошибки были и тогда. К примеру в 2012 Челси выиграл ЛЧ, и занял в АПЛ 6 место(как сейчас). Проспали перестройку, но чудом взяли ЛЧ. И тогда точно так же меняли тренера по ходу сезона на физрука-братана Ди Матео. Через сезон Челси станет первым в истории победителем ЛЧ, который не вышел с группы. Попали в ЛЕ и выиграли ее. То есть это чисто команда парадоксов была. В 2021 та же самая история. Поменяли тренера по ходу сезона, заняли 5 место в АПЛ(не попали в ЛЧ), проиграли финал кубка но выиграли ЛЧ. Спасибо Лэмпарду за революцию с Кобхэмом. Потому что в те года игроки вроде Гехи или Мусиалы имели шансы только по Виттесам кататься, но он изменил это. В 2016 году - 10 место. После победы в АПЛ в 2017 - Челси покупает всякую хламину по просьбе Конте и команда снова откатывается на 6 место. Но берет ЛЕ с Сарри. Тру Челси-доминатор был в 00-х. К сожалению не выиграли все то, на что заслуживали. Челси, МЮ и Барса были явно тремя лучшими командами поколения тогда.
Не фанат Челси,но ты прав только насчёт 2012 года. Летом начали перестройку,пришли Азар и Оскар,проблема была в физруке Ди Маттео. Да и при Виллаш-Боаше ее начали,купили:Куртуа,Лукаку,Ромеу+ опытный Мата,начал в старте Старридж играть. В 21 году заняли 4 место. В 16 году тупо сливали Моура.
Успехи на поле прямо связаны с командой менеджмента, в этом плане административная команда под руководством Надежды Грановской показала, что дело не только в объеме денег на трансферы

Советую Роману Абрамовичу присмотреться к покупке какого-нибудь российского клуба и поставить рулить команду из Челси - гегемон обеспечен
Ответ Neclerque
Успехи на поле прямо связаны с командой менеджмента, в этом плане административная команда под руководством Надежды Грановской показала, что дело не только в объеме денег на трансферы Советую Роману Абрамовичу присмотреться к покупке какого-нибудь российского клуба и поставить рулить команду из Челси - гегемон обеспечен
Надежда Грановская это певица из ВИА ГРЫ. В Челси работала Марина Грановская
Ответ Neclerque
Успехи на поле прямо связаны с командой менеджмента, в этом плане административная команда под руководством Надежды Грановской показала, что дело не только в объеме денег на трансферы Советую Роману Абрамовичу присмотреться к покупке какого-нибудь российского клуба и поставить рулить команду из Челси - гегемон обеспечен
Со всем согласен, только вот Надежда пела в ВИА-гре :)

Вы имели в виду Марину.
Плохой русский менеджмент ушёл и всё пошло в гору 🤭
Ответ qwaza
Плохой русский менеджмент ушёл и всё пошло в гору 🤭
Начался отрицательный рост)
Ромкины (наши) бабки ушли и все
Ответ T622222
Ромкины (наши) бабки ушли и все
Там проблема не деньгах, вообще далека от денег. На мой взгляд, резкая смена стратегического курса вызывает хаос. Мы с вами видим проблемы на поле и в результатах. Но ядро проблемы глубже просто футбола. Уверен, там и в офисе царит хаос в головах у людей, и рыба начинает гнить именно оттуда
Еврей ушёл и джентельмены обоср.....
Марину Грановскую верните
Всем и адекватным болелом за наш клуб Челси, Челси навсегда, прошлое не вернуть, но я был бы рад Особенну и Тюхелю
Боуэли всё угробил
Добро пожаловать в лимб!
От болельщиков Арсенала и Ман Юнайтед
Еврейская жилка пропала 🥺
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Росеньор извинился перед фанатами «Челси» после 0:3. Тренер подошел к трибуне на стадионе «Брайтона» и приложил ладонь к сердцу
21 апреля, 22:41
Фанаты «Челси» и «Страсбура» провели совместный марш протеста против BlueCo, владеющей клубами, перед матчем лондонцев с «МЮ»
18 апреля, 20:27
Рекомендуем
Главные новости
Симеоне о падении Гризманна в штрафной «Арсенала»: «Мы все понимали, что Пубиль фолил, судья принял правильное решение. Не хочу искать оправдания»
35 минут назад
Вспоминаем самые яркие моменты «Локомотива» за всю историю существования
38 минут назадТесты и игры
Глава КДК про техническое поражение «Уфы»: «Угроза БПЛА не опровергает решение. Почему клуб организовал маршрут так, что из-за задержки одного рейса участие в матче стало невозможным?»
48 минут назад
Джулиано Симеоне о падении в штрафной «Арсенала»: «Из-за Габриэла я потерял равновесие и не смог пробить как следует, все произошло очень быстро. Судья даже не использовал ВАР»
50 минут назад
Симеоне толкнул директора «Арсенала» Берту, который на 95-й жестами призывал судью закончить матч ЛЧ. Андреа 12 лет работал в «Атлетико»
сегодня, 21:54Фото
Лаос о судействе Зиберта: «Недостойно главного турнира в мире»
сегодня, 21:54
Артета о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Горжусь и радуюсь, ждать этого пришлось долго. В игре с «Атлетико» мы продемонстрировали зрелость»
сегодня, 21:44
Гризманн не выиграл ни ЛЧ, ни Ла Лигу за 17 лет в Испании. Форвард «Атлетико» переходит в «Орландо Сити» летом
сегодня, 21:41
Диего Симеоне: «Атлетико» в ЛЧ прошел намного дальше, чем ожидал, хорошая кампания. Мы заслуживали дополнительного времени с «Арсеналом», было много моментов. Они хорошо бились»
сегодня, 21:39
«Арсенал» выиграл 41 матч за сезон – это повторение рекорда клуба
сегодня, 21:29
Ко всем новостям
Последние новости
Анри о шансах Франции на ЧМ-2026: «У нас 4 финала на 7 последних чемпионатах – я оптимистично настроен. Но надо уважать Аргентину, номер 10 там носит Месси»
9 минут назад
«Баварии» интересен Торнике Кварацхелия. 16-летний брат Хвичи встретится с руководством мюнхенцев (LaGazzetta.ge)
20 минут назад
Игорь Семшов: «Галактионов из этого состава «Локо» выжимает максимум, 3-е место будет большим достижением. Уход Баринова не мог не сказаться»
23 минуты назад
39-летний Халк подписал с «Флуминенсе» контракт до конца 2027 года
37 минут назадФото
Райя с 8.2 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Арсенал» – «Атлетико». У Сака 7.9, худший – Дьокереш с 5.7
55 минут назад
Артета о выходе в финал ЛЧ: «Невероятный вечер, мы творили историю вместе. Не могу еще сильнее гордиться каждым, кто связан с «Арсеналом»
сегодня, 22:04
«Арсенал» в финале ЛЧ – а каким получился прошлый заход? Погружаемся в 2006-й
сегодня, 21:58ВидеоСпортс"
Сака о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Прекрасная история. Надеюсь, что она хорошо закончится в Будапеште. Мы очень рады»
сегодня, 21:50
У «Арсенала» 30 сухих матчей в этом сезоне – такого не было с сезона-1993/94
сегодня, 21:29
Вратарь «Арсенала» Райя провел 9 сухих матчей в сезоне ЛЧ и повторил достижение Канисареса, Наваса и Менди
сегодня, 21:25
Рекомендуем