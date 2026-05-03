Чех о «Челси»: «Сейчас это совершенно другой клуб, все кардинально изменилось. Последние 15 лет болельщики видели лишь успехи – теперь они задаются вопросами»
Петр Чех заявил, что не узнает «Челси» в последние годы.
«Все изменилось. Возможно, если бы я бывал там каждый день, я бы [узнавал «Челси»]. Я бы смотрел на ситуацию по-другому.
Судя по тому, что вы видите со стороны, я не думаю, что можно сравнивать [нынешний «Челси» с прошлым] из-за видения и стратегии клуба, того, как они хотят действовать. Все кардинально отличается от того, каким «Челси» был раньше. То, что вы видите сейчас, что делает клуб и, очевидно, персонал. Многое изменилось. Это совершенно другой подход, другой менталитет. «Челси» навсегда останется в моем сердце, и я желаю им успехов, но сейчас это другой клуб.
Наследием клуба были завоеванные трофеи. Любой болельщик «Челси», который начал следить за командой в последние 15 лет, не видел ничего, кроме успехов. Когда наступает период, когда вы уже не так успешны, а позиции в лиге не так хороши, болельщики, конечно, это чувствуют. Болельщики начинают задаваться вопросами, и я думаю, что именно это сейчас происходит с клубом», – сказал бывший вратарь «Челси».
Лига очень выросла финансово, поэтому и не прощает ошибок.
А ошибки были и тогда.
К примеру в 2012 Челси выиграл ЛЧ, и занял в АПЛ 6 место(как сейчас). Проспали перестройку, но чудом взяли ЛЧ. И тогда точно так же меняли тренера по ходу сезона на физрука-братана Ди Матео.
Через сезон Челси станет первым в истории победителем ЛЧ, который не вышел с группы. Попали в ЛЕ и выиграли ее. То есть это чисто команда парадоксов была.
В 2021 та же самая история. Поменяли тренера по ходу сезона, заняли 5 место в АПЛ(не попали в ЛЧ), проиграли финал кубка но выиграли ЛЧ. Спасибо Лэмпарду за революцию с Кобхэмом.
Потому что в те года игроки вроде Гехи или Мусиалы имели шансы только по Виттесам кататься, но он изменил это.
В 2016 году - 10 место.
После победы в АПЛ в 2017 - Челси покупает всякую хламину по просьбе Конте и команда снова откатывается на 6 место. Но берет ЛЕ с Сарри.
Тру Челси-доминатор был в 00-х. К сожалению не выиграли все то, на что заслуживали.
Челси, МЮ и Барса были явно тремя лучшими командами поколения тогда.
