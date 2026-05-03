Чех о «Челси»: «Сейчас это совершенно другой клуб, все кардинально изменилось. Последние 15 лет болельщики видели лишь успехи – теперь они задаются вопросами»

Петр Чех: «Челси» сейчас совершенно не тот клуб, каким был раньше.

Петр Чех заявил, что не узнает «Челси» в последние годы.

«Все изменилось. Возможно, если бы я бывал там каждый день, я бы [узнавал «Челси»]. Я бы смотрел на ситуацию по-другому.

Судя по тому, что вы видите со стороны, я не думаю, что можно сравнивать [нынешний «Челси» с прошлым] из-за видения и стратегии клуба, того, как они хотят действовать. Все кардинально отличается от того, каким «Челси» был раньше. То, что вы видите сейчас, что делает клуб и, очевидно, персонал. Многое изменилось. Это совершенно другой подход, другой менталитет. «Челси» навсегда останется в моем сердце, и я желаю им успехов, но сейчас это другой клуб.

Наследием клуба были завоеванные трофеи. Любой болельщик «Челси», который начал следить за командой в последние 15 лет, не видел ничего, кроме успехов. Когда наступает период, когда вы уже не так успешны, а позиции в лиге не так хороши, болельщики, конечно, это чувствуют. Болельщики начинают задаваться вопросами, и я думаю, что именно это сейчас происходит с клубом», – сказал бывший вратарь «Челси ».