Нино о Дивееве: «Для меня большая честь играть рядом с таким футболистом. Он забил очень важный гол ЦСКА»

Нино о Дивееве: забил очень важный гол ЦСКА, большая честь играть рядом с ним.

Защитник «Зенита » Нино высказался о значимости гола Игоря Дивеева в матче с ЦСКА (3:1).

Экс-защитник армейцев сравнял счет на 30‑й минуте игры 28‑го тура Мир РПЛ .

– Очень рад этой победе. Мне кажется, мы очень хорошо играли. Знали, что, если хотим стать чемпионами, оступаться нельзя. И вообще на пути к первому месту надо преодолеть немало трудностей. В этот вечер справились еще с одной.

– Какой момент встречи с ЦСКА назовете ключевым?

– Думаю, то, как мы отреагировали на пропущенный мяч в самом начале встречи. «Зенит» показал характер и продолжил играть на высоком уровне. И я очень рад за Игоря Дивеева – он забил очень важный гол, который позволил нам сравнять счет. Для меня большая честь играть рядом с таким футболистом, – сказал Нино.