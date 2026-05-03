  • Нино о Дивееве: «Для меня большая честь играть рядом с таким футболистом. Он забил очень важный гол ЦСКА»
Нино о Дивееве: «Для меня большая честь играть рядом с таким футболистом. Он забил очень важный гол ЦСКА»

Защитник «Зенита» Нино высказался о значимости гола Игоря Дивеева в матче с ЦСКА (3:1).

Экс-защитник армейцев сравнял счет на 30‑й минуте игры 28‑го тура Мир РПЛ.

– Очень рад этой победе. Мне кажется, мы очень хорошо играли. Знали, что, если хотим стать чемпионами, оступаться нельзя. И вообще на пути к первому месту надо преодолеть немало трудностей. В этот вечер справились еще с одной.

– Какой момент встречи с ЦСКА назовете ключевым?

– Думаю, то, как мы отреагировали на пропущенный мяч в самом начале встречи. «Зенит» показал характер и продолжил играть на высоком уровне. И я очень рад за Игоря Дивеева – он забил очень важный гол, который позволил нам сравнять счет. Для меня большая честь играть рядом с таким футболистом, – сказал Нино.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
жаль конечно, что Нино уходит. между ними с Дивеем определенно наметилось отличное взаимопонимание.
Ответ Ragnvald U.
Да, Игорь сам это отмечал в послематчевом интервью.
«Респект Нино за такие слова. Побольше бы такой адекватности в нашем футболе!»
