Защитник «Интер Майами» Фрэй о реакции Месси на 3:4 от «Орландо»: «Он сказал, что это неприемлемо. Мы все с ним согласились»
Защитник «Интер Майами» Иэн Фрэй рассказал о выступлении Лионеля Месси в раздевалке после поражения от «Орландо Сити».
Команда из Флориды уступила в матче регулярного чемпионата МЛС со счетом 3:4, ведя в счете 3:0 к 33-й минуте.
«Наш капитан выступил [после матча] и, очевидно, сказал нам много слов. Он подбодрил нас перед следующей игрой и сказал, что это неприемлемо.
Мы все согласились с тем, что это неприемлемо, и такого точно больше не повторится», – сказал Фрэй.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
Ведь сначала говорили, что Месси нужно выиграть ЧМ чтобы стать более великим, чем Роналду - он выиграл ЧМ )
Потом писали «пусть выиграет хоть что-то в МЛС» - он там выиграл, в отличие от Роналду в пустыне )
Еще постоянно говорят про «купленные ЗМ Месси», но про самый позорный ЗМ-13 с нулем трофеев за год тихо и мирно молчат )
Теперь Лео принижают в сравнении с Роналду по той причине, что португалец забил голов больше )
