Защитник «Интер Майами» Фрэй о реакции Месси на 3:4 от «Орландо»: «Он сказал, что это неприемлемо. Мы все с ним согласились»

Защитник «Интер Майами» Фрэй после 3:4: Месси сказал, что это неприемлемо.

Защитник «Интер Майами » Иэн Фрэй рассказал о выступлении Лионеля Месси в раздевалке после поражения от «Орландо Сити ».

Команда из Флориды уступила в матче регулярного чемпионата МЛС со счетом 3:4, ведя в счете 3:0 к 33-й минуте.

«Наш капитан выступил [после матча] и, очевидно, сказал нам много слов. Он подбодрил нас перед следующей игрой и сказал, что это неприемлемо.

Мы все согласились с тем, что это неприемлемо, и такого точно больше не повторится», – сказал Фрэй.