  • Пименов о поражении «Спартака» от «Крыльев»: «Тренерский штаб провалился, не смог настроить игроков. Самарцы были на голову сильнее»
Пименов о поражении «Спартака» от «Крыльев»: «Тренерский штаб провалился, не смог настроить игроков. Самарцы были на голову сильнее»

Пименов: тренерский штаб «Спартака» провалился в матче с «Крыльями».

Экс-форвард сборной России, бывший заместитель гендиректора «Крыльев Советов» Руслан Пименов считает, что тренерский штаб «Спартака» не смог настроить команду на игру с самарцами.

В пятницу «Спартак» уступил «Крыльям Советов» на выезде в матче 28-го тура Мир РПЛ (1:2).

«Булатов знает сильные качества всех игроков. «Крылья Советов» были на голову сильнее «Спартака». Они тактически разложили его. Самарцы доигрывали матч по счету.

После такого возникают вопросы к тренерскому штабу «Спартака». Красно-белые должны были устроить навал, но не сделали этого. «Спартак» не бежал вперед в игре с самарцами. Тренерский штаб не смог настроить игроков на матч с «Крыльями Советов», хотя за победу в нем давали такие же три очка, как за победу в игре с лидером. Тренерский штаб «Спартака» провалился в игре с «Крыльями Советов», – сказал Пименов.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
Чего??? На какую голову. У них 1 удар автогол и 1 пендаль. У Спартака 71% владения просто нет того, кто замкнет… он матч не смотрел
Матч Пименов смотрел в студии матч премьер и по итогам комментировал игру ФК СМ, журналюги пишут ерунду, т.к. речь его была о настрое, а не об игре. Ну а так, Спартак в очередной раз подтвердил, что не умеет играть с командами, ставящим паровоз 🤷‍♂️
У него задача хаять иностранного тренера и хвалить Булатова из КС, какой футбол, не до него.
Я даже не буду приводить статистику матча. Видимо, в этом клиническом случае это бессмысленно. Так рождается враньё в медиа
я похоже не тот матч смотрел,а Пименов тот.
Пименов полный идиот, какой был игрок такой и эксперт
мне вот интересно, куда Пименов смотрел, когда КС почти весь матч всей командой сидели в своей зоне или теперь команда, которая весь матч играет в автобус , на голову сильнее той команды, которая весь матч атакуют.
Ну и придурок... Лучше бы промолчал.Ляпнул похлеще Соболева...
Как сельский юродивый, прости Господи! Счёт увидел и комментарии навалил. Игру смотрел, родной?
Смотрел ли Пименов этот матч, такое впечатление, что нет. Или все это ему приснилось.
Хрен с ними, Крыльями. В среду матч поважнее.
КС играли безусловно неплохо но главную роль в их победе как ни крути сыграл С. Песьяков , который и на ленточке спасал и немало опасных ситуаций предотвратил играя на выходах из ворот
