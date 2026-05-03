Пименов о поражении «Спартака» от «Крыльев»: «Тренерский штаб провалился, не смог настроить игроков. Самарцы были на голову сильнее»

Пименов: тренерский штаб «Спартака» провалился в матче с «Крыльями».

Экс-форвард сборной России, бывший заместитель гендиректора «Крыльев Советов » Руслан Пименов считает, что тренерский штаб «Спартака» не смог настроить команду на игру с самарцами.

В пятницу «Спартак» уступил «Крыльям Советов» на выезде в матче 28-го тура Мир РПЛ (1:2).

«Булатов знает сильные качества всех игроков. «Крылья Советов» были на голову сильнее «Спартака». Они тактически разложили его. Самарцы доигрывали матч по счету.

После такого возникают вопросы к тренерскому штабу «Спартака». Красно-белые должны были устроить навал, но не сделали этого. «Спартак» не бежал вперед в игре с самарцами. Тренерский штаб не смог настроить игроков на матч с «Крыльями Советов», хотя за победу в нем давали такие же три очка, как за победу в игре с лидером. Тренерский штаб «Спартака » провалился в игре с «Крыльями Советов», – сказал Пименов.