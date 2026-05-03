Стивен Уорнок о «Тоттенхэме»: «Не оказались бы в этой ситуации, если бы дали Де Дзерби время, которое было у Тудора. Роберто исключительный, назначение Игора – их самая большая ошибка»

Уорнок о «Тоттенхэме»: стоило позвать Де Дзерби раньше, Тудор – большая ошибка.

Стивен Уорнок считает, что «Тоттенхэму » стоило раньше назначить Роберто Де Дзерби на пост главного тренера.

Лондонцы занимают 18-е место в АПЛ , на 2 очка отставая от зоны сохранения прописки в чемпионате. Сегодня они сыграют с «Астон Виллой» в 35-м туре Премьер-лиги.

– Я думаю, что он [Де Дзерби] исключительный тренер. Я действительно так считаю. Думаю, временами он противоречив, у него бывают проблемы за кулисами, но если говорить о том, что он делает на поле, как выступают его команды, он очень способный.

Самой большой ошибкой «Тоттенхэма» было назначить Игора Тудора до того, как пригласить кого-то вроде Де Дзерби. Если бы ему дали время, которое было у Тудора, с того момента до окончания сезона, не думаю, что «шпоры» оказались бы в нынешней ситуации.

– Подходил ли им Томас Франк, как вы думаете?

– На тот момент – да. Но не думаю, что фанаты и игроки верили в то, чего он пытался достичь. Я все еще думаю, что Франку надо было дать больше времени, – сказал экс-защитник «Ливерпуля», «Астон Виллы» и других клубов.