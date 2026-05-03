Гендиректор «Пари НН» об отставке Шпилевского: «Не срослось, инвестиции не конвертировались в результат. Сейчас мы выпрыгнули из лодки и плывем против течения»
Гендиректор «Пари НН» Виталий Карасев объяснил решение уволить Алексея Шпилевского.
Нижегородский клуб объявил об отставке Шпилевского 28 апреля. За три тура до конца сезона команду возглавил Вадим Гаранин.
– Самая громкая тема сейчас – это отставка Алексея Шпилевского. Как объясните это решение?
– Первое, что мне не нравится – критика, что будто на протяжении всего сезона мы говорили о доверии тренеру, но впоследствии расстались с штабом. Никаких противоречий здесь нет, ведь действительно доверие было, причем длительное. Но после очередной проигранной важной встречи против «Оренбурга» ситуацию надо было спасать.
На самом деле мы с Антоном Евменовым (спортивный директор «Пари НН» – Спортс’‘) сняли с Алексея Николаевича эту ответственность и попытались взять ее на себя, попробовать перестроить ситуацию за три тура до конца сезона. Доверие Шпилевскому подтверждается тем, что он в принципе отработал целый сезон.
Самое главное – инвестиции в тренерский штаб на сегодняшний момент не конвертировались в результат.
– Почему тогда не убрали тренера в более подходящий момент?
– Честно говоря, раньше таких мыслей не было. Все хотели, чтобы тренерский штаб работал и показал свое качество. По каким‑то причинам что‑то не срослось. Мы сейчас выпрыгнули из лодки и плывем против течения, – сказал Карасев.
А теперь посмотри на Гаранина. Молодёжка Тулы, 1 сезон в 4 лиге с ФК Тверь (где владелец сынок Аджоева что Тулой рулит), 1 сезон в ФНЛ с Енисеем, 0.5 сезона в РПЛ с Сочи и опять возвращение в Енисей на сезон ну и потом Мкдиалига.
Спорт.дир Енисея Евменов становится спорт.диром НН, увольняет Шпилевского за три тура до финиша и зовёт того кого дважды звал в Енисей ...
Тут история блата. Ну а то что весь состав НН стоит дешевле Сперцяна, а команда самая молодая в РПЛ по среднему возрасту особенно у российских игроков, то белорус сделал все что мог.