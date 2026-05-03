Гендиректор «Пари НН» об отставке Шпилевского: «Не срослось, инвестиции не конвертировались в результат. Сейчас мы выпрыгнули из лодки и плывем против течения»

Гендиректор «Пари НН» об отставке Шпилевского: что-то не срослось.

Нижегородский клуб объявил об отставке Шпилевского 28 апреля. За три тура до конца сезона команду возглавил Вадим Гаранин.

– Самая громкая тема сейчас – это отставка Алексея Шпилевского. Как объясните это решение?

– Первое, что мне не нравится – критика, что будто на протяжении всего сезона мы говорили о доверии тренеру, но впоследствии расстались с штабом. Никаких противоречий здесь нет, ведь действительно доверие было, причем длительное. Но после очередной проигранной важной встречи против «Оренбурга» ситуацию надо было спасать.

На самом деле мы с Антоном Евменовым (спортивный директор «Пари НН » – Спортс’‘) сняли с Алексея Николаевича эту ответственность и попытались взять ее на себя, попробовать перестроить ситуацию за три тура до конца сезона. Доверие Шпилевскому подтверждается тем, что он в принципе отработал целый сезон.

Самое главное – инвестиции в тренерский штаб на сегодняшний момент не конвертировались в результат.

– Почему тогда не убрали тренера в более подходящий момент?

– Честно говоря, раньше таких мыслей не было. Все хотели, чтобы тренерский штаб работал и показал свое качество. По каким‑то причинам что‑то не срослось. Мы сейчас выпрыгнули из лодки и плывем против течения, – сказал Карасев.