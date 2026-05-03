Семак о том, почему Дуран не играет за «Зенит»: «Тренер плохой»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак с иронией ответил на вопрос, почему Джон Дуран не играет за клуб.
Колумбийский форвард был арендован зимой у «Аль-Насра». На его счету 6 матчей в Мир РПЛ, в которых он забил 1 гол.
– Хотите, чтобы Дуран остался в «Зените»?
– Все, что нужно, я сказал на пресс-конференции.
– Почему он не играет? Дуран слабее Соболева?
– Тренер плохой, – сказал Семак.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
Вот что заставляет людей после матчей вроде вчерашнего такое спрашивать? Соболев активно работал и в атаке, и в обороне, забил победный гол, на удивление качественно играл в пас - его надо было обязательно заменить? Ради чего - наигрыша игрока в аренде, который не останется в клубе, что уже совершенно очевидно? Ладно бы до этого матча этим интересоваться (хотя разница в уровне самоотдачи на поле очевидна), но после...