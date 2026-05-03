Семак о том, почему Дуран не играет за «Зенит»: «Тренер плохой»

Семак о том, что Дуран не играет: тренер плохой.

Главный тренер «Зенита » Сергей Семак с иронией ответил на вопрос, почему Джон Дуран не играет за клуб.

Колумбийский форвард был арендован зимой у «Аль-Насра». На его счету 6 матчей в Мир РПЛ , в которых он забил 1 гол.

– Хотите, чтобы Дуран остался в «Зените»?

– Все, что нужно, я сказал на пресс-конференции.

– Почему он не играет? Дуран слабее Соболева?

– Тренер плохой, – сказал Семак.