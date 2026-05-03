Семак о том, почему Дуран не играет за «Зенит»: «Тренер плохой»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак с иронией ответил на вопрос, почему Джон Дуран не играет за клуб.

Колумбийский форвард был арендован зимой у «Аль-Насра». На его счету 6 матчей в Мир РПЛ, в которых он забил 1 гол.

– Хотите, чтобы Дуран остался в «Зените»?

– Все, что нужно, я сказал на пресс-конференции.

– Почему он не играет? Дуран слабее Соболева?

– Тренер плохой, – сказал Семак.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
Это мы знаем, а почему Дуран не играет?
Ну сельдерей точно не плохой тренер, скорее средний
Что-то Семак в этом сезоне поменялся. Стал молодым доверять, а легионеров перестал облизывать, дерзить на интервью начал.
Белая госпожа влияет
Слез с сельдереевой диеты и наконец-то начал кушать мясо!
Ну хоть честно ответил
Это проблемы Дурана, на ЧМ не поедет, с лета его и в аренду уже никто из топов не возьмет
Почему не поедет?
А ты уверен, что ему ЧМ нужен? Ему мне кажется вообще пофиг
Похоже, что журналист, как и многие комментирующие, не поняли намека на идиотизм вопроса.

Вот что заставляет людей после матчей вроде вчерашнего такое спрашивать? Соболев активно работал и в атаке, и в обороне, забил победный гол, на удивление качественно играл в пас - его надо было обязательно заменить? Ради чего - наигрыша игрока в аренде, который не останется в клубе, что уже совершенно очевидно? Ладно бы до этого матча этим интересоваться (хотя разница в уровне самоотдачи на поле очевидна), но после...
Спрашивала Полина.Какие ещё вопросы?
вот это да, Богданыч оказывается и в иронию могет? может и правда не исчерпал себя еще?
кокетничает... выдохнул после вчерашнего.
Не вижу в этом ответе сарказма и иронии - наоборот, честный ответ про бестолковщину, который ходит по полю пешком, а выпуск на замену Ерохина в конце матча говорит Дурану - «всего доброго»! Даже за два матча до конца чемпионата
И мальчик плохой, и тренер. Так и до руководства клуба можно добраться невзначай👀
Наконец то признался.
Если бы несколько месяцев назад сказали, что Соболев посадит на лавку Дурана я бы не поверил
Вот что лимит животворящий могет!
Чел приехал город посмотреть, потусить, катнуть шар на тренировке.Летом нападающего надо приобретать полюбасу.
«Дурана не должно быть в заявке «Зенита». Хромой даже не на одну, а на две ноги Соболев должен играть 90 минут». Паршивлюк жестко раскритиковал колумбийца
26 апреля, 12:05
Дивеев о Дуране: «Будет прибавлять, наберет форму и поможет «Зениту» в последних четырех турах, надеюсь»
26 апреля, 07:53
Игорь Семшов: «Что показывает Дуран, как он оказался здесь? Почему он ходит пешком? Если бы «Зенит» оставил Лусиано, вопросов было бы меньше»
25 апреля, 17:14
«Дуран особо не бегал. Не знаю, с чем это связано – может, что-то личное. Соболев больше неудобства приносил, чем он». Сильянов о форвардах «Зенита»
23 апреля, 16:48
